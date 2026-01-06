Новини
Нова холивудска двойка? Никол Кидман излиза на тайни срещи

6 Януари, 2026 18:31 1 025 5

  • никол кидман-
  • ръсел кроу-
  • холивуд-
  • двойка-
  • тайна-
  • среща

Таблоидите в САЩ твърдят, че актьорите са прекарвали време заедно тайно от обществеността

Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Нови слухове от Холивуд насочиха вниманието към възможно сближаване между две от най-утвърдените имена в световното кино – Никол Кидман и Ръсел Кроу. Повод за спекулациите станаха поредица от дискретни срещи и засилен личен контакт между двамата актьори през последните месеци, за които съобщават развлекателни медии в САЩ и Австралия.

Според информация на Radar Online, Кроу се е превърнал в значима морална подкрепа за Кидман след раздялата ѝ с дългогодишния ѝ съпруг Кийт Ърбан, с когото актрисата беше в брак 16 години. Източници твърдят, че двамата актьори поддържат редовна връзка, включително почти ежедневни разговори, а наскоро са били забелязани и на няколко неформални срещи на кафе. Според публикациите, Ръсел Кроу – който също премина през трудна раздяла в личния си живот – е насърчил Никол Кидман да насочи енергията си към професионални ангажименти, което съвпада с активния ѝ работен график за 2025 и 2026 г.

Никол Кидман в момента е сред най-заетите актриси в Холивуд, с подписани договори за няколко филмови и телевизионни проекта, включително високобюджетни продукции и авторски проекти в киното. Анализатори отбелязват, че интензивната ѝ заетост оставя малко пространство за лични сътресения, а близкото приятелство с Ръсел Кроу ѝ осигурява стабилност в период на промени.

Никол Кидман и Ръсел Кроу се познават от младежките си години в Австралия, но за първи път работят заедно на екран през 2018 г. във филма Boy Erased, където изпълняват ролите на съпрузи. Оттогава двамата поддържат редовен професионален контакт, като по информация на близки до тях среди Кроу нееднократно е изпращал на Кидман сценарии и идеи за бъдещи съвместни проекти.

Медийни публикации отбелязват, че засилената близост между актьорите е създала напрежение в отношенията на Кроу с дългогодишната му партньорка Бритни Териолт, макар към момента нито една от страните да не е направила официални коментари по темата.

От своя страна, източници, близки до Никол Кидман, подчертават, че отношенията ѝ с Ръсел Кроу са изцяло приятелски и се основават на дългогодишно доверие и професионално уважение. Актрисата нееднократно е заявявала в последни интервюта, че след раздялата си е фокусирана върху работата и децата си, като избягва публични коментари за личния си живот.

Към момента няма официално потвърждение за романтична връзка между двамата носители на „Оскар“, но честите им контакти и общото им минало продължават да подхранват интереса на медиите и публиката.


Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 🐷🐷🐷

    3 1 Отговор
    Излиза та от толкова Ботокс е станала, като Жокера.

    18:34 06.01.2026

  • 2 Мисиркий

    3 0 Отговор
    Вие пък откъде знаете? Нали са тайни срещи.

    18:43 06.01.2026

  • 3 Дърта

    1 2 Отговор
    Бангия, разбрицана. Пробит картер, масло е изтекло и няма,а сегментите са запекли.

    18:45 06.01.2026

  • 4 Кидман излиза на тайни срещи

    0 1 Отговор
    с някоя си писарка

    19:01 06.01.2026

  • 5 на кой му пука?

    0 0 Отговор
    "Никол Кидман излиза на тайни срещи"

    То не е толкова важно на какво излиза, а на какво влиза!

    19:30 06.01.2026