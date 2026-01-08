Новини
Виктор и Кристина от "Ергенът: Любов в рая" опровергаха слуховете за раздяла, появиха се заедно в ефир (ВИДЕО)

8 Януари, 2026 15:59 357 3

Двойката участва в "Преди обед" - първата им публична поява заедно

Виктор и Кристина от "Ергенът: Любов в рая" опровергаха слуховете за раздяла, появиха се заедно в ефир (ВИДЕО) - 1
Кадър: bTV
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Въпреки, че в мрежата върлува упорит слух, че са се разделили, участниците в първия сезон на "Ергенът: Любов в рая" Виктор и Кристина направиха първото си съвместно участие като двойка в "Преди обед" по bTV. Там те признаха повече за отношенията помежду си и как всъщност е започнала връзката им.

"Не му беше времето веднага да обявим нашата връзка – има подкасти, предавания. Дениз е в миналото и вече няма значение какво е говорила за мен", заяви Виктор, който по време на предаването имаше връзка с Дениз Хайрула. Кристина пък още в началото се събра с актьора Петър Данов, но тяхната връзка приключи тихо и без излишни драми за разлика от тази на Виктор и Дениз.

Той сподели, че първоначално с Кристина са се виждали "приятелски", но с времето чувствата им са се задълбочили.

"Както всички статии написаха – "Кристина открадна Виктор от Дениз". Тя направи първата крачка", допълни той. "За мен тя си е просто Кристина, а не голяма миска", каза той.

"Твърденията, че съм се разделила с обиди с Виктор, са пълна лъжа. Той е мил и интелигентен човек", сподели на свой ред Кристина.

Двамата са се сближили повече по време на рожден ден на Габриела, а Виктор ѝ предложил да пътуват заедно.

"И така тръгна нашата любов", сподели Криси, която уточни, че не са сгодени и тя няма годежен пръстен, но живеят заедно.


  • 1 дреме ми

    0 0 Отговор
    на шмайзера = немският щам на боли ме ку а

    16:02 08.01.2026

  • 2 123456

    1 0 Отговор
    Продажни женици и глупави мъжлета !

    16:04 08.01.2026

  • 3 баста,

    1 0 Отговор
    Тези си взеха 5 минутната ,,слава,, и никого не интересуват вече.Февруари идват 3ма нови ергени и ,,моми,,всеки кандидат за излагане според възможностите си,предишните отиват в забвение.Хайде сбогом.

    16:09 08.01.2026