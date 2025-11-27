Известният женкар Чарли Шийн е баща на пет деца от три различни момичета, имал е три съпруги и твърди, че е спал с изумителните 47 000 жени - а сега бившият женкар е влюбен в мъж.
Някогашният холивудски мачо, който получаваше по 2 милиона долара на епизод от хитовия ситком " Двама мъже и половина“ и призна за безкрайния си апетит за секс и наркотици, който го е оставил с разбита кариера и ХИВ , сега е в тиха връзка с "обикновен мъж“.
Тайната на 60-годишния актьор беше разкрита от колумниста Роб Шутър, пише Radar Online, цитиран от "Телеграф".
През септември бившият плейбой призна, че се е променил, но не разкри колко. "О, Боже, толкова дълго сексът беше всичко, за което мислех или поне беше на върха на списъка с приоритети“, каза той в интервю, добавяйки: "И затова просто видях въздържанието като необходима почивка от тези занимания. Това не означава, че затръшвам вратата на каквото и да било в бъдеще. Не, определено бих приветствал някакъв вид компания“.
Новата му връзка е огромна промяна от признатата поредица от стриптизьорки, проститутки и авантюри за една нощ и той пази нещата сравнително лични – не защото се срамува, а за да ги защити.
"Вместо да ходят на събития, той и неговият приятел предпочитат тихи вечери заедно у дома“, отбеляза Шутър.
Източници твърдят, че неочакваната двойка се е запознала чрез общи приятели в Малибу и си допаднали от самото начало. "Това, което Чарли харесва в този мъж, е фактът, че той не е актьор или знаменитост, а просто обикновен човек с нормална работа“, каза източник.
Въпреки постиженията му сред дамите, това не е първата забежка на Шийн по мъжете. Наскоро той призна, че е започнал да се занимава с хора от собствения си пол, когато е бил в разгара на наркотичната си зависимост.
Чарли Шийн има връзка с мъж и се чувства спокоен и щастлив
27 Ноември, 2025 07:44
1 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Сега следва очернянето му в пълен ход.
07:46 27.11.2025
2 бою циганина
07:48 27.11.2025
3 Няма
07:50 27.11.2025
4 Сила
07:50 27.11.2025
5 у мен изникват два въпроса
Защо да ми пука какво прави в леглото?
07:50 27.11.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Готин Джендър
Коментиран от #11, #15
07:57 27.11.2025
9 щамов работник
07:57 27.11.2025
10 Генади Ватмана
07:58 27.11.2025
11 Я да
До коментар #8 от "Готин Джендър":Не лъжеш! Къде има истински мъж, който прави секс с джендър? Пропаднали като тебе само!
Коментиран от #30
08:06 27.11.2025
12 Румен патологичния лъжец
Коментиран от #14
08:10 27.11.2025
13 Боруна Лом
08:11 27.11.2025
14 Синът ти
До коментар #12 от "Румен патологичния лъжец":Да ти купа два литра ракия че последните 20 години си изпил над 5 тона ракия а пияндурляка 🤣🤣🥳🤣😂
08:12 27.11.2025
15 Хаха
До коментар #8 от "Готин Джендър":Като ги гледам обратните колко са гнусни напълно подкрепям, че са лоша компания. А за нагона ти не го разбирам, нещо объркано има в главите ви
08:13 27.11.2025
16 Защо се
Коментиран от #17
08:16 27.11.2025
17 Здрасти
До коментар #16 от "Защо се":Кой казва кое е право и кое е извратено и на базата на какво да го слушаме?
08:21 27.11.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Чудя се …
Коментиран от #24
08:41 27.11.2025
20 дедо Флашко
08:41 27.11.2025
21 ?????
Нека си живее. Негова си работа.
Що не пишете за всеки който живее с жена, а постоянно ни натяквате кой е с разширен сфинктер.
08:42 27.11.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 незнайко
08:44 27.11.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 мучо
08:55 27.11.2025
26 мафията
08:59 27.11.2025
27 браво на чарли
09:04 27.11.2025
28 Гейпропаганда
09:06 27.11.2025
29 П.Д.Раски номера
09:10 27.11.2025
30 точно така
До коментар #11 от "Я да":изтинските мъже правят секс със жени другото е боклук фракция утайка пумия и психично-болни индивиди…
Коментиран от #33
09:18 27.11.2025
31 знаете ли че
09:19 27.11.2025
32 Всичко което
09:20 27.11.2025
33 мхм
До коментар #30 от "точно така":И кой определи това?
09:26 27.11.2025
34 Георги
- Е, аз какво ли не съм правил... двойки, тройки, чудесии...
- Аз пък с какви ли не съм пробвал - негърки, мулатки, жълти...
- А бе, аз само с мъж не съм пробвал...
- Ами то и аз!
- Ми виж сега, ние сме приятели, знаем се, ако искаш да пробваме заедно!
- Ми добре, кога?
- Ми ей сега!
След 1 час седят двамата умислени.
Единият промълвил тъжно:
- Пропилян живот...
09:31 27.11.2025
35 Ивелин Михайлов
09:44 27.11.2025