Робърт де Ниро смята да напусне САЩ заради Доналд Тръмп

Близки до актьора Робърт де Ниро източници твърдят, че той сериозно обмисля да напусне Съединените щати. Причината е същата като за няколко знаменитости, които вече са напуснали Щатите - политическото напрежение в страната и нарастващото обществено разделение, което според него застрашава американската демокрация.

79-годишният носител на „Оскар“ от години е един от най-откритите и последователни критици на Доналд Тръмп. В публичните си изяви Де Ниро често използва своя авторитет, за да изрази безпокойство от политическата поляризация и възхода на популизма в САЩ. По време на кинофестивала в Кан тази година актьорът заяви, че „Тръмп не просто разделя Америка – той подкопава основите ѝ“.

Информацията за възможното му преместване се появи малко след като Робърт Де Ниро беше удостоен в Рим с наградата „Капитолийската вълчица“ – престижно италианско отличие, присъждано за принос към културата и изкуството. Тържеството бе белязано както от овации, така и от известна полемика. Италиано-американска организация в САЩ изрази недоволство от избора на журито, като припомни, че ролите на Де Ниро в класически филми като „Кръстникът II“ и „Добри момчета“ налагат „остарели стереотипи“ за италианската общност.

Въпреки спекулациите около намеренията му, Робърт Де Ниро не е направил официално изявление, че възнамерява да се установи трайно в Европа. Източници, цитирани от британския Daily Mail и американското издание People, твърдят, че актьорът разглежда възможността да прекара повече време в Италия, където има дългогодишни професионални и културни връзки.

Решението му би го наредило сред групата звезди, които през последните години се дистанцираха от Холивуд и американската публичност. Сред тях са дизайнерът Том Форд, телевизионната водеща Елън Дедженеръс, както и актьорската двойка Ева Мендес и Райън Гослинг, които се преместиха в Австралия.

Политическата позиция на Робърт Де Ниро остава безкомпромисна. През 2024 година той се включи активно в кампания за защита на журналистическата свобода в САЩ, а през пролетта на 2025 г. бе един от говорителите на благотворителната инициатива „Artists for Democracy“. По време на събитието в Ню Йорк актьорът предупреди, че „изкуството и свободното слово са първите жертви, когато обществото започне да се страхува от истината“.

Паралелно с политическите му изяви, личният живот на Де Ниро също остана във фокуса на медиите. Тази година актьорът потвърди, че подкрепя публично своята дъщеря Айрин, която се разкри като транс жена – жест, посрещнат с широко одобрение в Холивуд и извън него.

Дали решението му да напусне страната е окончателно, засега не е ясно. Според приближени, Робърт Де Ниро се чувства „уморен от постоянната токсичност“ в американската политика, но продължава активно да работи по няколко проекта, включително продуцентски инициативи в Европа.