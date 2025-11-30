Тръмп "поработи усилено" с единадесетия си внук Александър СНИМКА

Дъщерята на американския президент Доналд Тръмп, Тифани, публикува снимка на американския лидер с внука му Александър на страницата си във Facebook.

„Дядо и Александър работят усилено“, гласи текстът.

На снимката американският президент седи с внука си в скута му, гледайки телефона си, носейки червена шапка с надпис „Тръмп беше прав за всичко“.

Снимка: Х

На 16 май дъщерята на Тръмп, Тифани, обяви раждането на син. Момчето, на име Александър Тръмп Булос, е 11-то внуче на американския президент.