Ким Кардашиян разкри: Не знам колко струва млякото

Семейство Кардашиян е известно не само с богатството и разкошния си начин на живот. Всяка сестра управлява собствена империя и семейство, което кара милиони да следят живота им през безброй телевизионни сезони. Но пазаруването на хранителни стоки очевидно не е част от ежедневието им, предава Vesti.bg.

Във вирусен видеоклип Ким Кардашиян признава, че няма представа колко струват „обикновени неща“ като мляко, което шокира и разгневи интернет потребителите.

Какво се случи?

Наскоро 44-годишната Ким гостува в подкаста Call Her Daddy на Алекс Купър, където обсъди графика си за съвместно родителство с Кание Уест и причините за развода им. По време на интервюто Купър попита колко харчи годишно за луксозния си начин на живот. Ким обясни, че нейният екип обикновено се занимава с плащанията, и добави:

„Нямам представа колко струват някои прости неща, като един картон мляко.“

I wish more celebrities were honest about this. Then they’d understand why people don’t take their political opinions seriously. They’re completely out of touch with reality for most Americans pic.twitter.com/vaeP1AGKTV — Zack Peter (@justplainzack) October 15, 2025

Реакциите в интернет

Видеоклипът стана вирусен, а потребителите се възмутиха от разточителния начин на живот на звездата. Ето част от реакциите:

„Знаменитости като тази, които се хвалят с богатството си, са толкова разочароващи. Хората гладуват, а ти не знаеш цената на кана мляко??“

„Поздравления, че не знаеш основната цена на галон мляко, която е между 3 и 8 долара.“

„Да, момиче, 5 долара за галон са доста – трябва да живееш като обикновен американец, за да разбереш напълно.“

„Хей @KimKardashian, значи един картон мляко всъщност струва 5000 долара, би ли ми дала пари за един? ☺️“