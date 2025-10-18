4 здравословни ползи от редовната консумация на чушки

Независимо дали ги хапваме сурови в свежа салата или приготвени в топло ястие, чушките са универсален зеленчук, който лесно се вписва във всяка пълноценна и разнообразна диета.

Различните цветове – зелени, жълти и червени – не само разнообразяват вкуса, но и са източник на важни за организма хранителни вещества. Ето четири основни ползи за здравето от чушките:

1. Подпомагат зрението и здравето на очите

Чушките са богати на лутеин и зеаксантин – каротеноиди, които подпомагат зрението и здравето на очите. Лутеинът подобрява зрителната функция дори при хора с ранни признаци на макулна дегенерация, а комбинацията със зеаксантин увеличава ползите.

2. Помагат за предотвратяване на анемия

Анемията често възниква при дефицит на желязо. Чушките съдържат около 0.705 мг желязо – около 4% от препоръчителния дневен прием за жени и 9% за мъже. Освен това една чушка дава 210 мг витамин C, повече от два пъти препоръчителното дневно количество.

3. Богати на антиоксиданти

Чушките са източник на витамин А, витамин C и бета каротин, които предпазват клетките от увреждания и могат да намалят риска от възпалителни състояния, включително някои видове рак, сърдечно-съдови заболявания и неврологични проблеми. Жълтите чушки са особено богати на антиоксиданти.

4. Намаляват възпалението

Съединения като витамин C, бета-криптоксантин, кверцетин и лутеолин в чушките имат противовъзпалителни свойства, които могат да помогнат за овладяване на симптомите на артрит и намаляване на възпалението в организма.

Полезно е да знаем, че различните цветове чушки се различават и по хранителна стойност. Червените чушки съдържат повече витамин A, витамин C и фолат в сравнение със зелените, както и малко повече калории, мазнини, въглехидрати, фибри и протеини.

Въпреки ползите им, прекомерната консумация може да причини газове и подуване на корема заради високото съдържание на фибри. Затова е добре да ги включваме постепенно в диетата.

Източник: Lifestyle.bg.