След провала в "Преди обед": Венета Райкова остана без доходи, предлага се по други телевизии

Телевизионната легенда Венета Райкова се бори да се върне на екран след най-болезнения провал в кариерата си. Амбициозното завръщане на блондинката в ефира на bTV се превърна в най-големия ѝ професионален удар.
Бившата водеща на "Горещо", която години наред стоеше далеч от телевизията, изненадващо влезе като водеща в "Преди обед", но престоят ѝ приключи по-рязко, отколкото дори най-скептичните зрители очакваха, пише blitz.bg.
Официални обяснения защо Райкова изчезна от ефира няма, но зад кулисите картината е далеч по-шумна и драматична.
По думите на самата Венета всичко започнало прекрасно: обещаващ договор, сериозен хонорар и първоначални данни за забележителен рейтинг, дори по-висок от конкурентното "На кафе".
Близки до Венета разкриват, че провалът е нанесъл сериозна психологическа травма на водещата, която досега не познаваше подобно поражение. Всичките ѝ предавания през годините бяха сезонни хитове – този път историята се обърна.
Според запознати и финансите ѝ са пострадали – обяснение защо в последните седмици Райкова активно рекламира книги, карти и стари проекти.
Източници от телевизионните среди коментират, че Венета вече е изпратила няколко предложения за нови формати към национални телевизии, кабелни канали и продуцентски къщи. Засега обаче няма положителен отговор, пише "Ретро".
Любопитна подробност е, че под старо видео от 1993 г., когато печели конкурс за водещи в БНТ, Венета написа:
"Родена съм за телевизия, ще се върна, когато му дойде времето."
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 предлага се
14:45 20.12.2025
2 чугун
14:48 20.12.2025
3 Репортер
Харесва ми как сте го написали, самата истина е. Но можеше за информация да напишете и цената.
14:52 20.12.2025
4 1111
14:52 20.12.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Незаменими
14:58 20.12.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 к0к0рч0 💋🍌
веднага ще стане популярна
14:59 20.12.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Рон Джереми
15:03 20.12.2025
12 Хахаха
15:05 20.12.2025
13 Мотиката
15:06 20.12.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.