Бившият съпруг на Бритни разкри шокиращи тайни: Спиърс му изневерявала с жена

Кевин Федърлайн направи шокиращи разкрития за Бритни Спиърс в мемоарите си "You Thought You Knew", съобщават от USA Today, предава Dnes.bg.

Двамата се ожениха през септември 2004 г., а през ноември 2006 г. певицата подаде документи за развод. Те имат двама сина – Шон (20 г.) и Джейдън (19 г.).

Федърлайн разкрива, че Бритни му е изневерила с танцьорка още в началото на връзката им. Той разказва как лично е видял певицата да се целува с друга жена в хотелска стая в Амстердам.

"Докато минавах покрай една от стаите, погледнах вътре и замръзнах. Тереза седеше на края на леглото, а Бритни беше между краката ѝ, с ръце на лицето ѝ – отдаваха се една на друга. Беше момент, който те връхлита толкова бързо, че умът ти не може да започне да го обработва. Просто стоях там зашеметен. Не казах нито дума. За секунда никой не мърдаше. После и двете ме видяха и аз се обърнах и си тръгнах," пише Кевин.