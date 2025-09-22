Мексикански картел отрязал Чарли Шийн - купувал твърде много кокаин

Чарли Шийн разкри в интервю, че е бил отрязан от мексиканския картел заради големите количества кокаин, които е поръчвал. В ефира на австралийското издание „60 минути“ актьорът потвърди пред журналистката Амелия Адамс, че картелът е прекъснал връзката с него. Шийн обяснява, че престъпната групировка никога не е имала клиент, който да купува такива количества, като по думите му единствените други, получавали подобни доставки, били дилърите. Той призна, че картелът го е заподозрял в разпространение на наркотици.

По време на интервюто актьорът беше попитан дали е вярно, че е пушил „камъни“ от крек кокаин, тежащи по седем грама. Шийн отговаря, че никога не са теглили веществото на везна, но уточнява, че толкова е била приготвяната доза. Актьорът от „Взвод“ си спомня, че на шега заявил, че ще му трябва по-голяма лула. На въпроса дали се чувства късметлия, че е жив, Шийн потвърждава.

Признанията на Чарли Шийн идват след като в автобиографичната си книга „The Book of Sheen“ той описва пътя си към трезвеността. Носителят на „Златен глобус“ отдава решението си да се откаже от наркотиците и алкохола през 2017 г. на дъщеря си Сами. В книгата си Шийн споделя за момент, в който е трябвало да вземе дъщеря си от ангажимент, но е помолил приятел да кара, защото самият той не е успял да изтрезнее навреме. „Сами беше много мълчалива. Не беше нужно да съм ясновидец, за да разбера какво мисли“, пише актьорът. Той предполага, че дъщеря му се е питала защо отново баща ѝ не шофира, защо не са само двамата, както преди, и кога баща ѝ ще се върне.

Актьорът най-добре познат от „Двама мъже и половина“ споделя, че най-болезненото за него е било не само предателството към себе си, а чувството, че е разочаровал децата си. На следващия ден, след като е приел две таблетки валиум и е изпил три бири, Чарли Шийн взема решение никога повече да не посяга към наркотиците и алкохола.

Той има две дъщери — Сами и Лола, от брака си с Дениз Ричардс. По-голямата му дъщеря Сами, която е модел в OnlyFans, е в обтегнати отношения с баща си и по-рано тази година призна, че първите 13 години от живота си е определяла като трудни.