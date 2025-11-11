Робърт де Ниро смята да напусне САЩ заради Доналд Тръмп

Близки до актьора Робърт де Ниро източници твърдят, че той сериозно обмисля да напусне Съединените щати. Причината е същата като за няколко знаменитости, които вече са напуснали Щатите - политическото напрежение в страната и нарастващото обществено разделение, което според него застрашава американската демокрация.
79-годишният носител на „Оскар“ от години е един от най-откритите и последователни критици на Доналд Тръмп. В публичните си изяви Де Ниро често използва своя авторитет, за да изрази безпокойство от политическата поляризация и възхода на популизма в САЩ. По време на кинофестивала в Кан тази година актьорът заяви, че „Тръмп не просто разделя Америка – той подкопава основите ѝ“.
Информацията за възможното му преместване се появи малко след като Робърт Де Ниро беше удостоен в Рим с наградата „Капитолийската вълчица“ – престижно италианско отличие, присъждано за принос към културата и изкуството. Тържеството бе белязано както от овации, така и от известна полемика. Италиано-американска организация в САЩ изрази недоволство от избора на журито, като припомни, че ролите на Де Ниро в класически филми като „Кръстникът II“ и „Добри момчета“ налагат „остарели стереотипи“ за италианската общност.
Въпреки спекулациите около намеренията му, Робърт Де Ниро не е направил официално изявление, че възнамерява да се установи трайно в Европа. Източници, цитирани от британския Daily Mail и американското издание People, твърдят, че актьорът разглежда възможността да прекара повече време в Италия, където има дългогодишни професионални и културни връзки.
Решението му би го наредило сред групата звезди, които през последните години се дистанцираха от Холивуд и американската публичност. Сред тях са дизайнерът Том Форд, телевизионната водеща Елън Дедженеръс, както и актьорската двойка Ева Мендес и Райън Гослинг, които се преместиха в Австралия.
Политическата позиция на Робърт Де Ниро остава безкомпромисна. През 2024 година той се включи активно в кампания за защита на журналистическата свобода в САЩ, а през пролетта на 2025 г. бе един от говорителите на благотворителната инициатива „Artists for Democracy“. По време на събитието в Ню Йорк актьорът предупреди, че „изкуството и свободното слово са първите жертви, когато обществото започне да се страхува от истината“.
Паралелно с политическите му изяви, личният живот на Де Ниро също остана във фокуса на медиите. Тази година актьорът потвърди, че подкрепя публично своята дъщеря Айрин, която се разкри като транс жена – жест, посрещнат с широко одобрение в Холивуд и извън него.
Дали решението му да напусне страната е окончателно, засега не е ясно. Според приближени, Робърт Де Ниро се чувства „уморен от постоянната токсичност“ в американската политика, но продължава активно да работи по няколко проекта, включително продуцентски инициативи в Европа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Роберт ДеНиро жега
Коментиран от #8
14:33 11.11.2025
2 файдой никакой
Който има кинти се спасява, както много укаинцици.
14:35 11.11.2025
3 УнуфРи
14:37 11.11.2025
4 НЕучуден
14:37 11.11.2025
5 Един
Така и не разбирам целия шум около него - 1 роля има добра и 1-2 филма.
Коментиран от #17
14:38 11.11.2025
6 мхм
14:40 11.11.2025
7 Да заминава ...
Да заминава и видим как ще се прави на ганстер в Африка, да видим дали там ще му минат номерата. Африка не е Ню Йорк.
14:44 11.11.2025
8 Коментатор
До коментар #1 от "Роберт ДеНиро жега":Такива бклци като Дениро и Клуни (т.нар. "демократи", дето се радват на опитите за покушение срещу конкуренцията), не просто да се махат от сащ, а да ги заточат на некъв самотен остров, за да нямат възможност да тровят идните поколения с наглостта и глупостта си!!!
Коментиран от #15
14:44 11.11.2025
9 Винченцо Андолини
Язък за добрите роли.......
Я да вземе и КамАла със себе си, барем свърши нещо полезно.
14:46 11.11.2025
10 да каже за сина си каква мека
14:47 11.11.2025
11 Моряка
14:50 11.11.2025
12 смята да напусне САЩ заради Доналд
що не се махна през 2017 на първия му мандат
аман от такива дет се правят на артисти като тикви и зелки
14:50 11.11.2025
13 ООрана държава
14:52 11.11.2025
14 Балканската гилдия на актьорите
14:53 11.11.2025
15 Моряка
До коментар #8 от "Коментатор":Съгласен,но Клуни без жена си.Мадамата важи,има още да ...................... (да радва мъжете,исках да кажа).
14:54 11.11.2025
16 Да беше
14:57 11.11.2025
17 Е ти пък
До коментар #5 от "Един":Повече са!
14:59 11.11.2025
18 Батман от Прилеп
15:03 11.11.2025
19 Перо
15:13 11.11.2025
22 Евро-Атлантик
15:18 11.11.2025
23 Миму
15:24 11.11.2025
24 Тръмп
15:31 11.11.2025
25 ?????
Да ходи в Украйна.
Жалко за човека. Беше прекрасен актьор.
15:41 11.11.2025