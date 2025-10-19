„Игри на волята”: Бившият лидер на Старейшините Георги Гешев постигна нова впечатляваща победа

Бившият лидер на племето на Старейшините Георги Гешев постигна нова впечатляваща победа на Арената на приключенското риалити на NOVA, предаде dariknews.bg.

Той взе участие в кастинг битка като негов съперник беше гребецът Костадин Куртов. Триумфът му осигури място в “Игри на волята” All Stars.

Двамата съперници преминаха през тежко съревнование, изпълнено с многокомпонентни предизвикателства. Ветеранът Гешев взе ранна преднина, която продължаваше да увеличава до самия край на дуела. По този начин той си гарантира нова престижна победа и се присъедини към именити играчи като Андрей Гридин и Филип Атанасов-Фифо в звездния отбор.

Племето на Феномените беше избрало именно бронзовия медалист от шестия сезон на “Игри на волята” за свой фаворит, което им донесе предимство в новата териториална битка идната седмица.

Приключенията в Дивия север продължават в понеделник, 20 октомври, от 20:00 ч. по NOVA със следващия вълнуващ епизод на “Игри на волята”.