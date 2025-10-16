Наш поп дует крие, че е в тайна връзка

Едно от най-актуалните имена в поп музиката ни - Дара Екимова, се е впуснала в нова любовна авантюра. Избраникът е не кой да е, а неин близък приятел и колега от музикалната сцена, с когото обаче не бързат да оповестяват връзката си публично.

Става дума за талантливия рапър и певец Искрен Тончев, по-известен с артистичния си псевдоним Искрата. Двамата се познават от години и имат общи музикални проекти, но едва наскоро са разбрали, че могат да са си по-близки и в личен план.

Преди да започне аферата си с Искрата, Дара имаше дългогодишна връзка с Борис Николов – ръководител „Развитие на бизнеса“ във „Вирджиния Рекърдс“.