Бившата съпруга на Чарли Шийн го съди за 15 млн. долара

8 Декември, 2025 16:31 980 4

Брук Мюлер твърди, че Шийн ѝ дължи детски издръжки с натрупани лихви

Бившата съпруга на Чарли Шийн го съди за 15 млн. долара - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Брук Мюлер, бивша съпруга на Чарли Шийн, е подала иск в съда в Лос Анджелис, с който настоява актьорът да ѝ изплати общо 15 милиона долара неизплатени детски издръжки и лихви върху тях. Това съобщава TMZ, позовавайки се на подадените съдебни документи. Според иска Мюлер изисква сумата да бъде изплатена в 30-дневен срок и включва над 8,96 млн. долара неплатена издръжка и 6,41 млн. долара натрупани лихви. Тя настоява и за допълнителни 25 000 долара за адвокатски разходи.

Съдебното решение от 2010 г. задължава Шийн да заплаща по 55 000 долара месечно за близнаците им Боб и Макс. До средата на 2011 г. актьорът е спазвал графика, но след това плащанията стават нередовни, като според документите той „частично плащал или изобщо не плащал“ издръжката. Делото идва на фона на продължаващите трудности на Мюлер, която в интервю за People неотдавна призна, че борбата ѝ със зависимости влияе силно върху децата. „Те живеят със страха от рецидив. Това е несправедливо за тях“, коментира тя.

Чарли Шийн е баща на пет деца от различни връзки – дъщерята Касандра от Пола Профит, Сам и Лола от брака му с Денис Ричардс, както и близнаците Боб и Макс от Мюлер. Двамата бяха женени от 2008 до 2011 г., а сегашният иск отново ги изправя един срещу друг в съдебната зала. По последна информация адвокатите на Шийн подготвят отговор, но досега актьорът публично не е коментирал претенциите.


  • 1 Наблюдател

    5 5 Отговор
    Алкохолът не прощава.

    16:37 08.12.2025

  • 2 Сатана Z

    7 1 Отговор
    По евтино ще му излезе ако я свитне.

    16:38 08.12.2025

  • 3 Не да е нещо

    3 0 Отговор
    изнасилена да кажем..
    Един върху друг , един срещу друг.

    16:39 08.12.2025

  • 4 -Подарих ти 30-те най-хубави години

    3 0 Отговор
    от живота си !

    Чичо Чарли: - Защо , да не е била в кома?

    16:51 08.12.2025