Ким Кардашиян разкри истинското си име

Ким Кардашиян разкрива, че е съкратила името си малко преди семейството ѝ да навлезе в света на риалити телевизията – решение, което е взела преди началото на феноменалното шоу „Keeping Up With the Kardashians“, съобщава Page Six.

В интервю за Time 45-годишната риалити звезда и бизнесдама обяснява, че дълги години е използвала рожденото си име Кимбърли, но малко преди подписването на договора за първия сезон е осъзнала, че по-кратката форма е по-запомняща се за аудиторията. „Просто си казах, че Кимбърли Кардашиян е твърде дълго. Реших да остана само Ким“, споделя тя, допълвайки, че близките ѝ и до днес я наричат Кимбърли.

Ким Кардашиян заявява, че именно тя е била основният двигател за решението на семейството да участва в риалити формат. По думите ѝ желанието се заражда още в детска възраст, когато гледа „The Real World“ по MTV. Тогава, едва 11-годишна, тя казва на своя приятелка, че мечтае да бъде част от подобно шоу.

След години тази амбиция се реализира, когато продуцентската компания Bunim/Murray – същата, стояща зад „The Real World“ – застава зад „Keeping Up With the Kardashians“. Ким разказва, че е убедила майка си Крис Дженър и сестрите си Кортни и Клои, че проектът ще бъде възможност да популяризират модния си бутик Dash, който по-късно затваря.

Хитовото шоу дебютира по E! през 2007 г. и се превръща в едно от най-влиятелните риалити предавания в историята на телевизията. След 14 сезона форматът приключи през 2021 г., а семейството премина към Hulu с новата продукция „The Kardashians“, която продължава да следи личния и професионалния им живот.

Ким Кардашиян, която изгражда империя от марки и бизнеси, отдавна използва името си като основен елемент в брандирането, като например марката ѝ за бельо Skims.