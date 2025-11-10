Новини
Рецепта на деня: Яйца по селски

10 Ноември, 2025 10:05

Подходящо ястие както за обяд, така и за късна закуска

Рецепта на деня: Яйца по селски - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Яйцата са универсален продукт, който присъства във всяка кухня. Те са не само питателни, но и изключително лесни за приготвяне. Днес ви предлагаме да опитате яйца по селски – ястие, което съчетава традиция и свежест в една чиния.

Необходими продукти:

  • 4 яйца;
  • 1 глава лук;
  • 2 червени чушки;
  • 2 домата;
  • 100 г сирене;
  • 2 с.л. зехтин;
  • Щипка черен пипер;
  • Сол на вкус;
  • Пресен магданоз за поръсване.

Начин на приготвяне:

Нарежете лука и чушките на ситно, а доматите – на кубчета.

В дълбок тиган загрейте зехтина и задушете лука до златисто. Добавете чушките и гответе още няколко минути, докато омекнат. Сложете доматите и оставете сместа да къкри, докато се изпари излишната течност. Натрошете сиренето и го разбъркайте с останалите зеленчуци.

Направете четири малки кладенчета и чукнете във всяко по едно яйце. Покрийте тигана и оставете на слаб огън, докато яйцата се забулят, но жълтъците останат леко рохки. Овкусете със сол и черен пипер, а преди сервиране поръсете с нарязан магданоз.

Поднесете ястието с топъл хляб или препечени филийки за още по-голямо удоволствие. Тази рецепта с яйца е не само бърза и лесна, но и изключително ароматна. Подходяща е както за обяд, така и за късна закуска.


  • 1 Това

    3 3 Отговор
    ежизмислен вариянт на Шакшука??

    10:07 10.11.2025

  • 2 1488

    2 2 Отговор
    като яйца по шопски

    10:12 10.11.2025

  • 3 Небце

    8 1 Отговор
    Стига с този зехтин, горчи при нагряване, нямате ли сетива.

    Коментиран от #5

    10:13 10.11.2025

  • 4 Не мой тъй бе душа

    5 0 Отговор
    А кИфтета няма ли???

    10:13 10.11.2025

  • 5 мажи

    0 2 Отговор

    До коментар #3 от "Небце":

    тупарата

    10:14 10.11.2025

  • 6 Верно ли

    10 0 Отговор
    На тази "рецепта" ѝ викаме Миш-маш по нашите ширини, ама нали вече сме евроатлантици, сигурно е яйца по селски!

    Коментиран от #7

    10:17 10.11.2025

  • 7 Мдааа

    4 2 Отговор

    До коментар #6 от "Верно ли":

    Или паприкаш.

    10:18 10.11.2025

  • 8 ами ако се направи кат омлет

    2 0 Отговор
    става Омлет асорти . демек с зеленчуци и подправки . без сос и булеви яйца . дребна вариация , но овкуснява , а е пак с тези продукти .

    10:18 10.11.2025

  • 9 Мдааа

    3 0 Отговор
    В яйцата по селски се слагат и кубчета предварително сварени картофи.

    10:21 10.11.2025

  • 10 Гост

    2 0 Отговор
    миш-маш му се вика на това ...

    11:16 10.11.2025