Рецепта на деня: Яйца по селски

Яйцата са универсален продукт, който присъства във всяка кухня. Те са не само питателни, но и изключително лесни за приготвяне. Днес ви предлагаме да опитате яйца по селски – ястие, което съчетава традиция и свежест в една чиния.
Необходими продукти:
- 4 яйца;
- 1 глава лук;
- 2 червени чушки;
- 2 домата;
- 100 г сирене;
- 2 с.л. зехтин;
- Щипка черен пипер;
- Сол на вкус;
- Пресен магданоз за поръсване.
Начин на приготвяне:
Нарежете лука и чушките на ситно, а доматите – на кубчета.
В дълбок тиган загрейте зехтина и задушете лука до златисто. Добавете чушките и гответе още няколко минути, докато омекнат. Сложете доматите и оставете сместа да къкри, докато се изпари излишната течност. Натрошете сиренето и го разбъркайте с останалите зеленчуци.
Направете четири малки кладенчета и чукнете във всяко по едно яйце. Покрийте тигана и оставете на слаб огън, докато яйцата се забулят, но жълтъците останат леко рохки. Овкусете със сол и черен пипер, а преди сервиране поръсете с нарязан магданоз.
Поднесете ястието с топъл хляб или препечени филийки за още по-голямо удоволствие. Тази рецепта с яйца е не само бърза и лесна, но и изключително ароматна. Подходяща е както за обяд, така и за късна закуска.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
