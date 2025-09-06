Чарли Шийн проговори за пръв път за секса с мъжe: И какво от това? (ВИДЕО)

Чарли Шийн разкри подробности за личния си живот в нов документален филм на Netflix и обяви, че повече няма да крие истината за себе си. В интервю за People, актьорът от „Двама мъже и половина“, който наскоро навърши 60 години, споделя, че е имал сексуални отношения с мъже – нещо, което е започнало в периода, когато е употребявал крек-кокаин. Шийн заявява, че не възнамерява повече да бяга от миналото си или да позволява то да го определя.

В предстоящия документален филм на Netflix „a k a Charlie Sheen“, който ще бъде излъчен на 10 септември, актьорът говори открито за преживяното. Според него това е било освобождаващо – първият път, когато публично обсъжда този аспект от живота си. Шийн посочва, че първата му среща с мъж е била под влияние на тежки наркотици, като крек-кокаин, и признава, че дълго време се е борил с последствията от това. Днес обаче той приема случилото се: „Това беше началото. Там се зароди всичко. Дълго време се опитвах да разбера защо се случи, но накрая просто приех: Какво от това? Животът продължава.“

Чарли Шийн разкрива още, че е заразен с ХИВ по време на сексуален контакт, докато е употребявал наркотици – факт, който сподели публично за първи път през 2015 г. в предаването „Today“. Актьорът твърди, че е станал жертва на изнудване и е платил милиони долари на хора, които са го заплашвали, че ще разгласят диагнозата му, след като са засекли лекарства за ХИВ в дома му. По негови думи, няма доказателства, че е предал вируса на друг човек.

В интервюто за People Чарли Шийн заявява, че е уморен да крие истината за сексуалността си и че е готов сам да определя историята си. Той подчертава, че не се възприема като жертва и че „за тангото са нужни двама“. Актьорът признава, че съжалява единствено за медийния тур през 2011 г., свързан със скандалното му поведение: „Тази обиколка не трябваше да се случва. Не съм жертва, но някой трябваше да ми спре тогава.“

Актьорът споделя, че през последните осем години полага усилия да възстанови отношенията си с хората, които е засегнал по време на зависимостта си. Днес той е изцяло отдаден на грижите за своите 16-годишни синове близнаци, Боб и Макс, и признава, че личният му живот е спокоен и далеч от предишния му бурен стил. Въпреки че има три брака зад гърба си – с Дона Пийл (1996), Дениз Ричардс (2006) и Брук Мюлер (2011) – актьорът не изключва възможността отново да намери любовта, макар че не планира нов брак.

Чарли Шийн говори открито за интимния си живот както в двусерийния документален филм, който излиза на Netflix на 10 септември, така и в автобиографичната си книга „The Book of Sheen“, чиято премиера е на 9 септември.