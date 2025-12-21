Рецепта на деня: Коледен яйчен пунш

Необходими продукти:
- прясно мляко - 600 мл;
- сладкарска сметана (течна) - 200 мл;
- яйца - 4 бр.;
- захар - 120 г;
- ванилия - 1 ч.л.;
- канела - 1 ч.л. + за поръсване;
- индийско орехче - 1/2 ч.л.;
- щипка сол;
- алкохол по желание (ром, бренди или уиски) - 2 - 3 с.л.
Начин на приготвяне:
Яйцата се разделят на жълтъци и белтъци.
Жълтъците се разбиват със захарта до светъл и пухкав крем.
Млякото и сметаната се загряват на умерен огън заедно с канелата, индийското орехче и солта, без да завират. Горещата смес се налива на тънка струя към жълтъците при непрекъснато разбиване, след което всичко се връща на котлона и се загрява леко до сгъстяване, без да кипва.
Сваля се от огъня, добавя се ванилията и по желание алкохолът.
Белтъците се разбиват на мек сняг и внимателно се смесват с охладената напитка.
Яйчният пунш се сервира топъл или добре охладен, поръсен с канела.
В САЩ яйчният пунш е толкова популярен, че по Коледа се продават милиони литри готова напитка. Традиционно се сервира с настъргано индийско орехче или канела и често се поднася в стъклени чаши, пише gotvach.bg.
