Слави Трифонов направи телевизията си "7/8 TV" безплатна

Сценаристът и телевизионен водещ Тошко Йорданов, който през последните години влезе и в ролята на депутатът от „Има такъв народ“, обяви важна новина за телевизията на Слави Трифонов в ефира на 7/8 ТВ.
От 6 януари телевизията ще бъде напълно безплатна за гледане онлайн, като зрителите ще имат свободен достъп до цялото съдържание без абонамент или такса.
„От утре в 12:00 ч. сайтът на 7/8 ТВ става свободен за следващите три месеца. Където и да се намирате, колкото и да е часът при вас и когато си поискате, ще можете да гледате цялата продукция на 7/8 ТВ“, заяви Тошко Йорданов.
Той допълни, че е добре зрителите да следят и политическите предавания, за да бъдат информирани за случващото се в страната.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #15, #37, #39
14:32 06.01.2026
2 Шмид
14:32 06.01.2026
3 Чалгопитек от Учиндол
14:33 06.01.2026
4 Някой
14:34 06.01.2026
5 Умирам от смях, а укрите от дронове
14:34 06.01.2026
6 ГанЧо
14:35 06.01.2026
7 Соваж бейби
14:37 06.01.2026
8 Никой
14:37 06.01.2026
9 АГАТ а Кристи
14:37 06.01.2026
10 Никой
14:38 06.01.2026
11 кой го гледа това
14:39 06.01.2026
12 ООрана държава
14:39 06.01.2026
13 Тома
14:39 06.01.2026
14 Джензи
Коментиран от #20
14:39 06.01.2026
15 Но иначе гледаш
До коментар #1 от "Последния Софиянец":През ключалката на "заведението" ... Или си като онзи училищен директор - направо с камери
14:40 06.01.2026
16 и това няма да помогне
14:40 06.01.2026
17 Гечко Гечев Изгорелов
14:42 06.01.2026
18 Пари да давате на хората не ви искат да
14:42 06.01.2026
19 Гост
14:42 06.01.2026
20 Трудности
До коментар #14 от "Джензи":Не бе, там на високото, въздухът е разреден, а центробежните сили те дърпат за мозъка.
14:44 06.01.2026
21 НРБ
14:44 06.01.2026
22 Гост
14:45 06.01.2026
23 да ве да
Безплатно е сиренцето само в капана за мишки!
14:46 06.01.2026
24 Коня Солтуклиева
може и да прилъже някой....
14:46 06.01.2026
25 Мдаа
14:46 06.01.2026
26 123456
14:48 06.01.2026
27 Димитър Георгиев
14:50 06.01.2026
28 Аз.........
Да нее заради наближаващите избори🖕😂😂😂😂😂
Не.Благодаря!!!
14:53 06.01.2026
29 доник
14:59 06.01.2026
30 Учуден..
15:01 06.01.2026
31 Един от онези
Няма нужда 1,2-2% при избиратлна активност 60% - запишете си го!
Шиши няма да налива проценти след 17ч, защото му дърпат килимчето и на него!
15:06 06.01.2026
32 Бивш член на ИТН
15:09 06.01.2026
33 Вероятно
15:12 06.01.2026
34 Ха-ха-ха!
15:13 06.01.2026
35 ккк
15:17 06.01.2026
36 Гост
15:18 06.01.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Барека
15:31 06.01.2026
41 Смешник
15:40 06.01.2026
42 гаргата:
15:42 06.01.2026
43 Пепи
15:44 06.01.2026
44 На този Свят!
Маргарит Татчър
Министър председател на Британия
15:54 06.01.2026
45 Истината
ИТН приключи
15:56 06.01.2026
46 Някой
16:05 06.01.2026
47 Хаха
16:09 06.01.2026
48 И пари да ми дават, пак
16:09 06.01.2026
49 Не е достатъчно
16:10 06.01.2026
50 Калоян
Ако влязат в следващия парламент ,значи им е купил отново присъствието там.
16:12 06.01.2026