Новини
Любопитно »
Ким Кардашиян разкри: Не знам колко струва млякото

Ким Кардашиян разкри: Не знам колко струва млякото

18 Октомври, 2025 13:46 516 5

  • ким кардашиян-
  • мляко-
  • цена

Звездата сподели, че ежедневните разходи са мистерия за нея, и веднага предизвика вълна от критики и шеги

Ким Кардашиян разкри: Не знам колко струва млякото - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Семейство Кардашиян е известно не само с богатството и разкошния си начин на живот. Всяка сестра управлява собствена империя и семейство, което кара милиони да следят живота им през безброй телевизионни сезони. Но пазаруването на хранителни стоки очевидно не е част от ежедневието им, предава Vesti.bg.

Във вирусен видеоклип Ким Кардашиян признава, че няма представа колко струват „обикновени неща“ като мляко, което шокира и разгневи интернет потребителите.

Какво се случи?

Наскоро 44-годишната Ким гостува в подкаста Call Her Daddy на Алекс Купър, където обсъди графика си за съвместно родителство с Кание Уест и причините за развода им. По време на интервюто Купър попита колко харчи годишно за луксозния си начин на живот. Ким обясни, че нейният екип обикновено се занимава с плащанията, и добави:

„Нямам представа колко струват някои прости неща, като един картон мляко.“

Реакциите в интернет

Видеоклипът стана вирусен, а потребителите се възмутиха от разточителния начин на живот на звездата. Ето част от реакциите:

  • „Знаменитости като тази, които се хвалят с богатството си, са толкова разочароващи. Хората гладуват, а ти не знаеш цената на кана мляко??“

  • „Поздравления, че не знаеш основната цена на галон мляко, която е между 3 и 8 долара.“

  • „Да, момиче, 5 долара за галон са доста – трябва да живееш като обикновен американец, за да разбереш напълно.“

  • „Хей @KimKardashian, значи един картон мляко всъщност струва 5000 долара, би ли ми дала пари за един? ☺️“


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 123

    3 0 Отговор
    Що занимавате света с тая откачалка продала душата си на Дявола

    13:49 18.10.2025

  • 2 црррр

    0 0 Отговор
    Ким Кардашиян разкри: Не знам колко струва млякото,което си източвам от зърната.

    13:52 18.10.2025

  • 3 Гост

    1 0 Отговор
    Кое мляко, бульо?

    13:54 18.10.2025

  • 4 Знаеш !

    1 0 Отговор
    Десетина преглъщания ...

    14:00 18.10.2025

  • 5 Иво

    1 0 Отговор
    Подобни на тази м.ймуна семейството и разхищават въздуха и ресурсите на земята ненужно. В друга вселена тази щеше някъде чисти т.ал.етни и няма и 5 лв. Нито мозък, нито красота, само един отврати.тен огромен г.ъ.з.

    14:05 18.10.2025