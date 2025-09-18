Рецепта на деня: Лютеница с кафява захар и чесън

Необходими продукти:
- 2 кг домати;
- червени чушки;
- 80 мл олио;
- морска сол;
- 50 г кафява захар;
- 50 мл. винен оцет;
- 2 скилидки чесън.
Начин на приготвяне:
Доматите се обелват, почистват от семките и се пасират. Слагат се да врат, докато обемът им се редуцира наполовина.
Чушките се почистват от дръжките и семките и се изпичат. След като се изпекат, тънкостта е веднага се сложат в съд с капак, за да се задушат. Когато изстинат, се обелват. Отцежда се целият сок, който се отделя от тях. Смилат се едро с месомелачка.
Смесват се изварените домати и чушките и всичко се вари на тих огън при непрекъснато разбъркване. Готовността се проверява, като лъжица от сместа се сложи в чинийка и се наблюдава по ръбовете да не остава стичаща се течност. Добавя се на тънка струя олиото при непрекъснато разбъркване.
Слага се морска сол, като след всяка супена лъжица се разбърква и се опитва. Добавят се оцетът и захарта и отново се опитва.
Накрая се слагат обелените и пресовани скилидки чесън, разбърква се, и се охлажда.
Сипва се в буркани, запечатва се и се стерилизира 30 минути от момента на завиране, пише flagman.bg.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Механик
Може би няма да е лошо да се добави и малко киноа. Аз, нема ли киноа и рукула, изобщо не го ям.
Баба ми също. И комшийките и те.
10:10 18.09.2025
3 Конкретно предложение
червени чушки 1 : 1, до колкото знам допустимо чушките да са дори и в малко повече .
10:36 18.09.2025
7 Това
До коментар #3 от "Конкретно предложение":съотношение, не е много за ориентир.
Доматите някои са по сухи, и като се варят, пюрето като количество е различно. Пък ако си го правиш сам, по добре е да го оставиш по воднисто, щото после като ги смесиш, ако стане много гъсто, може да я загориш.
На 10-12 кг. опечени чушки, слагам 6 Х 700 доматено пюре. Има едно италианско по веригите, само от домати е.
10:53 18.09.2025