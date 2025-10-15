Рецепта на деня: Свинско с праз лук по селски

Необходими продукти:

свинско месо - 500 г;

праз - 4 стръка;

червени чушки - 3 бр.;

олио - 50 мл;

черен пипер - на вкус;

червено вино - 100 мл;

вода - 100 мл;

сол - на вкус;

люти чушлета - 2 бр. сухи червени.

Начин на приготвяне:

Нарежете месото на малки парчета, измийте и ги подсушете.

Нагрейте олиото и добавете подсушеното месо, поръсете с черен пипер на вкус и запържете до златисто кафяв цвят на месото.

Налейте виното и оставете ястието да ври на умерен огън, докато се изпари виното и остане на мазнина. През това време, почистете и нарежете праза на по едри парчета, а чушките - на тънки ленти.

Прибавете зеленчука към задушеното свинско заедно с топлата вода и лютите чушлета, задушете до омекването му.

Посолете на вкус и разбъркайте, насладете се на вкусното българско ястие свинско с праз по селски, пише gotvach.bg.