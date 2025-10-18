Къде по света са най-добрите пътища – и какво показва класацията на Световния икономически форум

Една от най-честите теми, за които говорим в ежедневието си – особено ако пътуваме често с кола – е качеството на пътищата. В България то отдавна е повод за недоволство, нерви и дори пътни инциденти. А надеждата, че ситуацията ще се промени, изглежда все по-слаба, предава Lifestyle.bg.
Но как изглеждат пътищата по света? Къде те са пример за ефективност и безопасност?
На този въпрос отговаря новата класация на Световния икономически форум, базирана на оценките на бизнес лидери от различни държави. Те оценяват качеството на пътната инфраструктура по скала от 1 до 7.
Ето кои страни влизат в топ 10 на най-добрите пътни мрежи в света:
10. Австрия – 5.89 точки
С добре развита и ефективно управлявана пътна мрежа, Австрия поддържа високи стандарти чрез редовни проверки и инвестиции в поддръжка.
9. Обединени арабски емирства – 5.92 точки
ОАЕ прилагат иновации и изкуствен интелект в управлението на трафика. Публично-частното партньорство е ключът към устойчиво финансиране и модерна инфраструктура.
8. Оман – 5.96 точки
Първата страна от Персийския залив в класацията впечатлява с устойчив инженеринг и стратегическа визия, осигуряващи пътища от световна класа.
7. Франция – 5.96 точки
Най-голямата пътна мрежа в Европа залага на интелигентни транспортни системи, видеонаблюдение и тол технологии, насочени към по-добър контрол и безопасност.
6. Япония – 6.02 точки
В страната на изгряващото слънце поддръжката е безкомпромисна. Минимална площ, но максимална ефективност – с шест компании, които управляват скоростните пътища.
5. Португалия – 6.05 точки
След години на целенасочени инвестиции, Португалия вече има една от най-модерните пътни системи в Европа.
4. Хонконг – 6.06 точки
Държавен контрол и стриктна поддръжка поддържат пътищата в перфектно състояние, докато властите насърчават обществения транспорт.
3. Нидерландия – 6.18 точки
Мултимодалната система за мобилност насърчава велосипедите и обществения транспорт, а степенуваната пътна структура гарантира ефективен трафик.
2. Швейцария – 6.36 точки
Технологии, прецизност и дългосрочно планиране. Швейцария съчетава иновативни инженерни решения и перфектна организация.
1. Сингапур – 6.45 точки
Първенецът в класацията управлява трафика с изключителна технологична точност – от електронно ценообразуване до система за квоти на автомобилите.
Независимо дали става дума за Европа или Азия, общият фактор е ясен – качествените пътища изискват не само пари, но и визия. Държавите в челото на класацията залагат на иновации, интелигентни системи и устойчиво управление.
