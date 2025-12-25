"Мръсните" тайни на експерта по чистота и риалити герой Даниел Бачорски

Роден е на 17 май 1988 г. в София, в семейството на Олга Щилянова и Йордан Бачорски. Има трима братя и сестра. Завършва средното си образование през 2007 г. в 93-то СОУ в София, а през 2011 г. завършва специалност „Международни икономически отношения“ в бизнес училище в Ботевград, пише flagman.bg. Твърди, че е специализирал и в Лондон.

През 2008 г. основава заедно със своите братя фирмата за професионално почистване. Компанията се разраства и оперира на територията на цялата страна. Познат е и като участник в няколко тв предавания, включително в два пълни епизода на предаването „Шеф под прикритие“ (в третия и четвъртия сезон), което се излъчва по Нова телевизия. Участва в седмия сезон на „Хелс Китчън“, „Трейтърс: Игра на предатели“, „Муха в супата“ и в собственото му риалити „Бачорски и златната ябълка“. Най-голяма популярност му донесе „Трейтърс”.

Бачорски е истинската му фамилия

Колоритната фамилия на Даниел си е напълно истинска. Тя се предава от поне 5 поколения. Като дете бизнесменът и тв звезда се срамувал от фамилията си и искал по-обикновено звучащо име. Като поотраснал, проумял, че именно тя го прави разпознаваем и уникален.

Приятелката му забременяла от друг

Даниел срещнал първата си любов още като ученик. Двамата били заедно в продължение на 12 години. „С нея станах мъж“, споделял е бизнесменът. Докато той кроял планове за съвместно бъдеще, половинката му имала отношения с друг мъж и забременяла от него. „Това беше най-тежкият момент в живота ми. Изтръпнах целият. Имах чувството, че съм получил десетина инфаркта наведнъж“, разказвал е той. Толкова зле се чувствал, че в един момент му се приискало да скочи от терасата. След като помълчали известно време, казал на приятелката си, че ако изневярата ѝ е била грешка и иска да направи аборт, ще я подкрепи. Тогава щели да продължат връзката си, като бизнесменът обещал никога да не се споменава за случилото се. Казал ѝ да си помисли и дали иска да запази детето и да е с другия мъж. „Да, правил съм секс с нея, докато тя е бременна от друг мъж“, откровен е бизнесменът. Тъй като тя се бавила с решението, един ден Бачорски ѝ казал, че повече не могат да продължават така.

Има сестра, която не го познава

Бизнесменът има извънбрачна сестра. Единственият проблем е, че тя не знае за него, нито за братята и сестра им. Баща им Йордан споделил със синовете си, защото светът е малък и е хубаво да знаят, че имат кръвна връзка и с друго момиче. До появата ѝ пък се стигнало, след като Йордан Бачорски се споразумял с майка ѝ. Тя била бивша негова изгора. Много искала да стане майка, но все още нямала дете. Тъй като знаела, че Йордан Бачорски има вече 4 деца – три момчета и едно момиче, един ден го помолила за услуга. Жената поискала от стария си познат да ѝ помогне да стане майка. Той откликнал и в крайна сметка се сдобил с още една дъщеря. Майка ѝ обаче не искала детето ѝ да знае кой е татко ѝ, така че той спазил това изискване. Днес младата жена не знае, че има роднинска връзка с фамилия Бачорски. Те обаче са наясно коя е тя.

Иска да има 5 деца

„Иска ми се да имам минимум 5 деца. Първото и второто ми са заченати навръх рождения ден на татко на пияна глава. Те са едни от най-хубавите неща в моя живот“, споделя Даниел. Засега „чистачът“ има 3 – Емели, Даниел и Боян. „Всеки от тях е различен, носи собствен характер, радост и понякога лудории, които ме карат да се смея дълго след като те вече спят. Мечтая за къща, пълна с детски гласове, където шумът и радостта са постоянни спътници. Чувството да гледаш как растат и да виждаш как откриват света е нещо, което няма сравнение. Знам, че ще е трудно – но именно това прави семейството истинско и ценно. Надявам се някой ден да сме петима или повече и домът ни винаги да бъде изпълнен с любов и живот“, признава блондинът.

Чистил е и трупове

Бачорски разказва за най-тежката си задача като професионален чистач. Най-екстремният обект била банка с 260 локации. За да я излъскат, дни наред работели, без дори да спят. „Чистили сме и трупове“, признава той. Пояснява случай, при който човек починал в луксозен апартамент и бил открит едва след седмица. Екипът му успял да възстанови дори матрака, който близките пожелали да запазят. Бачорски обяснява, че работата му го среща със ситуации, за които повечето хора дори не подозират. В подобни случаи екипът трябва да действа тихо, уважително и бързо. Той подчертава, че подобни почиствания изискват не само специализирана техника, но и психическа устойчивост. Въпреки трудностите, Бачорски смята, че мисията му е да върне спокойствието и реда там, където е настъпил хаос.

Даниела Рупецова е кръстница на сина му Даниел

Даниела Рупецова е близка приятелка на съпругата на бизнесмена Атанаска и е кръстница на сина му Даниел. „Наричаме я Лоли. Уважавам я. По-голям мъжкар е от 95% от мъжете, които познавам. Може някои нейни разбирания да не одобрявам, но това е нейно право – всеки си живее така, както намери за добре“, откровен е Бачорски.

Обича кича

Даниел Бачорски открито признава, че обича кича – ярките цветове, блестящите детайли и предметите, които повечето хора смятат за прекалени. За него кичът не е безвкусица, а форма на свобода и чувство за хумор. Харесва предмети, които разказват истории, дори да са натруфени или странни. Казва, че в шаренията има живот, енергия и характер. Затова често добавя малък „кич елемент“ и в интериорите, които подрежда – като личен подпис и намигване към своя стил.

Познава клиентите по обувките пред вратата

Даниел често казва, че може да „прочете“ клиентите още преди да прекрачи прага – само по обувките пред вратата. Според него този малък детайл носи изненадващо много информация. Ако обувките са подредени внимателно, той очаква домът да е поддържан и собствениците да ценят реда. Разпилените обувки говорят за забързан ритъм и липса на време. А когато пред вратата има различни стилове и размери, той знае, че го чака дом, пълен с характер и история. За него тези следи са първият ориентир как да подходи към почистването и към хората вътре.

Брат му е наркоман и е болен от СПИН

Даниел е силно привързан към брат си Атанас, който е хомосексуален и от години има проблеми с наркотиците. На всичкото отгоре при някаква гей оргия се заразил с ХИВ вируса, който причинява СПИН. „Атанас дойде първо на мен да признае всичко това. Стана ми много неприятно в началото, но след това си казах: „Хей, това е брат ми, аз пак го обичам!” и го прегърнах силно. В крайна сметка какво е виновен, човек не избира сексуалната си ориентация. Все едно някой да ми се сърди на мен, че съм се родил рус. Много сме близки с него, въпреки че страшно се караме и понякога дори се бием”, признава Бачорски. Заради проблемите си с дрогата Атанас често влиза в комуни и в момента също е настанен в такава.

Не понася миризмата на белина

„Предателят” от „Трейтърс” признава, че не понася миризмата на белина, въпреки че работи с нея почти ежедневно. За него острата химическа миризма е неприятна и разсейваща, затова винаги търси алтернативи – препарати с по-нежен аромат или по-щадящи съставки. Смята, че почистването не трябва да оставя след себе си дискомфорт за сетивата, а усещане за свежест и чистота. Въпреки отвращението си към белината, Бачорски знае нейната ефективност и я използва само когато е неизбежна, като винаги проветрява добре помещението, съобщава secret.bg.

Бизнесменът признава, че най-много мрази израза „Това няма как да се изчисти“. За него тези думи не са предупреждение, а предизвикателство. Всяко петно, мръсотия или трудно място е въпрос на правилна техника, търпение и подходящи инструменти.