След провала в "Преди обед": Венета Райкова остана без доходи, предлага се по други телевизии

20 Декември, 2025 14:43 652 14

Райкова активно рекламира книги, карти и стари проекти, пуснати на промоционални цени

След провала в "Преди обед": Венета Райкова остана без доходи, предлага се по други телевизии - 1
Снимка: Инстаграм
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Телевизионната легенда Венета Райкова се бори да се върне на екран след най-болезнения провал в кариерата си. Амбициозното завръщане на блондинката в ефира на bTV се превърна в най-големия ѝ професионален удар.

Бившата водеща на "Горещо", която години наред стоеше далеч от телевизията, изненадващо влезе като водеща в "Преди обед", но престоят ѝ приключи по-рязко, отколкото дори най-скептичните зрители очакваха, пише blitz.bg.

Официални обяснения защо Райкова изчезна от ефира няма, но зад кулисите картината е далеч по-шумна и драматична.

По думите на самата Венета всичко започнало прекрасно: обещаващ договор, сериозен хонорар и първоначални данни за забележителен рейтинг, дори по-висок от конкурентното "На кафе".

Близки до Венета разкриват, че провалът е нанесъл сериозна психологическа травма на водещата, която досега не познаваше подобно поражение. Всичките ѝ предавания през годините бяха сезонни хитове – този път историята се обърна.

Според запознати и финансите ѝ са пострадали – обяснение защо в последните седмици Райкова активно рекламира книги, карти и стари проекти.


Източници от телевизионните среди коментират, че Венета вече е изпратила няколко предложения за нови формати към национални телевизии, кабелни канали и продуцентски къщи. Засега обаче няма положителен отговор, пише "Ретро".

Любопитна подробност е, че под старо видео от 1993 г., когато печели конкурс за водещи в БНТ, Венета написа:

"Родена съм за телевизия, ще се върна, когато му дойде времето."



КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 предлага се

    11 0 Отговор
    колко й е тарифата след като се предлага?

    14:45 20.12.2025

  • 2 чугун

    4 1 Отговор
    Ка,ано е: Русо гладно няма да остане.

    14:48 20.12.2025

  • 3 Репортер

    8 0 Отговор
    "предлага се по други телевизии"
    Харесва ми как сте го написали, самата истина е. Но можеше за информация да напишете и цената.

    14:52 20.12.2025

  • 4 1111

    6 0 Отговор
    Мумията няма ли да я вземе в неговата телевизия 1/8? Лика прилика са си!

    14:52 20.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Незаменими

    4 0 Отговор
    За необразовани джуки все телевизии и предавания и няма нищо за гледане по телевизиите. Свободни места за продавачки и чистачки бол.

    14:58 20.12.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 к0к0рч0 💋🍌

    5 0 Отговор
    да се предложи на магистралите
    веднага ще стане популярна

    14:59 20.12.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Рон Джереми

    4 0 Отговор
    Това грани да се предложи в Онли фенс. Все ще изкара за хляб и кисело мляко.

    15:03 20.12.2025

  • 12 Хахаха

    1 0 Отговор
    Тъпа грозна досадна кифла

    15:05 20.12.2025

  • 13 Мотиката

    1 0 Отговор
    Предлага се, ама годинките и са за пенсия, и все пак, за 20 € ако е олинклусив .....

    15:06 20.12.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.