Чарли Шийн има връзка с мъж и се чувства спокоен и щастлив

"Вместо да ходят на събития, той и неговият приятел предпочитат тихи вечери заедно у дома“, отбеляза колумнистът Роб Шутър

Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Известният женкар Чарли Шийн е баща на пет деца от три различни момичета, имал е три съпруги и твърди, че е спал с изумителните 47 000 жени - а сега бившият женкар е влюбен в мъж.

Някогашният холивудски мачо, който получаваше по 2 милиона долара на епизод от хитовия ситком " Двама мъже и половина“ и призна за безкрайния си апетит за секс и наркотици, който го е оставил с разбита кариера и ХИВ , сега е в тиха връзка с "обикновен мъж“.

Тайната на 60-годишния актьор беше разкрита от колумниста Роб Шутър, пише Radar Online, цитиран от "Телеграф".

През септември бившият плейбой призна, че се е променил, но не разкри колко. "О, Боже, толкова дълго сексът беше всичко, за което мислех или поне беше на върха на списъка с приоритети“, каза той в интервю, добавяйки: "И затова просто видях въздържанието като необходима почивка от тези занимания. Това не означава, че затръшвам вратата на каквото и да било в бъдеще. Не, определено бих приветствал някакъв вид компания“.

Новата му връзка е огромна промяна от признатата поредица от стриптизьорки, проститутки и авантюри за една нощ и той пази нещата сравнително лични – не защото се срамува, а за да ги защити.

"Вместо да ходят на събития, той и неговият приятел предпочитат тихи вечери заедно у дома“, отбеляза Шутър.

Източници твърдят, че неочакваната двойка се е запознала чрез общи приятели в Малибу и си допаднали от самото начало. "Това, което Чарли харесва в този мъж, е фактът, че той не е актьор или знаменитост, а просто обикновен човек с нормална работа“, каза източник.

Въпреки постиженията му сред дамите, това не е първата забежка на Шийн по мъжете. Наскоро той призна, че е започнал да се занимава с хора от собствения си пол, когато е бил в разгара на наркотичната си зависимост.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    19 3 Отговор
    Чарли каза някой неудобни истини на другарите та.л.му.дисти.

    Сега следва очернянето му в пълен ход.

    07:46 27.11.2025

  • 2 бою циганина

    15 3 Отговор
    в симитли е моя рай

    07:48 27.11.2025

  • 3 Няма

    11 11 Отговор
    Нищо по силно от мъжката любов. Откакто жените се намесиха там, донесоха само бели и раздори.

    07:50 27.11.2025

  • 4 Сила

    15 4 Отговор
    Егати фейка ...чичо Чарли живее с мъж !!? Сигурно е брат му Алън , а Джейк им идва на гости през уикенда ....??!

    07:50 27.11.2025

  • 5 у мен изникват два въпроса

    10 6 Отговор
    Кой е Чарли Шийн?
    Защо да ми пука какво прави в леглото?

    07:50 27.11.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Готин Джендър

    4 7 Отговор
    А пък аз нямам връзка с мъж в момента. Не ги понасям извън леглото, честно ви казвам. Изгонвам ги след секса и повтарям само по погрешка.

    Коментиран от #11, #15

    07:57 27.11.2025

  • 9 щамов работник

    7 3 Отговор
    Те това не е новина.Знае се отдавна за Чарли Шиника.

    07:57 27.11.2025

  • 10 Генади Ватмана

    8 6 Отговор
    И този разбра къде е удоволствието.

    07:58 27.11.2025

  • 11 Я да

    14 2 Отговор

    До коментар #8 от "Готин Джендър":

    Не лъжеш! Къде има истински мъж, който прави секс с джендър? Пропаднали като тебе само!

    Коментиран от #30

    08:06 27.11.2025

  • 12 Румен патологичния лъжец

    3 4 Отговор
    Подсигурил сам децата с пари да се оправят нищо че се напикавам под масата 🤭😂🤣🤣🥳

    Коментиран от #14

    08:10 27.11.2025

  • 13 Боруна Лом

    10 2 Отговор
    ЯВНО Е ТОТАЛ ЩЕТА!

    08:11 27.11.2025

  • 14 Синът ти

    0 3 Отговор

    До коментар #12 от "Румен патологичния лъжец":

    Да ти купа два литра ракия че последните 20 години си изпил над 5 тона ракия а пияндурляка 🤣🤣🥳🤣😂

    08:12 27.11.2025

  • 15 Хаха

    13 0 Отговор

    До коментар #8 от "Готин Джендър":

    Като ги гледам обратните колко са гнусни напълно подкрепям, че са лоша компания. А за нагона ти не го разбирам, нещо объркано има в главите ви

    08:13 27.11.2025

  • 16 Защо се

    10 0 Отговор
    Изврати този свят?

    Коментиран от #17

    08:16 27.11.2025

  • 17 Здрасти

    0 8 Отговор

    До коментар #16 от "Защо се":

    Кой казва кое е право и кое е извратено и на базата на какво да го слушаме?

    08:21 27.11.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Чудя се …

    7 0 Отговор
    Как някоя от тези 47 000 НЕсе е сетила да заведе дело за сексуален тормоз?!

    Коментиран от #24

    08:41 27.11.2025

  • 20 дедо Флашко

    4 0 Отговор
    А аз съм обратен. Обратен на Чарли. Имам връзка с...женаааа!

    08:41 27.11.2025

  • 21 ?????

    9 0 Отговор
    И защо ми е тая новина?
    Нека си живее. Негова си работа.
    Що не пишете за всеки който живее с жена, а постоянно ни натяквате кой е с разширен сфинктер.

    08:42 27.11.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 незнайко

    3 0 Отговор
    " Секс наркотици и рокендрол " най дълго играния спектакъл в БЪЛГАРИЯ ! Явно не само на сцената се случват нещата .

    08:44 27.11.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 мучо

    7 0 Отговор
    белото не прощава.....

    08:55 27.11.2025

  • 26 мафията

    3 1 Отговор
    От малък е порил момчешики ..., и когато е бил пълнолетен е изна- силвал непълнолетен Кори Хайм. Може баща му, братму или чичому да са правили това с него като 8-годишен 14-годишен. Или наркоманските им компании по карибите, и ну-ди плажовете..

    08:59 27.11.2025

  • 27 браво на чарли

    1 3 Отговор
    и брус лии е имал . навремето са правели такива връзки . криели . епстиин и пъф деди са пример за подобни неща . чак сега излиза по нещо .

    09:04 27.11.2025

  • 28 Гейпропаганда

    4 0 Отговор
    Неотдавна и Скалата го изкарахте обратен!

    09:06 27.11.2025

  • 29 П.Д.Раски номера

    4 0 Отговор
    Това е новият тренд-обявяването на мъжкари за гейове. Та,тия,дето се колебаят да тръгнат в "правилната посока"

    09:10 27.11.2025

  • 30 точно така

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "Я да":

    изтинските мъже правят секс със жени другото е боклук фракция утайка пумия и психично-болни индивиди…

    Коментиран от #33

    09:18 27.11.2025

  • 31 знаете ли че

    1 0 Отговор
    жълтите медии им казвали жълти заради цвета на гащите им но някои напоследък трябва да се наричат кафяви медии направо…

    09:19 27.11.2025

  • 32 Всичко което

    2 0 Отговор
    30 години по 6 дни по 52 седмици по 5 про сти ту тки, е 36 800, плюс 4 гаджета и съпруги, годишно, за 50 години.

    09:20 27.11.2025

  • 33 мхм

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "точно така":

    И кой определи това?

    09:26 27.11.2025

  • 34 Георги

    1 0 Отговор
    Двама старци обсъждат сексуални подвизи.
    - Е, аз какво ли не съм правил... двойки, тройки, чудесии...
    - Аз пък с какви ли не съм пробвал - негърки, мулатки, жълти...
    - А бе, аз само с мъж не съм пробвал...
    - Ами то и аз!
    - Ми виж сега, ние сме приятели, знаем се, ако искаш да пробваме заедно!
    - Ми добре, кога?
    - Ми ей сега!
    След 1 час седят двамата умислени.
    Единият промълвил тъжно:
    - Пропилян живот...

    09:31 27.11.2025

  • 35 Ивелин Михайлов

    1 0 Отговор
    а ние си мислехме, че алън е геят.. ;(

    09:44 27.11.2025