Новини
Любопитно »
Чарли Шийн проговори за пръв път за секса с мъжe: И какво от това? (ВИДЕО)

Чарли Шийн проговори за пръв път за секса с мъжe: И какво от това? (ВИДЕО)

6 Септември, 2025 13:18 1 311 11

  • автобиография-
  • биографичен филм-
  • документален филм-
  • чарли шийн-
  • актьор-
  • зависимост-
  • гей

Излиза биографичен филм за актьора с бурно минало заедно и с автобиографията му

Чарли Шийн проговори за пръв път за секса с мъжe: И какво от това? (ВИДЕО) - 1
Снимка: Shutterstock
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Чарли Шийн разкри подробности за личния си живот в нов документален филм на Netflix и обяви, че повече няма да крие истината за себе си. В интервю за People, актьорът от „Двама мъже и половина“, който наскоро навърши 60 години, споделя, че е имал сексуални отношения с мъже – нещо, което е започнало в периода, когато е употребявал крек-кокаин. Шийн заявява, че не възнамерява повече да бяга от миналото си или да позволява то да го определя.

В предстоящия документален филм на Netflix „a k a Charlie Sheen“, който ще бъде излъчен на 10 септември, актьорът говори открито за преживяното. Според него това е било освобождаващо – първият път, когато публично обсъжда този аспект от живота си. Шийн посочва, че първата му среща с мъж е била под влияние на тежки наркотици, като крек-кокаин, и признава, че дълго време се е борил с последствията от това. Днес обаче той приема случилото се: „Това беше началото. Там се зароди всичко. Дълго време се опитвах да разбера защо се случи, но накрая просто приех: Какво от това? Животът продължава.“

Публикация, споделена от Netflix US (@netflix)

Чарли Шийн разкрива още, че е заразен с ХИВ по време на сексуален контакт, докато е употребявал наркотици – факт, който сподели публично за първи път през 2015 г. в предаването „Today“. Актьорът твърди, че е станал жертва на изнудване и е платил милиони долари на хора, които са го заплашвали, че ще разгласят диагнозата му, след като са засекли лекарства за ХИВ в дома му. По негови думи, няма доказателства, че е предал вируса на друг човек.

В интервюто за People Чарли Шийн заявява, че е уморен да крие истината за сексуалността си и че е готов сам да определя историята си. Той подчертава, че не се възприема като жертва и че „за тангото са нужни двама“. Актьорът признава, че съжалява единствено за медийния тур през 2011 г., свързан със скандалното му поведение: „Тази обиколка не трябваше да се случва. Не съм жертва, но някой трябваше да ми спре тогава.“

Актьорът споделя, че през последните осем години полага усилия да възстанови отношенията си с хората, които е засегнал по време на зависимостта си. Днес той е изцяло отдаден на грижите за своите 16-годишни синове близнаци, Боб и Макс, и признава, че личният му живот е спокоен и далеч от предишния му бурен стил. Въпреки че има три брака зад гърба си – с Дона Пийл (1996), Дениз Ричардс (2006) и Брук Мюлер (2011) – актьорът не изключва възможността отново да намери любовта, макар че не планира нов брак.

Чарли Шийн говори открито за интимния си живот както в двусерийния документален филм, който излиза на Netflix на 10 септември, така и в автобиографичната си книга „The Book of Sheen“, чиято премиера е на 9 септември.


Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Здрасти

    1 0 Отговор
    Големец

    13:21 06.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 редник

    9 1 Отговор
    И защо ни занимавате с тази персона?...

    13:33 06.09.2025

  • 6 Упссссс

    7 0 Отговор
    Там в САЩ е-- пе...ас до пе...ас майно ле....Едва ли остана някой читав там.

    13:39 06.09.2025

  • 7 1111

    5 1 Отговор
    Винаги съм знаел, че е гейзър...

    13:46 06.09.2025

  • 8 Оги

    6 0 Отговор
    Наркоман, спинозен гей, пияница, пълна утайка… кой го интересува живота на този отпадък?

    Коментиран от #9

    13:56 06.09.2025

  • 9 ВАША МИЛОСТ,

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "Оги":

    ЗАВИЖДАЛИ ИЛИ ДА,...👍

    14:15 06.09.2025

  • 10 таксиджия 🚖

    0 0 Отговор
    И тоя ли е обратен...Така е в краварника 🇺🇲🇮🇱

    14:16 06.09.2025

  • 11 Цомчю

    1 1 Отговор
    И аз ще разкажа за отношенията ни с Костя ,беше свързано с нашите рубленски зависимости,но не съм гей ,беше само венъж или повече от веднъж

    14:17 06.09.2025