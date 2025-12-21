Новини
Любопитно »
Рецепта на деня: Коледен яйчен пунш
  Тема: Какво да сготвя

Рецепта на деня: Коледен яйчен пунш

21 Декември, 2025 10:05 409 7

  • коледен-
  • яйчен пунш-
  • яйца-
  • мляко-
  • алкохол

Традиция, превърната в истинско зимно удоволствие

Рецепта на деня: Коледен яйчен пунш - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • прясно мляко - 600 мл;
  • сладкарска сметана (течна) - 200 мл;
  • яйца - 4 бр.;
  • захар - 120 г;
  • ванилия - 1 ч.л.;
  • канела - 1 ч.л. + за поръсване;
  • индийско орехче - 1/2 ч.л.;
  • щипка сол;
  • алкохол по желание (ром, бренди или уиски) - 2 - 3 с.л.

Начин на приготвяне:

Яйцата се разделят на жълтъци и белтъци.

Жълтъците се разбиват със захарта до светъл и пухкав крем.

Млякото и сметаната се загряват на умерен огън заедно с канелата, индийското орехче и солта, без да завират. Горещата смес се налива на тънка струя към жълтъците при непрекъснато разбиване, след което всичко се връща на котлона и се загрява леко до сгъстяване, без да кипва.

Сваля се от огъня, добавя се ванилията и по желание алкохолът.

Белтъците се разбиват на мек сняг и внимателно се смесват с охладената напитка.

Яйчният пунш се сервира топъл или добре охладен, поръсен с канела.

В САЩ яйчният пунш е толкова популярен, че по Коледа се продават милиони литри готова напитка. Традиционно се сервира с настъргано индийско орехче или канела и често се поднася в стъклени чаши, пише gotvach.bg.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Съвет!

    1 0 Отговор
    Ако имате нвкой с когото се обичате, не пийте точно този пунш от точно тези яйца! Има много по празнични.....

    10:09 21.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Терцата

    0 0 Отговор
    Венелина спри да сееш спин долен кахър

    10:19 21.12.2025

  • 7 ВенеУинааа,

    0 0 Отговор
    пуншът е за всички! Деца, младежи, шофьори, затова алкохол се добавя индивидуално по желание при поднасяне.

    10:33 21.12.2025