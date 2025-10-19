Новини
„Игри на волята”: Бившият лидер на Старейшините Георги Гешев постигна нова впечатляваща победа

19 Октомври, 2025 05:37, обновена 19 Октомври, 2025 04:42 501 0

Ветеранът взе участие в кастинг битка като негов съперник беше гребецът Костадин Куртов

„Игри на волята”: Бившият лидер на Старейшините Георги Гешев постигна нова впечатляваща победа - 1
Снимка: NOVA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Бившият лидер на племето на Старейшините Георги Гешев постигна нова впечатляваща победа на Арената на приключенското риалити на NOVA, предаде dariknews.bg.

Той взе участие в кастинг битка като негов съперник беше гребецът Костадин Куртов. Триумфът му осигури място в “Игри на волята” All Stars.

Двамата съперници преминаха през тежко съревнование, изпълнено с многокомпонентни предизвикателства. Ветеранът Гешев взе ранна преднина, която продължаваше да увеличава до самия край на дуела. По този начин той си гарантира нова престижна победа и се присъедини към именити играчи като Андрей Гридин и Филип Атанасов-Фифо в звездния отбор.

Племето на Феномените беше избрало именно бронзовия медалист от шестия сезон на “Игри на волята” за свой фаворит, което им донесе предимство в новата териториална битка идната седмица.

Приключенията в Дивия север продължават в понеделник, 20 октомври, от 20:00 ч. по NOVA със следващия вълнуващ епизод на “Игри на волята”.


