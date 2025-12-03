Мрежата се подигра на "ненужната" коледна украса на Ким Кардашиян (ВИДЕО)

Ким Кардашиян предизвика полемика в социалните мрежи, след като представи тазгодишната си коледна украса, включваща десетки осветени елхи, подредени в коридора на дома ѝ. В ранните часове във вторник риалити звездата сподели серия видеа в Instagram, в които показва ефектната декорация, покрита с изкуствен сняг.

„Току-що приключихме с украсата за празниците. Не мога да ви опиша как ухае и какво е усещането… Направо е лудост. Само вижте коридора“, каза 45-годишната Ким Кардашиян във видеото.

It’s timeeee!🎄Kim Kardashian was feeling festive showing off her Christmas trees.😍 Roomies, when do you begin Christmas decorating? (📸:@gettyimages) ✍🏾:#TSRStaffJR pic.twitter.com/IWPNBl96OQ — TheShadeRoom (@TheShadeRoom) December 2, 2025

Потребителите обаче реагираха остро, като много от тях определиха украсата като „ненужна“ и „прекалена“. Някои дори се пошегуваха с факта, че риалити звездата наскоро не успя да издържи Калифорнийския бар изпит. Други коментираха, че множеството елхи създават усещане за „празнота“ и „липса на уют“, а трети поставиха под въпрос защо някой би имал нужда от толкова много дървета в дома си. Част от критиците призоваха Ким да дари елхите на семейства, които не могат да си позволят коледна украса.

Риалити звездата и семейството ѝ традиционно поставят особен акцент върху празничната декорация. През 2023 г. Ким Кардашиян показа двора си, украсен с ярки бели светлини, а заедно с дъщеря си Норт Уест разкриха и коледно дърво, посветено на Chanel, украсено с черно-бели орнаменти.