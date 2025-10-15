Рецепта на деня: Свинско с праз лук по селски

Необходими продукти:
- свинско месо - 500 г;
- праз - 4 стръка;
- червени чушки - 3 бр.;
- олио - 50 мл;
- черен пипер - на вкус;
- червено вино - 100 мл;
- вода - 100 мл;
- сол - на вкус;
- люти чушлета - 2 бр. сухи червени.
Начин на приготвяне:
Нарежете месото на малки парчета, измийте и ги подсушете.
Нагрейте олиото и добавете подсушеното месо, поръсете с черен пипер на вкус и запържете до златисто кафяв цвят на месото.
Налейте виното и оставете ястието да ври на умерен огън, докато се изпари виното и остане на мазнина. През това време, почистете и нарежете праза на по едри парчета, а чушките - на тънки ленти.
Прибавете зеленчука към задушеното свинско заедно с топлата вода и лютите чушлета, задушете до омекването му.
Посолете на вкус и разбъркайте, насладете се на вкусното българско ястие свинско с праз по селски, пише gotvach.bg.
Оценка 5 от 3 гласа.
1 амет дуан таткуту на шишиту съм
10:06 15.10.2025
2 Пич
10:16 15.10.2025