Влюбен в узбекистанка американец инсценира смъртта си в езеро в САЩ, избяга в Грузия и си направи обратна вазектомия

През август 2024 г. американката Емили Боргуард отишла в полицията в паника: 45-годишният ѝ съпруг Райън отишъл на риболов в езерото Грийн, Уисконсин, и не се върнал. Брогуардови били женени от 22 години и отглеждали три деца заедно - изчезването на Райън било ужасен удар за съпругата му.

Полицията незабавно започнала издирвателна операция: скоро открили колата и ремаркето на американеца близо до езерото Грийн, а във водата - преобърнат каяк. Всичко сочело към инцидент. След няколко месеца безплодни опити да се открият останките на многодетния баща обаче, полицията осъзнала, че не бива да търси Райън Боргуард на дъното на езерото. И наистина, както тялото, така и духът на Боргуард се озовали в Джорджия, пише. Lenta.ru.

Райън Боргуард изчезва на 12 август. След осем седмици активно търсене, на езерото били открити преобърнат каяк и спасителна жилетка, вероятно принадлежащи на многодетния баща. По-късно неизвестен рибар извадил въдицата, портфейла, ключовете и шофьорската книжка на Боргвард от езерото Грийн.

Полицията започнала да "копае" по-дълбоко и установила, че през май Боргвард е подал сигнал за изгубен паспорт и е получил нов документ. Преди изчезването си той превел средства в задгранична банка, променил имейл адреса си, сключил застрахователна полица за 375 хиляди долара и общувал дълго време с жена от Узбекистан.

В деня на пътуването си до езерото Грийн изчистил твърдия диск на компютъра си и историята на браузъра. Накрая се подложил на обратна вазектомия, възстановявайки способността си да направи дете.

След като получила всички тези доказателства, от полицията заявили, че няма смисъл да търсят останките на Боргвард на дъното на езерото. Според техните предположения той е планирал изчезването си и е избягал в друга държава. Шерифът, отговарящ за случая на Боргвард, помолил мъжа да се свърже със съпругата и децата си.

Три месеца след изчезването си, Боргвардт се появил отново - изпратил видеоклип на полицията. В него казал, че е жив и здрав, намира се в Източна Европа и не планира да се връща. Като причина за бягството си посочил „личен въпрос“.

Боргвардт казал, че е изминал около 50 мили от дома си до езерото Грийн, обърнал каяка си там, хвърлил телефона си във водата и след това гребал с надуваема лодка до отсрещната страна. Мъжът обяснил, че е избрал езерото Грийн, защото е най-дълбокото езеро в Уисконсин.

След като стигнал до сушата, той се качил на електрически велосипед и изминал 110 километра за една нощ до град Мадисън. Оттам взел автобус до Детройт, където си купил билет за друг автобус. Боргвардт го използвал, за да стигне до границата и до Канада.

Там се качил на самолет за Париж, където имал прекачване. Крайната дестинация била град Тбилиси, Грузия. Там, както се оказало по-късно, го чакала същата жена от Узбекистан.

Въпреки изявленията на беглеца, шерифът се опитал да го убеди да се върне при семейството си.

„Коледа идва. И какъв по-добър подарък за децата ви от вашето присъствие на Коледа?“, попитал той Боргуардт.

Според шерифа на окръг Грийн Лейк, Марк Подол, малко след този разговор мъжът доброволно се завърнал в Съединените щати. Той пристигнал със самолет, след което незабавно бил задържан.

Основната причина за завръщането в страната не е уточнена.

Завръщането на Брогуардт довело до ареста му и развода му със съпругата му.

Прокурорът Джерис Ла Списа определи действията на Боргуардт като "внимателно планирано предателство".

Целият му план да фалшифицира собствената си смърт, за да разбие сърцата на семейството си, обслужвайки само собствените си егоистични желания, се основава на факта, че ще умре в езерото и светът ще повярва, че е мъртъв, заяви прокурорът Джерис Ла Списа

От страна на защитата, адвокатът на Боргвард, Ерик Джонсън, се опита да смекчи ситуацията, заявявайки, че клиентът му „дълбоко съжалява“ за стореното и се е върнал в страната, „за да се реваншира“. Като доказателство за думите си, Джонсън заяви пред съда, че Боргвард е възстановил изцяло на полицията разходите за операцията по търсене и спасяване. Сумата е била 20 хиляди долара.

"Дълбоко съжалявам за действията си онази нощ и за цялата болка, която причиних на семейството и приятелите си", казва Райън Боргвард пред съда.

Въпреки признанието и финансовото обезщетение, Боргвард не избегнал наказание. Прокурорът, признавайки сътрудничеството на подсъдимия с разследването и искреното му разкаяние, поиска от съдия Марк Слейт от окръг Грийн Лейк да го осъди само на 45 дни затвор.

Съдия Слейт обаче смята, че подобна присъда не отразява сериозността на престъплението.