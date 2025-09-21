Джон Крайър призна: Чарли Шийн печелеше три пъти повече от мен в „Двама мъже и половина““

Джон Крайър никога не е печелил толкова, колкото колегата си от „Двама мъже и половина“ Чарли Шийн, пише dir.bg.

През последната година на Шийн в сериала звездата е получавал близо 2 милиона долара на епизод, докато Крайър е взимал значително по-малко. Едва след напускането на Шийн Крайър започва да получава 620 000 долара на епизод.

Заплатите на двамата актьори бяха подложени на ново разглеждане след излизането на документалния филм на Netflix „aka Charlie Sheen“, който разказва подробно за кариерата на Шийн, любовните му връзки и битката с наркотиците и алкохола.

Крайър коментира:

„Преговорите по договора на Шийн излязоха извън контрол, защото животът му се разпадаше. Аз, чийто живот беше доста добър по това време, получавах една трета от това.“

Той добавя, че CBS е била под натиск да подпише договор с Шийн, защото предварително е продала няколко допълнителни сезона на сериала.

През 2011 г. 60-годишният Шийн е уволнен от сериала заради непредсказуемото си поведение, включително публично критикуване на създателя Чък Лори и твърдения, че е недооценен.

След напускането му на негово място идва Аштън Кътчър, а ситкомът се излъчва още четири сезона.

През този период заплатата на Крайър е била 620 000 долара на епизод, докато Кътчър е получавал 700 000 долара на епизод.