Warner Bros. отново отхвърли оферта на Paramount

8 Януари, 2026 18:01 536 0

Бордът на студиото продължава да подкрепя офертата на Нетфликс

Warner Bros. отново отхвърли оферта на Paramount - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Ръководството на Warner Bros. Discovery отхвърли и последното предложение за придобиване от страна на Paramount Skydance, свързано с продуцента Дейвид Елисън, и потвърди, че продължава да подкрепя договореното сливане с Netflix, става ясно от подаден документ до Комисията по ценни книжа и борси на САЩ (SEC).

В сряда Warner Bros. Discovery официално реагира на осмото поред предложение на Paramount Skydance – оферта за изкупуване на всички акции на цена от 30 долара за акция в брой. Бордът на WBD заявява, че предложението не е по-благоприятно за акционерите от сделката с Netflix и остава „недостатъчно“, като отчита ниска стойност, както и значителни рискове, разходи и несигурност.

Според позицията на компанията, офертата на Paramount Skydance е необвързваща и може да бъде променена или оттеглена по всяко време, което поставя под съмнение възможността тя да бъде успешно финализирана. В писмо до акционерите бордът подчертава, че Paramount Skydance, с пазарна капитализация около 14 млрд. долара, планира сделка, изискваща близо 95 млрд. долара финансиране чрез дълг и собствен капитал – сума, многократно надхвърляща възможностите ѝ.

За сравнение, Netflix разполага с пазарна капитализация от приблизително 400 млрд. долара, инвестиционен кредитен рейтинг и силен паричен поток, което според WBD прави договореното сливане значително по-сигурно и изгодно. Сделката с Netflix, обявена през декември, оценява Warner Bros. Discovery на 27,75 долара за акция и включва отделяне на Discovery Global като самостоятелна компания през 2026 г., като акционерите на WBD ще запазят дялове в новото дружество.

Въпреки подобрените условия от страна на Paramount Skydance, включително лична финансова гаранция от Лари Елисън и по-висока неустойка при регулаторен отказ, бордът на Warner Bros. Discovery остава на позицията, че сделката с Netflix е по-добрата опция за акционерите и за дългосрочната стабилност на компанията.


