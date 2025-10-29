Новини
Любопитно »
Роксана пусна хит с Доналд Тръмп и Илон Мъск (ВИДЕО)

29 Октомври, 2025 08:44 884 21

Певицата за първи път посегна към изкуствения интелект за свое видео и благодарение на него вкара световни любимци в своя проект

Роксана пусна хит с Доналд Тръмп и Илон Мъск (ВИДЕО) - 1
Кадър: Youtube
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Роксана купонясва с американския президент Доналд Тръмп и магната Илън Мъск в новия си клип с рапъра Мънки „Олд Мъни“. Певицата за първи път посегна към изкуствения интелект за свое видео и благодарение на него вкара световни любимци в своя проект, пише Hotarena.net.

Ето какво сподели тя за песента:

"За мен е истинско удоволствие да ви изненадаме с нашата нова песен „Олд Мъни“ в дует с рапъра Мънки. Творихме я с много любов, емоция и настроение! Искам да изкажа специални благодарности на Емил Павлов -Астро, на когото за първи път в живота си се доверих изцяло за създаването на видеоклип с АI технология. Резултатът ме остави без думи - вдъхновена, впечатлена и истински развълнувана. В клипа ще видите появата на много световноизвестни личности и обещавам -ще се забавлявате! Надявам се да я почувствате така както ние“, пише тя.

Песента е по музика и аранжимент на Даниел Димитров. Текстът е създаден от Антоанета Линкова - Роксана.

Видеоклипът пресъздава луксозно парти във вилата на рапъра Пъф Деди. Тръмп се появява още в началото, докато пие шампанско за добре дошъл. После се появява друг световен рапър - Фифти Сент, който също отпива глътка пенлив еликсир в компанията на знойни мацки със секси дупета. Купонът е в разгара си и показва US президента вече в басейна, а персоналът го полива със скъпото пенливо вино. В следващата сцена Пъф Деди играе покер с колежката си Ники Минаж, която после е сменена от Роксана, а американската певица демонстрира секси формите си в пълна с пяна вана. Тръмп отново е в басейна, но вече е сменил официалния костюм с марков анцуг и дебел ланец на врата, а хубавица го е възседнала на конче. Към края на клипа се появява и Мъск в басейна, а когато полиция идва да разтури партито, Пъф Деди подкупва ченгетата с понички.


  • 1 Освалдо Риос

    7 5 Отговор
    Избирателите на МЕЧ са едни ментета като клиповете на тази Роксана.

    08:46 29.10.2025

  • 2 Разгеле

    12 0 Отговор
    Накрая и Тръмп и Мъск ще се прочуят !

    08:47 29.10.2025

  • 3 Последния Софиянец

    5 1 Отговор
    Виртуалните певици ще я изместят.

    08:50 29.10.2025

  • 4 Много

    10 0 Отговор
    Сиганки на куп бе , нищо не може да се пробере за аване !

    08:52 29.10.2025

  • 5 ТИГО

    14 0 Отговор
    Eгати циганията !

    08:52 29.10.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 ТИГО

    6 0 Отговор
    И за да е пошлостта пълна , ни преразказват сюжета по картинка ! Хвала на джурналистиката пред Боше и Шиши мълчат а после преразказват и обясняват какво са искали да кажат !

    08:57 29.10.2025

  • 9 ии ново начало

    8 0 Отговор
    тзои клип говори много за създателите си.....

    09:00 29.10.2025

  • 10 ТИГО

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Ама":

    ЩО? Лилавите ли са дали .Сократ, Платон и Аристотел като Питагор и още доста народ ! Или НИЕ ................

    09:01 29.10.2025

  • 11 БГ кошмар

    8 0 Отговор
    По-голям кич и простотия не бях виждал …

    09:01 29.10.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Гост

    9 0 Отговор
    Адвокатите на Тръмп и Мъск да се самосезират веднага за правата на клипа при използване на личността им......

    09:03 29.10.2025

  • 14 Жоро

    6 0 Отговор
    Пълна тъпотия.

    09:04 29.10.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 дедо Флашко

    0 1 Отговор
    Роксанината сливка да е подчинена на нежността, грижата и любовта, която заслужава.

    09:18 29.10.2025

  • 17 Малей

    3 0 Отговор
    Цепи дъното!

    09:20 29.10.2025

  • 18 Въпрос

    4 0 Отговор
    Как да се гордееш, че си българин???

    09:23 29.10.2025

  • 19 ШОП

    2 0 Отговор
    Ориенталска първобитност и отвратителна сгания.

    09:27 29.10.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Лепа Махала

    2 0 Отговор
    Беге контракултура, символ на БГ свободата 😁🥳👍 ‼️

    09:39 29.10.2025