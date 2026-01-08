Виктор и Кристина от "Ергенът: Любов в рая" опровергаха слуховете за раздяла, появиха се заедно в ефир (ВИДЕО)

Въпреки, че в мрежата върлува упорит слух, че са се разделили, участниците в първия сезон на "Ергенът: Любов в рая" Виктор и Кристина направиха първото си съвместно участие като двойка в "Преди обед" по bTV. Там те признаха повече за отношенията помежду си и как всъщност е започнала връзката им.

"Не му беше времето веднага да обявим нашата връзка – има подкасти, предавания. Дениз е в миналото и вече няма значение какво е говорила за мен", заяви Виктор, който по време на предаването имаше връзка с Дениз Хайрула. Кристина пък още в началото се събра с актьора Петър Данов, но тяхната връзка приключи тихо и без излишни драми за разлика от тази на Виктор и Дениз.

Той сподели, че първоначално с Кристина са се виждали "приятелски", но с времето чувствата им са се задълбочили.

"Както всички статии написаха – "Кристина открадна Виктор от Дениз". Тя направи първата крачка", допълни той. "За мен тя си е просто Кристина, а не голяма миска", каза той.

"Твърденията, че съм се разделила с обиди с Виктор, са пълна лъжа. Той е мил и интелигентен човек", сподели на свой ред Кристина.

Двамата са се сближили повече по време на рожден ден на Габриела, а Виктор ѝ предложил да пътуват заедно.

"И така тръгна нашата любов", сподели Криси, която уточни, че не са сгодени и тя няма годежен пръстен, но живеят заедно.