Новини
Любопитно »
Рецепта на деня: Лютеница с кафява захар и чесън
  Тема: Какво да сготвя

Рецепта на деня: Лютеница с кафява захар и чесън

18 Септември, 2025 10:05 523 7

  • лютеница-
  • домати-
  • чушки-
  • чесън-
  • кафява захар-
  • зимнина-
  • буркани-
  • какво да сготвя

Вкусна домашна лютеница за зимата

Рецепта на деня: Лютеница с кафява захар и чесън - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • 2 кг домати;
  • червени чушки;
  • 80 мл олио;
  • морска сол;
  • 50 г кафява захар;
  • 50 мл. винен оцет;
  • 2 скилидки чесън.

Начин на приготвяне:

Доматите се обелват, почистват от семките и се пасират. Слагат се да врат, докато обемът им се редуцира наполовина.

Чушките се почистват от дръжките и семките и се изпичат. След като се изпекат, тънкостта е веднага се сложат в съд с капак, за да се задушат. Когато изстинат, се обелват. Отцежда се целият сок, който се отделя от тях. Смилат се едро с месомелачка.

Смесват се изварените домати и чушките и всичко се вари на тих огън при непрекъснато разбъркване. Готовността се проверява, като лъжица от сместа се сложи в чинийка и се наблюдава по ръбовете да не остава стичаща се течност. Добавя се на тънка струя олиото при непрекъснато разбъркване.

Слага се морска сол, като след всяка супена лъжица се разбърква и се опитва. Добавят се оцетът и захарта и отново се опитва.

Накрая се слагат обелените и пресовани скилидки чесън, разбърква се, и се охлажда.

Сипва се в буркани, запечатва се и се стерилизира 30 минути от момента на завиране, пише flagman.bg.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Механик

    2 0 Отговор
    Ако не е с кафява захар, ще се получи ли?
    Може би няма да е лошо да се добави и малко киноа. Аз, нема ли киноа и рукула, изобщо не го ям.
    Баба ми също. И комшийките и те.

    10:10 18.09.2025

  • 2 456

    2 0 Отговор
    Не става ясно какво е количеството на червената чушка.

    10:13 18.09.2025

  • 3 Конкретно предложение

    1 0 Отговор
    Вероятно би било домати :
    червени чушки 1 : 1, до колкото знам допустимо чушките да са дори и в малко повече .

    Коментиран от #7

    10:36 18.09.2025

  • 4 Какъв

    1 0 Отговор
    оцет, на лютеница ще слагаш ??? Тя от доматите си хваща достатъчно кисело. Затова се добавя захарта. Чушките, като се опекат, остават наполовина. Ако са 5 кг. имате 2.5 чисто за смилане. Така,че който му се занимава, да си прави сметката. И се пече капия, не тия камби от снимката.

    10:37 18.09.2025

  • 5 Траянка

    0 0 Отговор
    Да, баба също винаги използваше кафява захар. От 1969 г. Когато кафявата свършваше, тя печeше бялата и воала кафява.

    10:41 18.09.2025

  • 6 Мунчо

    0 0 Отговор
    Лютеницата се прави от соя, и царевично гмо нишесте и канцерогенна боя.Кафявата захар е от отпадъчен тръстиков продукт и е боядисана с химикал. Чесъна е от Китай и е пълен с пестициди. Хлябът е с брашно от бубулечки и химикали за набухване и консервант. ДА ВИ Е СЛАДКО.

    10:48 18.09.2025

  • 7 Това

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Конкретно предложение":

    съотношение, не е много за ориентир.
    Доматите някои са по сухи, и като се варят, пюрето като количество е различно. Пък ако си го правиш сам, по добре е да го оставиш по воднисто, щото после като ги смесиш, ако стане много гъсто, може да я загориш.
    На 10-12 кг. опечени чушки, слагам 6 Х 700 доматено пюре. Има едно италианско по веригите, само от домати е.

    10:53 18.09.2025