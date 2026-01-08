Новини
Любопитно »
„Битка след битка“ разби рекорд по номинации за Актьорските награди на САЩ

8 Януари, 2026 16:31 776 6

Никой досега не е имал повече от 5 номинации за наградите

„Битка след битка“ разби рекорд по номинации за Актьорските награди на САЩ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Лентата „Битка след битка“ доминираше номинациите за Актьорските награди на САЩ (SAG Awards) в сряда вечер, като революционната сага на режисьора Пол Томас Андерсън получи рекордните седем номинации, предаде Асошиейтед прес.

В 31-годишната история на наградите за актьори, известни преди като Наградите на Гилдията на екранните актьори, нито един филм не е получил повече от пет номинации, отбелязва БТА.

Освен номинацията за най-престижното отличие на гилдията – за най-добър актьорски състав - „Битка след битка“ получи и индивидуални номинации за Леонардо ди Каприо, Чейс Инфинити, Теяна Тейлър, Шон Пен, Бенисио дел Торо, както и за каскадьорския екип на филма.

Четирите други номинирани ленти за най-добър актьорски състав са: „Грешници“, „Хамнет“, „Върховният Марти“ и „Франкенщайн“.

В исторически план наградите за актьор са едни от най-силните показатели за „Оскар“, като само четири филма през последните три десетилетия са завоювали отличието, без преди това да са били номинирани от актьорската гилдия. Актьорите съставляват най-големия клон на Американската академия за кинематография и наука, която присъжда „Оскар“, и в миналото отделните номинирани за Гилдията на екранните актьори са се припокривали с номинираните за „Оскар“ в приблизително четири от пет случая, допълва още АП.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    4 10 Отговор
    Ролята на другаря Лео би я изиграл идеално Миро на Лена мъжа.

    16:36 08.01.2026

  • 2 Много

    12 1 Отговор
    ама много тУп филм!

    16:45 08.01.2026

  • 3 Истината

    11 1 Отговор
    Доста посредствен филм...жалко за Ди каприо

    Филмовата мафия сама си връчва наградите

    16:47 08.01.2026

  • 4 Вова

    7 0 Отговор
    Уникално тъп филм. Ултра леви тъпотии представени като някакви революционери, реално като всички леви просто престъпници и клошари

    16:59 08.01.2026

  • 5 Реалист

    4 0 Отговор
    Тъпо , тъпо и още по тъпо . Спрях да го гледам около 10тата мин. когато героя на Шон Пен ( герой около и над 60г ) трябваше да имитира ерекция под дулото на пистолет . ????

    17:12 08.01.2026

  • 6 Данчо

    0 0 Отговор
    Много тъп филм!

    17:53 08.01.2026