Рецепта на деня: Картофена запеканка на тиган

Необходими продукти:
- Картофи – 1 кг;
- Яйца – 7 бр.;
- Сол – ½ ч.л.;
- Пресен босилек – няколко стръкчета;
- Пресен магданоз – няколко стръкчета;
- Червена чушка – ½ бр.;
- Кашкавал – 100 г;
- Сух чесън – ½ ч.л.;
- Червен пипер (паприка) – ½ ч.л.;
- Бекон или шунка – 70 г;
- Олио за пържене и намазване.
Начин на приготвяне:
Обелете картофите и ги нарежете на много тънки филийки. Ключът е да ги изплакнете обилно с вода, за да падне излишното нишесте. След това ги подсушете перфектно с кухненска хартия.
Загрейте малко олио в тиган и запържете картофените филийки до апетитен златист цвят.
В отделна голяма купа разбийте яйцата със солта. Към тях добавете ситно нарязаните пресни подправки – босилек и магданоз.
Нарежете половин червена чушка на малки кубчета и я изсипете при яйцата. Настържете кашкавала и го прибавете в купата заедно със сухия чесън и червения пипер.
Отцедете изпържените картофи от мазнината и ги изсипете директно в купата с яйчената смес. Разбъркайте добре, за да се покрие всяко картофче.
Намажете същия тиган (или чиста тава) с малко олио и изсипете цялата смес. Отгоре подредете тънките резени бекон или шунка.
Поставете тигана на слаб огън, сложете капак и гответе около 4-5 минути. Целта е яйчената смес да се стегне.
Минута преди да свалите от котлона, поръсете щедро с още малко настърган кашкавал и изчакайте да се разтопи, пише flagman.bg.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Коментиран от #2, #3
10:12 06.10.2025
2 456
До коментар #1 от "Пич":Слагам босилек само на доматено пюре и то малко. А в тази рецепта, ако се сложи мащерка вместо босилек ще е по- добре на вкус и аромат
10:22 06.10.2025
3 Любопитен
До коментар #1 от "Пич":Това е пътя, през босилека. Освен ако не си решил да живееш вечно.
Коментиран от #5
10:25 06.10.2025
4 Неразбрал
Коментиран от #7
10:33 06.10.2025
5 Пич
До коментар #3 от "Любопитен":Много философски ми идваш рано сутринта ! Вечерта е по подходяща за такива прозрения ! Макар че - всички живеем вечно ! Или не вярваш?
10:33 06.10.2025
6 дядо поп
10:44 06.10.2025
7 Българин
До коментар #4 от "Неразбрал":100% испанска тортия (не казвайте тортиля,че е грозно) ако искате де я кръстите запеканка си е ваше мнение.
10:53 06.10.2025