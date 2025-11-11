Новини
Робърт де Ниро смята да напусне САЩ заради Доналд Тръмп

Робърт де Ниро смята да напусне САЩ заради Доналд Тръмп

11 Ноември, 2025 14:31

Вече няколко холивудски знаменитости напуснаха Щатите заради политическата обстановка

Робърт де Ниро смята да напусне САЩ заради Доналд Тръмп - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Близки до актьора Робърт де Ниро източници твърдят, че той сериозно обмисля да напусне Съединените щати. Причината е същата като за няколко знаменитости, които вече са напуснали Щатите - политическото напрежение в страната и нарастващото обществено разделение, което според него застрашава американската демокрация.

79-годишният носител на „Оскар“ от години е един от най-откритите и последователни критици на Доналд Тръмп. В публичните си изяви Де Ниро често използва своя авторитет, за да изрази безпокойство от политическата поляризация и възхода на популизма в САЩ. По време на кинофестивала в Кан тази година актьорът заяви, че „Тръмп не просто разделя Америка – той подкопава основите ѝ“.

Информацията за възможното му преместване се появи малко след като Робърт Де Ниро беше удостоен в Рим с наградата „Капитолийската вълчица“ – престижно италианско отличие, присъждано за принос към културата и изкуството. Тържеството бе белязано както от овации, така и от известна полемика. Италиано-американска организация в САЩ изрази недоволство от избора на журито, като припомни, че ролите на Де Ниро в класически филми като „Кръстникът II“ и „Добри момчета“ налагат „остарели стереотипи“ за италианската общност.

Въпреки спекулациите около намеренията му, Робърт Де Ниро не е направил официално изявление, че възнамерява да се установи трайно в Европа. Източници, цитирани от британския Daily Mail и американското издание People, твърдят, че актьорът разглежда възможността да прекара повече време в Италия, където има дългогодишни професионални и културни връзки.

Решението му би го наредило сред групата звезди, които през последните години се дистанцираха от Холивуд и американската публичност. Сред тях са дизайнерът Том Форд, телевизионната водеща Елън Дедженеръс, както и актьорската двойка Ева Мендес и Райън Гослинг, които се преместиха в Австралия.

Политическата позиция на Робърт Де Ниро остава безкомпромисна. През 2024 година той се включи активно в кампания за защита на журналистическата свобода в САЩ, а през пролетта на 2025 г. бе един от говорителите на благотворителната инициатива „Artists for Democracy“. По време на събитието в Ню Йорк актьорът предупреди, че „изкуството и свободното слово са първите жертви, когато обществото започне да се страхува от истината“.

Паралелно с политическите му изяви, личният живот на Де Ниро също остана във фокуса на медиите. Тази година актьорът потвърди, че подкрепя публично своята дъщеря Айрин, която се разкри като транс жена – жест, посрещнат с широко одобрение в Холивуд и извън него.

Дали решението му да напусне страната е окончателно, засега не е ясно. Според приближени, Робърт Де Ниро се чувства „уморен от постоянната токсичност“ в американската политика, но продължава активно да работи по няколко проекта, включително продуцентски инициативи в Европа.


Оценка 4.3 от 19 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Роберт ДеНиро жега

    7 18 Отговор
    Тръмпоча е нашият Боко Тиквоча

    Коментиран от #8

    14:33 11.11.2025

  • 2 файдой никакой

    20 3 Отговор
    Тоя Гаргамел гаргите ще плаши.
    Който има кинти се спасява, както много укаинцици.

    14:35 11.11.2025

  • 3 УнуфРи

    23 6 Отговор
    На кого му пука ? Един изкофЕл, дърт комуняга по-малко !

    14:37 11.11.2025

  • 4 НЕучуден

    15 5 Отговор
    Много важно

    14:37 11.11.2025

  • 5 Един

    23 5 Отговор
    Ми да се маха! И как ще подобри ситуацията като си спаси либералното цветно дупе от САЩ?!
    Така и не разбирам целия шум около него - 1 роля има добра и 1-2 филма.

    Коментиран от #17

    14:38 11.11.2025

  • 6 мхм

    17 0 Отговор
    то от край време Европа и в частност Италия е по-добро място за живеене от САЩ. Сега само си търси извинение да обясни защо се маха, че "САЩ е гадна дупка" не звучи добре пред феновете

    14:40 11.11.2025

  • 7 Да заминава ...

    7 3 Отговор
    Чичо Боби обича негърски дупет@, така че в Нигерия или някъде из Африка ще му хареса.
    Да заминава и видим как ще се прави на ганстер в Африка, да видим дали там ще му минат номерата. Африка не е Ню Йорк.

    14:44 11.11.2025

  • 8 Коментатор

    11 3 Отговор

    До коментар #1 от "Роберт ДеНиро жега":

    Такива бклци като Дениро и Клуни (т.нар. "демократи", дето се радват на опитите за покушение срещу конкуренцията), не просто да се махат от сащ, а да ги заточат на некъв самотен остров, за да нямат възможност да тровят идните поколения с наглостта и глупостта си!!!

    Коментиран от #15

    14:44 11.11.2025

  • 9 Винченцо Андолини

    9 2 Отговор
    От Холивуд, в Боливуд.
    Язък за добрите роли.......
    Я да вземе и КамАла със себе си, барем свърши нещо полезно.

    14:46 11.11.2025

  • 10 да каже за сина си каква мека

    9 1 Отговор
    китка е колко ли афроамерикански салама е яло това д@№упе

    14:47 11.11.2025

  • 11 Моряка

    12 0 Отговор
    Обмислял.Прави се на интересен.Голям праз.Холивуд даже няма да си го премести.

    14:50 11.11.2025

  • 12 смята да напусне САЩ заради Доналд

    13 1 Отговор
    смята сега когато едвам ходи и не получава милиони за пълнежи

    що не се махна през 2017 на първия му мандат

    аман от такива дет се правят на артисти като тикви и зелки

    14:50 11.11.2025

  • 13 ООрана държава

    8 1 Отговор
    Е голяма работа, никой не е примрял за тоя с наркоманизираните му внуци

    14:52 11.11.2025

  • 14 Балканската гилдия на актьорите

    6 1 Отговор
    Балканската гилдия на актьорите и продуцентите е силно възмутена от Боби Млякото че подкрепя публично дъщеря си Айрин, която се разкри като транс жена. Смятаме че той не се грижил добре за възпитанието на дъщеря си и тя е отраснала в лоша среда. Пренебрегвайки децата си те са се превърнали в транс - хора. Другото което силно възмущава гилдията ни е че Де Ниро наистина налага остарели стереотипи за италианската общност , с двете си роли на гангстер налага лошо име на италианската култура по света. Напълно сме съгласни и солидарни с мнението на Италиано-американска организация в САЩ и ние изразяваме своето недоволство срещу личността на Роберт Антъни Де Ниро , който дори не знае две думи на кръс на италиански.

    14:53 11.11.2025

  • 15 Моряка

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Коментатор":

    Съгласен,но Клуни без жена си.Мадамата важи,има още да ...................... (да радва мъжете,исках да кажа).

    14:54 11.11.2025

  • 16 Да беше

    5 0 Отговор
    Напуснал заради Байдън!Бай Дони поне е с акъла си!!!!

    14:57 11.11.2025

  • 17 Е ти пък

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Един":

    Повече са!

    14:59 11.11.2025

  • 18 Батман от Прилеп

    2 0 Отговор
    Робърт де Нировски си енаше момче ,да идва в северната част на Македония.

    15:03 11.11.2025

  • 19 Перо

    4 0 Отговор
    Той не е за Европа! Да си ходи в Израел, само там ще е доволен!

    15:13 11.11.2025

  • 22 Евро-Атлантик

    3 0 Отговор
    Този гнусен дъртофелник няма ли да ни направи услуга и да се спомине сам? Много лаладжийства, ама си е хванал млада булка...

    15:18 11.11.2025

  • 23 Миму

    2 0 Отговор
    Тоя скоро ще напусне света, къде се е засилил...

    15:24 11.11.2025

  • 24 Тръмп

    1 0 Отговор
    Всички комунисти и жендъри да си вървят в ЕСССР

    15:31 11.11.2025

  • 25 ?????

    2 0 Отговор
    Всеки луд с номера си.
    Да ходи в Украйна.
    Жалко за човека. Беше прекрасен актьор.

    15:41 11.11.2025