Рецепта на деня: Коледен яйчен пунш

Необходими продукти:

прясно мляко - 600 мл;

сладкарска сметана (течна) - 200 мл;

яйца - 4 бр.;

захар - 120 г;

ванилия - 1 ч.л.;

канела - 1 ч.л. + за поръсване;

индийско орехче - 1/2 ч.л.;

щипка сол;

алкохол по желание (ром, бренди или уиски) - 2 - 3 с.л.

Начин на приготвяне:

Яйцата се разделят на жълтъци и белтъци.

Жълтъците се разбиват със захарта до светъл и пухкав крем.

Млякото и сметаната се загряват на умерен огън заедно с канелата, индийското орехче и солта, без да завират. Горещата смес се налива на тънка струя към жълтъците при непрекъснато разбиване, след което всичко се връща на котлона и се загрява леко до сгъстяване, без да кипва.

Сваля се от огъня, добавя се ванилията и по желание алкохолът.

Белтъците се разбиват на мек сняг и внимателно се смесват с охладената напитка.

Яйчният пунш се сервира топъл или добре охладен, поръсен с канела.

В САЩ яйчният пунш е толкова популярен, че по Коледа се продават милиони литри готова напитка. Традиционно се сервира с настъргано индийско орехче или канела и често се поднася в стъклени чаши, пише gotvach.bg.