Новини
Любопитно »
Тръмп "поработи усилено" с единадесетия си внук Александър СНИМКА

Тръмп "поработи усилено" с единадесетия си внук Александър СНИМКА

30 Ноември, 2025 05:48, обновена 30 Ноември, 2025 05:53 558 3

  • тръмп-
  • внук-
  • дъщеря-
  • александър-
  • президент

Дъщерята на президента, Тифани, публикува снимка на сина си, седнал в скута на американския държавен глава

Тръмп "поработи усилено" с единадесетия си внук Александър СНИМКА - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Дъщерята на американския президент Доналд Тръмп, Тифани, публикува снимка на американския лидер с внука му Александър на страницата си във Facebook.

„Дядо и Александър работят усилено“, гласи текстът.

На снимката американският президент седи с внука си в скута му, гледайки телефона си, носейки червена шапка с надпис „Тръмп беше прав за всичко“.

Тръмп
Снимка: Х

На 16 май дъщерята на Тръмп, Тифани, обяви раждането на син. Момчето, на име Александър Тръмп Булос, е 11-то внуче на американския президент.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 побърканяк

    1 1 Отговор
    Внучето има повече акъл от рижия.

    Коментиран от #3

    05:57 30.11.2025

  • 2 оня с коня

    1 0 Отговор
    стана ли време да го местя в другия крачол? айде ще го преместя

    06:00 30.11.2025

  • 3 Гешевче

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "побърканяк":

    А журналистът хич няма акъл. Език мой, враг мой. Тръмп седи в скута на внука си.

    06:03 30.11.2025