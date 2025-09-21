Новини
Джон Крайър призна: Чарли Шийн печелеше три пъти повече от мен в „Двама мъже и половина““

21 Септември, 2025 10:26 1 117 6

През последната година на Шийн в сериала звездата е получавал близо 2 милиона долара на епизод

Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Джон Крайър никога не е печелил толкова, колкото колегата си от „Двама мъже и половина“ Чарли Шийн, пише dir.bg.

През последната година на Шийн в сериала звездата е получавал близо 2 милиона долара на епизод, докато Крайър е взимал значително по-малко. Едва след напускането на Шийн Крайър започва да получава 620 000 долара на епизод.

Заплатите на двамата актьори бяха подложени на ново разглеждане след излизането на документалния филм на Netflix „aka Charlie Sheen“, който разказва подробно за кариерата на Шийн, любовните му връзки и битката с наркотиците и алкохола.

Крайър коментира:

„Преговорите по договора на Шийн излязоха извън контрол, защото животът му се разпадаше. Аз, чийто живот беше доста добър по това време, получавах една трета от това.“

Той добавя, че CBS е била под натиск да подпише договор с Шийн, защото предварително е продала няколко допълнителни сезона на сериала.

През 2011 г. 60-годишният Шийн е уволнен от сериала заради непредсказуемото си поведение, включително публично критикуване на създателя Чък Лори и твърдения, че е недооценен.

След напускането му на негово място идва Аштън Кътчър, а ситкомът се излъчва още четири сезона.

През този период заплатата на Крайър е била 620 000 долара на епизод, докато Кътчър е получавал 700 000 долара на епизод.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гошо

    11 0 Отговор
    Чарли си ги заслужаваше парите, защото беше по-добър. Дали е играл по-добре заради пиянството си, или просто не се е преструивал, но Джон често преиграваше и си му личеше. Преди да дойде Аштън, двамата бяха добър тандем и се допълваха, макар единият да изпъкваше, но това се искаше от зрителите. И цензурата беше доста по-малко, но отминаха тези времена.

    10:41 21.09.2025

  • 2 Лост

    4 0 Отговор
    Сега Чарли Шийн е на 60 години,а не през 2011 година.

    Коментиран от #3, #5

    10:48 21.09.2025

  • 3 Нищо

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Лост":

    Мисирски подробности

    10:54 21.09.2025

  • 4 Хипотетично

    3 0 Отговор
    Такава е заплатата на по-бедния брат, но пък за това време не плаща наем! :)

    10:59 21.09.2025

  • 5 Европейца

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Лост":

    ххааа верно и аз посмятах - трябваше да сме погребали вече хахах

    11:01 21.09.2025

  • 6 Нищоправеца

    3 0 Отговор
    Даже са му много на тоя шмульо, да благодари на Чарли, че му оправи живота... назовете ми друга роля на тоя льольо ... все пак това доста пари за статист даже и в успешен сериал

    11:03 21.09.2025