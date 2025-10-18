Новини
Любопитно »
Бившият съпруг на Бритни разкри шокиращи тайни: Спиърс му изневерявала с жена

Бившият съпруг на Бритни разкри шокиращи тайни: Спиърс му изневерявала с жена

18 Октомври, 2025 16:21, обновена 18 Октомври, 2025 16:20 1 021 9

  • бритни спиърс-
  • тайни-
  • шокиращи-
  • изневерявала

В новите си мемоари "You Thought You Knew" бившият съпруг на певицата описва как лично е станал свидетел на интимна сцена в Амстердам.

Бившият съпруг на Бритни разкри шокиращи тайни: Спиърс му изневерявала с жена - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Кевин Федърлайн направи шокиращи разкрития за Бритни Спиърс в мемоарите си "You Thought You Knew", съобщават от USA Today, предава Dnes.bg.

Двамата се ожениха през септември 2004 г., а през ноември 2006 г. певицата подаде документи за развод. Те имат двама сина – Шон (20 г.) и Джейдън (19 г.).

Федърлайн разкрива, че Бритни му е изневерила с танцьорка още в началото на връзката им. Той разказва как лично е видял певицата да се целува с друга жена в хотелска стая в Амстердам.

"Докато минавах покрай една от стаите, погледнах вътре и замръзнах. Тереза седеше на края на леглото, а Бритни беше между краката ѝ, с ръце на лицето ѝ – отдаваха се една на друга. Беше момент, който те връхлита толкова бързо, че умът ти не може да започне да го обработва. Просто стоях там зашеметен. Не казах нито дума. За секунда никой не мърдаше. После и двете ме видяха и аз се обърнах и си тръгнах," пише Кевин.


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бай Бай

    6 0 Отговор
    Жив да го оплачеш този, голяма драма!
    Нашего брата би се зарадвал!

    16:22 18.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Мъж

    11 0 Отговор
    Този нещо не му е наред ! В такива моменти отиваш и ги подкарваш и двете. Ако я беше обичал истински , това че има и други сексуални нужди не би го уплашило. Който изоставя лесно , а не се опитва да приеме партньора си заедно и с недостатъците му , не е обичал безусловно. А истинската любов е безусловна! Защото никой не е безгрешен , аз - също !

    16:29 18.10.2025

  • 4 Ако заради него е потърсила

    8 0 Отговор
    Другия пол ,по добре да си беше траел този

    16:35 18.10.2025

  • 5 Сатана Z

    7 0 Отговор
    Балък.

    Коментиран от #6

    16:37 18.10.2025

  • 6 Путин

    0 2 Отговор

    До коментар #5 от "Сатана Z":

    Този е роднина на Псулер.

    Коментиран от #9

    17:08 18.10.2025

  • 7 ме видяха и аз се обърнах и си тръгнах

    4 0 Отговор
    певицата подаде документи за развод

    ако се беше включил и бившия в тройка
    можеше да не
    певицата подаде документи за развод

    17:19 18.10.2025

  • 8 Българин

    2 0 Отговор
    Ицневярата с жена се нарича тройка

    17:19 18.10.2025

  • 9 Путин

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Путин":

    Този мишок е роднина на
    русофоборсуците дето цъкна
    за мен

    17:21 18.10.2025