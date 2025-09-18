Рецепта на деня: Лютеница с кафява захар и чесън

Необходими продукти:

2 кг домати;

червени чушки;

80 мл олио;

морска сол;

50 г кафява захар;

50 мл. винен оцет;

2 скилидки чесън.

Начин на приготвяне:

Доматите се обелват, почистват от семките и се пасират. Слагат се да врат, докато обемът им се редуцира наполовина.

Чушките се почистват от дръжките и семките и се изпичат. След като се изпекат, тънкостта е веднага се сложат в съд с капак, за да се задушат. Когато изстинат, се обелват. Отцежда се целият сок, който се отделя от тях. Смилат се едро с месомелачка.

Смесват се изварените домати и чушките и всичко се вари на тих огън при непрекъснато разбъркване. Готовността се проверява, като лъжица от сместа се сложи в чинийка и се наблюдава по ръбовете да не остава стичаща се течност. Добавя се на тънка струя олиото при непрекъснато разбъркване.

Слага се морска сол, като след всяка супена лъжица се разбърква и се опитва. Добавят се оцетът и захарта и отново се опитва.

Накрая се слагат обелените и пресовани скилидки чесън, разбърква се, и се охлажда.

Сипва се в буркани, запечатва се и се стерилизира 30 минути от момента на завиране, пише flagman.bg.