Бившият съпруг на Бритни разкри шокиращи тайни: Спиърс му изневерявала с жена

Кевин Федърлайн направи шокиращи разкрития за Бритни Спиърс в мемоарите си "You Thought You Knew", съобщават от USA Today, предава Dnes.bg.
Двамата се ожениха през септември 2004 г., а през ноември 2006 г. певицата подаде документи за развод. Те имат двама сина – Шон (20 г.) и Джейдън (19 г.).
Федърлайн разкрива, че Бритни му е изневерила с танцьорка още в началото на връзката им. Той разказва как лично е видял певицата да се целува с друга жена в хотелска стая в Амстердам.
"Докато минавах покрай една от стаите, погледнах вътре и замръзнах. Тереза седеше на края на леглото, а Бритни беше между краката ѝ, с ръце на лицето ѝ – отдаваха се една на друга. Беше момент, който те връхлита толкова бързо, че умът ти не може да започне да го обработва. Просто стоях там зашеметен. Не казах нито дума. За секунда никой не мърдаше. После и двете ме видяха и аз се обърнах и си тръгнах," пише Кевин.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 бай Бай
Нашего брата би се зарадвал!
16:22 18.10.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Мъж
16:29 18.10.2025
4 Ако заради него е потърсила
16:35 18.10.2025
5 Сатана Z
Коментиран от #6
16:37 18.10.2025
6 Путин
До коментар #5 от "Сатана Z":Този е роднина на Псулер.
Коментиран от #9
17:08 18.10.2025
7 ме видяха и аз се обърнах и си тръгнах
ако се беше включил и бившия в тройка
можеше да не
певицата подаде документи за развод
17:19 18.10.2025
8 Българин
17:19 18.10.2025
9 Путин
До коментар #6 от "Путин":Този мишок е роднина на
русофоборсуците дето цъкна
за мен
17:21 18.10.2025