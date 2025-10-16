Новини
Наш поп дует крие, че е в тайна връзка

16 Октомври, 2025 12:59

Дара Екимова и Искрата, които са си сътрудничили на музикалната сцена, сега са двойка и в живота

Наш поп дует крие, че е в тайна връзка - 1
Снимка: bTV
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Едно от най-актуалните имена в поп музиката ни - Дара Екимова, се е впуснала в нова любовна авантюра. Избраникът е не кой да е, а неин близък приятел и колега от музикалната сцена, с когото обаче не бързат да оповестяват връзката си публично.

Става дума за талантливия рапър и певец Искрен Тончев, по-известен с артистичния си псевдоним Искрата. Двамата се познават от години и имат общи музикални проекти, но едва наскоро са разбрали, че могат да са си по-близки и в личен план.

Преди да започне аферата си с Искрата, Дара имаше дългогодишна връзка с Борис Николов – ръководител „Развитие на бизнеса“ във „Вирджиния Рекърдс“.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 УРАААААА

    11 0 Отговор
    ТРИУМФ НА ПОСРЕДСТВЕНОСТА .

    13:05 16.10.2025

  • 2 ЗиС 5

    0 0 Отговор
    Даринке,и аз сагапао моето момиче сладичко!

    13:06 16.10.2025

  • 3 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    10 0 Отговор
    Поредната Чалга "новина" за зомбираният бг туземец.

    13:10 16.10.2025

  • 4 Данко Харсъзина

    2 0 Отговор
    Ф устата.

    13:12 16.10.2025

  • 5 Еми така

    3 0 Отговор
    Млади са, здрави са…какъв е проблема?

    13:13 16.10.2025

  • 6 Анонимен

    10 0 Отговор
    Много е неприятно през ден да ни занимавате с тези бездарници. Да си се вземат и да ни оставят на мира. И изобщо за каква бг. популярна музика говорите? Всичко е копирано от запада. Нашите нямат никакви идеи и най-лошото е , че нямат и гласови данни.

    13:15 16.10.2025

  • 7 ЕстетЪ

    2 0 Отговор
    Щом се обичат,да се вземат , на кого пречат?

    13:19 16.10.2025

  • 8 Е КВО ТОЛКОВА

    1 0 Отговор
    ХАРЕСВАТ СА ДЕЦАТА НЕКА СЕ ....УКАТ И ОППА БЕБЕ.. ДАСА ЖИВИ И ЗДРАВИ.

    13:19 16.10.2025

  • 9 така, де

    9 0 Отговор
    Скоро не бяхме чели за тази безДарница!

    Коментиран от #12

    13:21 16.10.2025

  • 10 Донатело

    1 0 Отговор
    Едва сега ли си напипаха чакрите....

    13:24 16.10.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Българин

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "така, де":

    Що бе,може в леглото да е по добра отколкото в пеенето.

    14:12 16.10.2025