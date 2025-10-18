Защо Чарли Шийн реши да разкрие сексуалните си преживявания с мъже?

В последните години Чарли Шийн може и да няма нови роли във филми и сериали, но все остава в центъра на вниманието. Как? С откровения за личния си живот, които често звучат като сценарий за филм или дори сериал, пише Lifestyle.bg.

След всички признания за алкохол, наркотици и многобройни връзки с жени, Шийн този път разкри, че е имал сексуални взаимоотношения с мъж под въздействието на кокаин.

„Просто усетих, че е точното време“, казва актьорът в интервю за The Times.

„Да пазя тази тайна дълги години водеше до тревожност и страхове. След като го споделих, вече нямам от какво да се притеснявам.“

Шийн дори шеговито допълва, че с това признание се нарежда до звезди като Марлон Брандо, които също са споделяли подобни опити.

След бурния живот и три неуспешни брака, в момента актьорът е необвързан, или поне не в сериозна връзка. Той споделя, че прекарва повече време в себе си и с удоволствие си взима почивка от сложния личен живот.

Въпреки това се появиха твърдения, че Шийн всъщност не е толкова самотен. Според Shuter Scoop той е във връзка с по-млад мъж извън Холивуд, което им помага да запазят връзката си в тайна.

Приятели на актьора разкриват, че новата връзка го е променила в положителен план – Шийн се чувства щастлив и спокоен, а дали и кога ще се появи публично с новата си любов, остава загадка.