Мариана Маринова описа живота си във Венецуела с две думи: постоянен страх

8 Януари, 2026 17:31 860 18

Заплашили с пистолет и свили колата на миската посред бял ден

Мариана Маринова описа живота си във Венецуела с две думи: постоянен страх - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"В Каракас ми откраднаха колата, след като ме заплашиха с пистолет посред бял ден." Това шокиращо признание носителката на титлата Мис България Глоуб 2007 Мариана Маринова пред "България днес".

Миската проговаря едва сега, след ареста на Николас Мадуро и съпругата му и транспортирането им в затвори в САЩ, за един дълъг и ужасяващ период от живота си. И разкрива, че е живяла цели четири години във Венецуела, където е участвала в организацията на световноизвестни конкурси за красота и е била жури в няколко издания на "Мис Венецуела".

"Бях на 20 години. Когато си млад, морето ти е до колене. Бях сбъднала мечтата си да стана журналист и заминах за Каракас, без да имам представа, че това е третата най-опасна столица в света", разказва тя. И добавя, че според нея след смъртта на Уго Чавес страната е потънала в пълен хаос.

"Имаше купонна система – бутилка мляко на ден за семейство, килограм брашно седмично. В магазините записваха личните ни данни. Виждала съм хора да ядат гълъби по улиците, защото нямаше храна", споделя тя.

Ситуацията с престъпността била ужасяваща.

"След 6-7 вечерта беше смъртоносно опасно да излизаш. По цели нощи се чуваха изстрели. Всичко беше зад решетки – къщи, магазини, дори хотелите. Обирите в метрото бяха ежедневие, а полицията не разследваше нищо", спомня си още Маринова.

Кулминацията на кошмара идва, когато остава без автомобил.

"Карах обикновен фиат, не струваше повече от 10 000 долара. На един светофар почукаха три пъти по стъклото с пистолет и ми казаха да слизам. Слязох. Подадох сигнал в полицията – записаха данните ми и до там", разказва тя. По-късно ѝ е откраднат и личният лаптоп в търговски център.

"Четирите години в Каракас могат да се опишат с две думи – постоянен страх. Имах чувството, че човешкият живот не струва нищо. Видях как фабрики и хотели бяха национализирани, а собствениците – изгонени и унищожени", разкрива още бившата миска.

По думите ѝ икономическото положение е било катастрофално – боливарът е сменял курса си по няколко пъти на ден.

"Това е държава, в която валутата не са парите, а царевичното брашно и оръжията", казва Мариана Маринова.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Страх

    18 2 Отговор
    ама не е страх да даваш д-пе там.

    17:33 08.01.2026

  • 2 А БРЕ МАРИЯНЧЕ

    21 6 Отговор
    ОТИ СЕ НЕ ВРАТИШ У БУГАРСКА АМИ ПЛЯМПАШ НЕБИВАЛИЦИ. ЗА ЧИЙ СЕДИШ ТАМ ТОГАВА ИЛИ ВИКАШ СТИМУЛИТЕ СА МНОГО СИЛНИ.НЯКОИ БОЛНИ МОЗЪЦИ УМИРАТ ЗА МЕДИЙНА ИЗЯВА.ВСЯКАКЪВ ПЛАНКТОН ЗАПОЧНА ДА СЕ ИЗКАЗВА ПО СВЕТОВНИТЕ ДЕЛА.

    17:36 08.01.2026

  • 3 Хаха

    11 12 Отговор
    Троловете на Факти са учудени от този коментар. За тях Венецуела е рая на земята.

    17:36 08.01.2026

  • 4 Хмм

    21 1 Отговор
    страшно и опасно, ама живяла там 4 години

    Коментиран от #18

    17:36 08.01.2026

  • 5 бре, да се не види

    21 5 Отговор
    Ауууу! Ми, като те е било страх, как си живяла цели 4 години там?????? Аман от тъпа пропаганда!

    17:37 08.01.2026

  • 6 кръчмар

    19 4 Отговор
    кво си търсила там, след като си живяла в постоянен страх, а?

    Коментиран от #9, #15

    17:37 08.01.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Хохо Бохо

    15 3 Отговор
    Козяшки свободни съчинения. А тая титанка на мисълта спомена ли защо е толкова беден народа на Венецуела? Мадуро го граби? Автоджамбазите го грабят? Или краварят е наложил пълна блокада и санкции от поне 20 години насам???? Я сподели ма, кат си живяла там трябва да ги знаеш тия работи що няма нищо по магазините

    17:38 08.01.2026

  • 9 Отговора е

    8 0 Отговор

    До коментар #6 от "кръчмар":

    в 1-вия коментар.

    17:38 08.01.2026

  • 10 Евреина МАДУРОВИЧ

    2 6 Отговор
    Изобщо не е Диктатор.

    Народен човек е

    Венецуела със всичкия този нефт който продават
    Изпревариха
    Дори Дубай и Арабските Емирства.

    Богати са .
    построиха
    Курорти за Милиарди
    И Туристи от цял свят идват
    Да почиват и да си купуват
    Скъпи имоти .

    Бедни няма .
    Престъпност няма .
    Дрога няма

    Както му се вика

    ДУБАЙ ПАСТИ да ЯДЕ.

    МАДУРОВИЧ е Велик .

    17:41 08.01.2026

  • 11 Хер Флик от Гестапо

    8 1 Отговор
    Не е лесно да си глупав, а е скучно да си умен...... На тая хич не и е скучно

    17:41 08.01.2026

  • 12 И Червените Бацили

    2 4 Отговор
    Пак изтрещяха .

    Значи всичко е Ок.

    17:42 08.01.2026

  • 13 Георги

    6 0 Отговор
    е то и сега ще е същото, просто петрола вече ще отива у американците

    17:43 08.01.2026

  • 14 Интересно

    4 2 Отговор
    Мда, тя е заминала за Венецуела през 2007 г, а тогава там президент беше Чавес, който е известен с политиката си за многополюсен свят, а не на еднополюсен с център САЩ. Това не се харесва на бялата къща и нищо чудно, че е имало провокации.

    17:43 08.01.2026

  • 15 маринованата мима

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "кръчмар":

    - Чесах стожерът на демокрацията.

    17:45 08.01.2026

  • 16 Данчо

    1 0 Отговор
    Майка си ли е търсила там?

    17:48 08.01.2026

  • 17 ДрайвингПлежър

    2 1 Отговор
    Абе вие ЛУДИ ЛИ СТЕ!!!

    Тази е била във Венецуела 4 години от 2009та - тая дори не е виждала Мадуро, който става президент 2013та! За кво ми ги пробутвате такива смухлясани мисирки?!

    17:49 08.01.2026

  • 18 Интересно

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Хмм":

    От 2001 г е репортер у нас.
    От 2004 г е новинар.
    2005 г почва да води сутрешен блок.
    2006 г вече има свое предаване.
    2007 г влиза в борда на директорите на телевизията.
    2008 г става Вице мисиси вселена и печели договор за работа с централата на конкурса.
    2009 г решава да почне работа в третата най-опасна столица в света?!?!?!?!?!

    17:53 08.01.2026