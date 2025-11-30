Тръмп "поработи усилено" с единадесетия си внук Александър СНИМКА

Дъщерята на американския президент Доналд Тръмп, Тифани, публикува снимка на американския лидер с внука му Александър на страницата си във Facebook.
„Дядо и Александър работят усилено“, гласи текстът.
На снимката американският президент седи с внука си в скута му, гледайки телефона си, носейки червена шапка с надпис „Тръмп беше прав за всичко“.
Снимка: Х
На 16 май дъщерята на Тръмп, Тифани, обяви раждането на син. Момчето, на име Александър Тръмп Булос, е 11-то внуче на американския президент.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 побърканяк
Коментиран от #3
05:57 30.11.2025
2 оня с коня
06:00 30.11.2025
3 Гешевче
До коментар #1 от "побърканяк":А журналистът хич няма акъл. Език мой, враг мой. Тръмп седи в скута на внука си.
06:03 30.11.2025