Рецепта на деня: Свинско с праз лук по селски
  Тема: Какво да сготвя

Рецепта на деня: Свинско с праз лук по селски

15 Октомври, 2025

  • свинско месо-
  • праз лук-
  • чушки-
  • по селски-
  • какво да сготвя

Вкусно традиционно българско ястие

Рецепта на деня: Свинско с праз лук по селски - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • свинско месо - 500 г;
  • праз - 4 стръка;
  • червени чушки - 3 бр.;
  • олио - 50 мл;
  • черен пипер - на вкус;
  • червено вино - 100 мл;
  • вода - 100 мл;
  • сол - на вкус;
  • люти чушлета - 2 бр. сухи червени.

Начин на приготвяне:

Нарежете месото на малки парчета, измийте и ги подсушете.

Нагрейте олиото и добавете подсушеното месо, поръсете с черен пипер на вкус и запържете до златисто кафяв цвят на месото.

Налейте виното и оставете ястието да ври на умерен огън, докато се изпари виното и остане на мазнина. През това време, почистете и нарежете праза на по едри парчета, а чушките - на тънки ленти.

Прибавете зеленчука към задушеното свинско заедно с топлата вода и лютите чушлета, задушете до омекването му.

Посолете на вкус и разбъркайте, насладете се на вкусното българско ястие свинско с праз по селски, пише gotvach.bg.


Оценка 5 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 амет дуан таткуту на шишиту съм

    любимото ми домус

    10:06 15.10.2025

  • 2 Пич

    Класика ! И то наша класика , с която не може да сбъркаш !

    10:16 15.10.2025