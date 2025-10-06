Рецепта на деня: Картофена запеканка на тиган

Необходими продукти:

Картофи – 1 кг;

Яйца – 7 бр.;

Сол – ½ ч.л.;

Пресен босилек – няколко стръкчета;

Пресен магданоз – няколко стръкчета;

Червена чушка – ½ бр.;

Кашкавал – 100 г;

Сух чесън – ½ ч.л.;

Червен пипер (паприка) – ½ ч.л.;

Бекон или шунка – 70 г;

Олио за пържене и намазване.

Начин на приготвяне:

Обелете картофите и ги нарежете на много тънки филийки. Ключът е да ги изплакнете обилно с вода, за да падне излишното нишесте. След това ги подсушете перфектно с кухненска хартия.

Загрейте малко олио в тиган и запържете картофените филийки до апетитен златист цвят.

В отделна голяма купа разбийте яйцата със солта. Към тях добавете ситно нарязаните пресни подправки – босилек и магданоз.

Нарежете половин червена чушка на малки кубчета и я изсипете при яйцата. Настържете кашкавала и го прибавете в купата заедно със сухия чесън и червения пипер.

Отцедете изпържените картофи от мазнината и ги изсипете директно в купата с яйчената смес. Разбъркайте добре, за да се покрие всяко картофче.

Намажете същия тиган (или чиста тава) с малко олио и изсипете цялата смес. Отгоре подредете тънките резени бекон или шунка.

Поставете тигана на слаб огън, сложете капак и гответе около 4-5 минути. Целта е яйчената смес да се стегне.

Минута преди да свалите от котлона, поръсете щедро с още малко настърган кашкавал и изчакайте да се разтопи, пише flagman.bg.