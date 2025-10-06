Новини
С ароматни чушки и пресни подправки

Рецепта на деня: Картофена запеканка на тиган - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • Картофи – 1 кг;
  • Яйца – 7 бр.;
  • Сол – ½ ч.л.;
  • Пресен босилек – няколко стръкчета;
  • Пресен магданоз – няколко стръкчета;
  • Червена чушка – ½ бр.;
  • Кашкавал – 100 г;
  • Сух чесън – ½ ч.л.;
  • Червен пипер (паприка) – ½ ч.л.;
  • Бекон или шунка – 70 г;
  • Олио за пържене и намазване.

Начин на приготвяне:

Обелете картофите и ги нарежете на много тънки филийки. Ключът е да ги изплакнете обилно с вода, за да падне излишното нишесте. След това ги подсушете перфектно с кухненска хартия.

Загрейте малко олио в тиган и запържете картофените филийки до апетитен златист цвят.

В отделна голяма купа разбийте яйцата със солта. Към тях добавете ситно нарязаните пресни подправки – босилек и магданоз.

Нарежете половин червена чушка на малки кубчета и я изсипете при яйцата. Настържете кашкавала и го прибавете в купата заедно със сухия чесън и червения пипер.

Отцедете изпържените картофи от мазнината и ги изсипете директно в купата с яйчената смес. Разбъркайте добре, за да се покрие всяко картофче.

Намажете същия тиган (или чиста тава) с малко олио и изсипете цялата смес. Отгоре подредете тънките резени бекон или шунка.

Поставете тигана на слаб огън, сложете капак и гответе около 4-5 минути. Целта е яйчената смес да се стегне.

Минута преди да свалите от котлона, поръсете щедро с още малко настърган кашкавал и изчакайте да се разтопи, пише flagman.bg.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Пич

    2 2 Отговор
    Айде пак босилек ! Босилека не го понасям , мирише ми на гробища !

    Коментиран от #2, #3

    10:12 06.10.2025

  • 2 456

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Слагам босилек само на доматено пюре и то малко. А в тази рецепта, ако се сложи мащерка вместо босилек ще е по- добре на вкус и аромат

    10:22 06.10.2025

  • 3 Любопитен

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Това е пътя, през босилека. Освен ако не си решил да живееш вечно.

    Коментиран от #5

    10:25 06.10.2025

  • 4 Неразбрал

    2 0 Отговор
    Това на картинката не е ли най-обикновена испанска тортиля? Поне така й викат там.

    Коментиран от #7

    10:33 06.10.2025

  • 5 Пич

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Любопитен":

    Много философски ми идваш рано сутринта ! Вечерта е по подходяща за такива прозрения ! Макар че - всички живеем вечно ! Или не вярваш?

    10:33 06.10.2025

  • 6 дядо поп

    3 0 Отговор
    Да изпържиш картофите и после да ги запичаш и то с босилек , хайде няма нужда , яжте си ги , аз ще хапна пържените картофки с биричка.

    10:44 06.10.2025

  • 7 Българин

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Неразбрал":

    100% испанска тортия (не казвайте тортиля,че е грозно) ако искате де я кръстите запеканка си е ваше мнение.

    10:53 06.10.2025