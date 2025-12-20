След провала в "Преди обед": Венета Райкова остана без доходи, предлага се по други телевизии

Телевизионната легенда Венета Райкова се бори да се върне на екран след най-болезнения провал в кариерата си. Амбициозното завръщане на блондинката в ефира на bTV се превърна в най-големия ѝ професионален удар.

Бившата водеща на "Горещо", която години наред стоеше далеч от телевизията, изненадващо влезе като водеща в "Преди обед", но престоят ѝ приключи по-рязко, отколкото дори най-скептичните зрители очакваха, пише blitz.bg.

Официални обяснения защо Райкова изчезна от ефира няма, но зад кулисите картината е далеч по-шумна и драматична.

По думите на самата Венета всичко започнало прекрасно: обещаващ договор, сериозен хонорар и първоначални данни за забележителен рейтинг, дори по-висок от конкурентното "На кафе".

Близки до Венета разкриват, че провалът е нанесъл сериозна психологическа травма на водещата, която досега не познаваше подобно поражение. Всичките ѝ предавания през годините бяха сезонни хитове – този път историята се обърна.

Според запознати и финансите ѝ са пострадали – обяснение защо в последните седмици Райкова активно рекламира книги, карти и стари проекти.

Източници от телевизионните среди коментират, че Венета вече е изпратила няколко предложения за нови формати към национални телевизии, кабелни канали и продуцентски къщи. Засега обаче няма положителен отговор, пише "Ретро".

Любопитна подробност е, че под старо видео от 1993 г., когато печели конкурс за водещи в БНТ, Венета написа:

"Родена съм за телевизия, ще се върна, когато му дойде времето."