Рецепта на деня: Яйца по селски

Яйцата са универсален продукт, който присъства във всяка кухня. Те са не само питателни, но и изключително лесни за приготвяне. Днес ви предлагаме да опитате яйца по селски – ястие, което съчетава традиция и свежест в една чиния.

Необходими продукти:

4 яйца;

1 глава лук;

2 червени чушки;

2 домата;

100 г сирене;

2 с.л. зехтин;

Щипка черен пипер;

Сол на вкус;

Пресен магданоз за поръсване.

Начин на приготвяне:

Нарежете лука и чушките на ситно, а доматите – на кубчета.

В дълбок тиган загрейте зехтина и задушете лука до златисто. Добавете чушките и гответе още няколко минути, докато омекнат. Сложете доматите и оставете сместа да къкри, докато се изпари излишната течност. Натрошете сиренето и го разбъркайте с останалите зеленчуци.

Направете четири малки кладенчета и чукнете във всяко по едно яйце. Покрийте тигана и оставете на слаб огън, докато яйцата се забулят, но жълтъците останат леко рохки. Овкусете със сол и черен пипер, а преди сервиране поръсете с нарязан магданоз.

Поднесете ястието с топъл хляб или препечени филийки за още по-голямо удоволствие. Тази рецепта с яйца е не само бърза и лесна, но и изключително ароматна. Подходяща е както за обяд, така и за късна закуска.