Вирусен туит твърди, че атаката срещу Тръмп с AR-15 е била инсценирана

Вирусен туит твърди, че атаката на Тръмп с AR-15 е била инсценирана, съобщава pravda.ru.
Американски интернет потребител с име GenghisMFKhan, подчертавайки непокътнатото ухо на бившия президент на САЩ Доналд Тръмп и липсата на каквито и да било рани, написа:
"Като бивш снайперист, не мога да прострелям ухото на човек с AR-15 и да не оставя белег. Това е невъзможно".
When I’m educating people about psyops being played on them I always say the easiest way to tell if something was faked is if it can’t be recreated again.— Genghis Khan (@GenghisMFKhan) October 15, 2025
In other words I, as a former sniper, cannot shoot a persons ear with an AR 15 and leave no scar.
It’s impossible.
Fact.🫡 pic.twitter.com/GDf9nYEfVL
Бившият снайперист имаше предвид неуспешния опит за покушение срещу Тръмп през 2024 г. и предполагаемата му инсценировка, в която е използвана пушка AR-15.
Той добавя още: „Когато обучавам хората за психологически операции, които се извършват върху тях, винаги казвам, че най-лесният начин да се разбере дали нещо е фалшифицирано е, ако не може да бъде пресъздадено отново.“
Постът стана вирусен в рамките на 24 часа, събирайки приблизително 8 милиона гледания и предизвиквайки широки реакции в социалните медийни платформи.
1 Факти са Стършел ахаха
09:11 18.10.2025
2 Западен пропаганден машинен
09:11 18.10.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 ПИК
09:13 18.10.2025
5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #8
09:13 18.10.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Фейсбук
09:14 18.10.2025
8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":най-важното е , че копеите сте ме запомнили , и продължавате да ме имитирате
09:17 18.10.2025
9 бай Бай
Я вижте що простотии сътвори откак взе властта?
Тях анализирайте.
09:18 18.10.2025
10 12340
Взели са малко кожа от седалището
и са закърпили ухото на дедо Дончо!
... Тоя снайперист изглежда няма жена:))
09:20 18.10.2025
11 Майна
Гледах го снощи- директно
По- рано беше казвал , че понякога работи до два през нощта - събирали са му се четири часа сън
Също като на Борисов, обаче след - карти и запой
Открийте разликата
09:21 18.10.2025
12 Пич
09:22 18.10.2025
13 лунната афера АПОЛО
09:24 18.10.2025
14 Ивелин Михайлов
09:27 18.10.2025
15 Исторически парк
09:28 18.10.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Програмист
09:29 18.10.2025
18 Ко речи?
Коментиран от #20
10:19 18.10.2025
19 ???
10:22 18.10.2025
20 Добреее
До коментар #18 от "Ко речи?":Щамът фактикус тъпуидикус.
10:26 18.10.2025
21 име
10:39 18.10.2025
22 ахахаха
10:41 18.10.2025
23 Смешки
10:51 18.10.2025
24 Факт
10:53 18.10.2025