Мрежата се подигра на "ненужната" коледна украса на Ким Кардашиян (ВИДЕО)

3 Декември, 2025 16:59 850 4

Риалити звездата показа дома си пълен с елхи на всеки ъгъл

Мрежата се подигра на "ненужната" коледна украса на Ким Кардашиян (ВИДЕО) - 1
Снимкa: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Ким Кардашиян предизвика полемика в социалните мрежи, след като представи тазгодишната си коледна украса, включваща десетки осветени елхи, подредени в коридора на дома ѝ. В ранните часове във вторник риалити звездата сподели серия видеа в Instagram, в които показва ефектната декорация, покрита с изкуствен сняг.

„Току-що приключихме с украсата за празниците. Не мога да ви опиша как ухае и какво е усещането… Направо е лудост. Само вижте коридора“, каза 45-годишната Ким Кардашиян във видеото.

Потребителите обаче реагираха остро, като много от тях определиха украсата като „ненужна“ и „прекалена“. Някои дори се пошегуваха с факта, че риалити звездата наскоро не успя да издържи Калифорнийския бар изпит. Други коментираха, че множеството елхи създават усещане за „празнота“ и „липса на уют“, а трети поставиха под въпрос защо някой би имал нужда от толкова много дървета в дома си. Част от критиците призоваха Ким да дари елхите на семейства, които не могат да си позволят коледна украса.

Риалити звездата и семейството ѝ традиционно поставят особен акцент върху празничната декорация. През 2023 г. Ким Кардашиян показа двора си, украсен с ярки бели светлини, а заедно с дъщеря си Норт Уест разкриха и коледно дърво, посветено на Chanel, украсено с черно-бели орнаменти.


  • 1 Пердашян

    5 0 Отговор
    Толкова нагъсто ги е наредила, че 100%, ще ги удря с диференциала си, като ходи между тях!

    17:07 03.12.2025

  • 3 Опааа

    1 0 Отговор
    Събиноооооо! Мисиркооооо! Кой се е подиграл? Мрежата? Каква мрежа ве неграмотна мисирко?

    17:26 03.12.2025

  • 4 Фют

    0 0 Отговор
    Прелест! Направо изглежда вълшебно и приказно!

    17:53 03.12.2025