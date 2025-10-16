Наш поп дует крие, че е в тайна връзка

Едно от най-актуалните имена в поп музиката ни - Дара Екимова, се е впуснала в нова любовна авантюра. Избраникът е не кой да е, а неин близък приятел и колега от музикалната сцена, с когото обаче не бързат да оповестяват връзката си публично.
Става дума за талантливия рапър и певец Искрен Тончев, по-известен с артистичния си псевдоним Искрата. Двамата се познават от години и имат общи музикални проекти, но едва наскоро са разбрали, че могат да са си по-близки и в личен план.
Преди да започне аферата си с Искрата, Дара имаше дългогодишна връзка с Борис Николов – ръководител „Развитие на бизнеса“ във „Вирджиния Рекърдс“.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 УРАААААА
13:05 16.10.2025
2 ЗиС 5
13:06 16.10.2025
3 Др.Тодор Живков 🇧🇬
13:10 16.10.2025
4 Данко Харсъзина
13:12 16.10.2025
5 Еми така
13:13 16.10.2025
6 Анонимен
13:15 16.10.2025
7 ЕстетЪ
13:19 16.10.2025
8 Е КВО ТОЛКОВА
13:19 16.10.2025
9 така, де
Коментиран от #12
13:21 16.10.2025
10 Донатело
13:24 16.10.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Българин
До коментар #9 от "така, де":Що бе,може в леглото да е по добра отколкото в пеенето.
14:12 16.10.2025