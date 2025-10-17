Новини
Любопитно »
Ива Софиянска е бременна с четвърто дете? (СНИМКИ)

17 Октомври, 2025 13:31 672 3

Многодетната майка загатна, че в "Майчин дом" трябва да я чакат за още едно бебе

Ива Софиянска е бременна с четвърто дете? (СНИМКИ) - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Най-малкото внуче на сватовете Васил Божков и Стефан Софиянски – малкият Стефан, третото дете на Ива Софиянска-Божкова и бизнесмена Антон Божков – отпразнува първия си рожден ден с пищно парти, но и интересен намек от страна на майка му.

Поводът бе отбелязан с емоционален пост на Ива в социалните мрежи, който предизвика бурна вълна от реакции. „Най-хубавият дъждовен ден на света! Стефан има рожден ден, а аз съм повече от щастлива, че избра нас за свое семейство! Обичта ми е безкрайна. Благодаря на „Майчин дом“, д-р Дяволов и на всички, които бяха до мен. Чакайте ме за още едно“, написа тя в публикацията си.

Последното изречение мигновено разпали слухове, че дъщерята на бившия кмет на София може отново да е бременна. Само за няколко часа коментарите под публикацията се превърнаха в смесица от поздравления и догадки — част от последователите ѝ приеха думите буквално, други ги изтълкуваха като закачка или намек за бъдещи планове за четвърто дете.

Близки до семейството споделят, че Ива неведнъж е казвала, че семейството ѝ е „най-големият проект в живота ѝ“ и че не би се спряла, ако съдбата ѝ подари още едно дете. В същото време тя често публикува забавни видеа, в които с чувство за хумор показва колко е изтощена от родителските задължения.

Любопитство предизвика и фактът, че през последните месеци Ива Софиянска-Божкова се появява публично предимно в широки дрехи и е спряла да споделя кадри от редовните си фитнес тренировки — нещо, което феновете ѝ бързо забелязаха. Освен това самата тя е намекнала в публикации, че има „страхотен апетит“ и „трудно се спира, когато нещо ѝ е вкусно“.

Семейството на Ива и Антон Божков, което рядко попада под светлината на прожекторите, този път привлече вниманието на медии и последователи с личния си повод. По традиция двойката предпочита да пази дискретност около личния си живот, а ако следва примера от предишната си бременност, вероятно новината за евентуално бебе ще стане известна едва след раждането му.

Ива Софиянска-Божкова и Антон Божков имат три деца — Христо, Васил и Стефан.


Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 10то поколение

    10 0 Отговор
    усвоители на чужди пари

    13:33 17.10.2025

  • 2 Потрес

    4 2 Отговор
    Ах крадиливи мандраджии и копейки

    13:34 17.10.2025

  • 3 Сила

    3 0 Отговор
    Легенди се разказват за Ива сред обитателите на къмпинг Градина от средата на 90 те години на миналия век ....легендарни изпълнения имаше тази крехка девойка с къмпингарите от мъжки пол !!!

    13:46 17.10.2025