Къде по света са най-добрите пътища – и какво показва класацията на Световния икономически форум

Една от най-честите теми, за които говорим в ежедневието си – особено ако пътуваме често с кола – е качеството на пътищата. В България то отдавна е повод за недоволство, нерви и дори пътни инциденти. А надеждата, че ситуацията ще се промени, изглежда все по-слаба, предава Lifestyle.bg.

Но как изглеждат пътищата по света? Къде те са пример за ефективност и безопасност?

На този въпрос отговаря новата класация на Световния икономически форум, базирана на оценките на бизнес лидери от различни държави. Те оценяват качеството на пътната инфраструктура по скала от 1 до 7.

Ето кои страни влизат в топ 10 на най-добрите пътни мрежи в света:

10. Австрия – 5.89 точки

С добре развита и ефективно управлявана пътна мрежа, Австрия поддържа високи стандарти чрез редовни проверки и инвестиции в поддръжка.

9. Обединени арабски емирства – 5.92 точки

ОАЕ прилагат иновации и изкуствен интелект в управлението на трафика. Публично-частното партньорство е ключът към устойчиво финансиране и модерна инфраструктура.

8. Оман – 5.96 точки

Първата страна от Персийския залив в класацията впечатлява с устойчив инженеринг и стратегическа визия, осигуряващи пътища от световна класа.

7. Франция – 5.96 точки

Най-голямата пътна мрежа в Европа залага на интелигентни транспортни системи, видеонаблюдение и тол технологии, насочени към по-добър контрол и безопасност.

6. Япония – 6.02 точки

В страната на изгряващото слънце поддръжката е безкомпромисна. Минимална площ, но максимална ефективност – с шест компании, които управляват скоростните пътища.

5. Португалия – 6.05 точки

След години на целенасочени инвестиции, Португалия вече има една от най-модерните пътни системи в Европа.

4. Хонконг – 6.06 точки

Държавен контрол и стриктна поддръжка поддържат пътищата в перфектно състояние, докато властите насърчават обществения транспорт.

3. Нидерландия – 6.18 точки

Мултимодалната система за мобилност насърчава велосипедите и обществения транспорт, а степенуваната пътна структура гарантира ефективен трафик.

2. Швейцария – 6.36 точки

Технологии, прецизност и дългосрочно планиране. Швейцария съчетава иновативни инженерни решения и перфектна организация.

1. Сингапур – 6.45 точки

Първенецът в класацията управлява трафика с изключителна технологична точност – от електронно ценообразуване до система за квоти на автомобилите.

Независимо дали става дума за Европа или Азия, общият фактор е ясен – качествените пътища изискват не само пари, но и визия. Държавите в челото на класацията залагат на иновации, интелигентни системи и устойчиво управление.