Вирусен туит твърди, че атаката срещу Тръмп с AR-15 е била инсценирана

18 Октомври, 2025 08:55, обновена 18 Октомври, 2025 09:18 1 238 24

Като бивш снайперист твърдя, че не мога да прострелям ухото на човек с такова оръжие и да не оставя белег, пише потребител с име GenghisMFKhan

Вирусен туит твърди, че атаката срещу Тръмп с AR-15 е била инсценирана - 1
Снимка: Банкеръ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Вирусен туит твърди, че атаката на Тръмп с AR-15 е била инсценирана, съобщава pravda.ru.

Американски интернет потребител с име GenghisMFKhan, подчертавайки непокътнатото ухо на бившия президент на САЩ Доналд Тръмп и липсата на каквито и да било рани, написа:

"Като бивш снайперист, не мога да прострелям ухото на човек с AR-15 и да не оставя белег. Това е невъзможно".

Бившият снайперист имаше предвид неуспешния опит за покушение срещу Тръмп през 2024 г. и предполагаемата му инсценировка, в която е използвана пушка AR-15.

Вирусен туит твърди, че атаката срещу Тръмп с AR-15 е била инсценирана
Снимка: Х

Той добавя още: „Когато обучавам хората за психологически операции, които се извършват върху тях, винаги казвам, че най-лесният начин да се разбере дали нещо е фалшифицирано е, ако не може да бъде пресъздадено отново.“

Постът стана вирусен в рамките на 24 часа, събирайки приблизително 8 милиона гледания и предизвиквайки широки реакции в социалните медийни платформи.


САЩ
  • 1 Факти са Стършел ахаха

    16 4 Отговор
    Туит? Това ли ви е "журналистиката"?

    09:11 18.10.2025

  • 2 Западен пропаганден машинен

    18 4 Отговор
    Друг туит твърди, че Ковид се разнася от 5G.

    09:11 18.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ПИК

    7 5 Отговор
    Четете пик а не тези шеги

    09:13 18.10.2025

  • 5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    11 4 Отговор
    важното е че зеления наркоман го наритаха без ракети като му дадоха една ябълка за изпът да похапне

    Коментиран от #8

    09:13 18.10.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Фейсбук

    10 2 Отговор
    Надеждни източници ползвате...

    09:14 18.10.2025

  • 8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 7 Отговор

    До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    най-важното е , че копеите сте ме запомнили , и продължавате да ме имитирате

    09:17 18.10.2025

  • 9 бай Бай

    14 2 Отговор
    Това да му е недостатъка на патока, че бил инсценирал някакво ухо.....
    Я вижте що простотии сътвори откак взе властта?
    Тях анализирайте.

    09:18 18.10.2025

  • 10 12340

    4 3 Отговор
    Пластична операция.
    Взели са малко кожа от седалището
    и са закърпили ухото на дедо Дончо!
    ... Тоя снайперист изглежда няма жена:))

    09:20 18.10.2025

  • 11 Майна

    6 1 Отговор
    Респект към Тръб.
    Гледах го снощи- директно
    По- рано беше казвал , че понякога работи до два през нощта - събирали са му се четири часа сън
    Също като на Борисов, обаче след - карти и запой
    Открийте разликата

    09:21 18.10.2025

  • 12 Пич

    6 4 Отговор
    Поредната атака срещу Тръмп !!! Като не успяха да го убият , ще опитат да го дискредитират !!! Разбирате ли сега , защо му се налага да окупира американски градове ?!

    09:22 18.10.2025

  • 13 лунната афера АПОЛО

    1 3 Отговор
    Той добавя още: „Когато обучавам хората за психологически операции, които се извършват върху тях, винаги казвам, че най-лесният начин да се разбере дали нещо е фалшифицирано е, ако не може да бъде пресъздадено отново.“

    09:24 18.10.2025

  • 14 Ивелин Михайлов

    5 2 Отговор
    И мъжът зад него който умря от един от куршумите се е престорил на умрял?!

    09:27 18.10.2025

  • 15 Исторически парк

    6 2 Отговор
    Източник: случаен потребител на туитър

    09:28 18.10.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Програмист

    5 3 Отговор
    Фе йкти, аз ако напиша туит ще го направите ли новина 🤔

    09:29 18.10.2025

  • 18 Ко речи?

    1 1 Отговор
    Вирусен викаш, мисирко миленова, а от кой щам е вирусът?!?

    Коментиран от #20

    10:19 18.10.2025

  • 19 ???

    1 1 Отговор
    Вирусен туит? Това ще да е някаква супер нова и модерна болест. Чувал съм за вирусен менингит.

    10:22 18.10.2025

  • 20 Добреее

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Ко речи?":

    Щамът фактикус тъпуидикус.

    10:26 18.10.2025

  • 21 име

    0 0 Отговор
    Първото значение на думата viral е именно вирусен, примерно вирусна инфекция. Ама родната Джypналя, като много умна, ползва само превод на български. На английски в речника пише и едно второ значение: нещо, което се разпространява бързо из интернет, примерно някаква снимка, gif или публикация в Х, както е в случая. Т.е. джypналята можеха да кажат популярна публикация, или любопитна публикация, на уви. Нивото им е застинало на вирусен туит.

    10:39 18.10.2025

  • 22 ахахаха

    0 0 Отговор
    Името вижте - Чингиз Хан

    10:41 18.10.2025

  • 23 Смешки ​

    0 0 Отговор
    Абе Ганев, абе най-главни редакторе. Учи бе чуек, "Уайръл" НЕ значи вирусен бе🤣.

    10:51 18.10.2025

  • 24 Факт

    0 0 Отговор
    Сценаристи колкото искаш!

    10:53 18.10.2025