Слави Трифонов направи телевизията си "7/8 TV" безплатна

6 Януари, 2026 14:31

Офертата ще е валидна за следващите три месеца, съобщи Тошко Йорданов

Слави Трифонов направи телевизията си "7/8 TV" безплатна - 1
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Сценаристът и телевизионен водещ Тошко Йорданов, който през последните години влезе и в ролята на депутатът от „Има такъв народ“, обяви важна новина за телевизията на Слави Трифонов в ефира на 7/8 ТВ.

От 6 януари телевизията ще бъде напълно безплатна за гледане онлайн, като зрителите ще имат свободен достъп до цялото съдържание без абонамент или такса.

„От утре в 12:00 ч. сайтът на 7/8 ТВ става свободен за следващите три месеца. Където и да се намирате, колкото и да е часът при вас и когато си поискате, ще можете да гледате цялата продукция на 7/8 ТВ“, заяви Тошко Йорданов.

Той допълни, че е добре зрителите да следят и политическите предавания, за да бъдат информирани за случващото се в страната.


Оценка 1.4 от 60 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    135 3 Отговор
    И да ми плаща пак няма да гледам.

    Коментиран от #15, #37, #39

    14:32 06.01.2026

  • 2 Шмид

    116 0 Отговор
    Даже и пари да ми дават няма да ги гледам тия мърлячи...

    14:32 06.01.2026

  • 3 Чалгопитек от Учиндол

    108 0 Отговор
    И пари да почне да дава, няма кой да му я гледа вече.

    14:33 06.01.2026

  • 4 Някой

    95 3 Отговор
    Тоя и пари да дава, пка няма да има кой да я гледа. Предател на България!

    14:34 06.01.2026

  • 5 Умирам от смях, а укрите от дронове

    85 1 Отговор
    Еми като никой не я плаща става безплатна

    14:34 06.01.2026

  • 6 ГанЧо

    70 1 Отговор
    И без пари няма ги гледам тия.

    14:35 06.01.2026

  • 7 Соваж бейби

    46 0 Отговор
    Да пи преведе 1 милион евро по банков път ще гледам канала му когато спя вечер без звук ,в кунята няма пречи на никой светлината.

    14:37 06.01.2026

  • 8 Никой

    25 4 Отговор
    Тамън мислех да я спирам,от както изгониха, Катя Илиева. Само тя ставаше за гледане

    14:37 06.01.2026

  • 9 АГАТ а Кристи

    47 0 Отговор
    И балет "Магадан" /нещо такова му беше името/ да направи за безплатна консумация, клиентела - йок

    14:37 06.01.2026

  • 10 Никой

    50 2 Отговор
    Малко ли пари получиха да " гръмнат " ПП-тата. Айде сега БЕЗПЛАТНО . Нема такова меню у нас .

    14:38 06.01.2026

  • 11 кой го гледа това

    56 0 Отговор
    Има ли останали живи зрители?

    14:39 06.01.2026

  • 12 ООрана държава

    51 1 Отговор
    Нагуши се покрай блйко и шиши, ще я ползва за предизборна помия, ако ще и пари да дава пак няма да гледам това

    14:39 06.01.2026

  • 13 Тома

    63 0 Отговор
    Да си я гледа с Тошко африкански

    14:39 06.01.2026

  • 14 Джензи

    53 0 Отговор
    Тоя високия чичак Слави когато и да го покажат винаги е сърдит и се пули и се заяжда с хората. Да не го е ударила мъжката менопауза?

    Коментиран от #20

    14:39 06.01.2026

  • 15 Но иначе гледаш

    5 9 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    През ключалката на "заведението" ... Или си като онзи училищен директор - направо с камери

    14:40 06.01.2026

  • 16 и това няма да помогне

    35 0 Отговор
    Той трябва да плаща да МУ се гледа чалга телевизията.

    14:40 06.01.2026

  • 17 Гечко Гечев Изгорелов

    30 0 Отговор
    Късано е либе за китка. Вече трябва да е платена, но в обратна посока, от него към зрителите.

    14:42 06.01.2026

  • 18 Пари да давате на хората не ви искат да

    39 0 Отговор
    Ви гледат! Вие сте абсолютното дъно пропаднал мафиоти

    14:42 06.01.2026

  • 19 Гост

    40 1 Отговор
    Точно преди изборите, колко случайно. То май и преди други избори пак я правеха безплатна. Не че има някой който да я гледа па камоли и да плаща.

    14:42 06.01.2026

  • 20 Трудности

    14 1 Отговор

    До коментар #14 от "Джензи":

    Не бе, там на високото, въздухът е разреден, а центробежните сили те дърпат за мозъка.

    14:44 06.01.2026

  • 21 НРБ

    37 0 Отговор
    Много елементарно - 3 месеца. Понеже идват изборите и някой може да се излъже да гледа агитацията на Тошко и другите от Има Такива Ненормалници :)

    14:44 06.01.2026

  • 22 Гост

    34 0 Отговор
    Каквото и да правят тия, са вън от парламента на изборите. Обречени.

    14:45 06.01.2026

  • 23 да ве да

    29 0 Отговор
    Селски тарикат за да облъчва чалгакратуните за изборите и като минат пак платена😉
    Безплатно е сиренцето само в капана за мишки!

    14:46 06.01.2026

  • 24 Коня Солтуклиева

    25 0 Отговор
    Ако я направи платена/той да плаща да го гледат/
    може и да прилъже някой....

    14:46 06.01.2026

  • 25 Мдаа

    29 0 Отговор
    Предизборни номера.

    14:46 06.01.2026

  • 26 123456

    36 0 Отговор
    Мръсни предатели - хората не искат да ви погледнат дори да сте безплатни ! Подлоги !

    14:48 06.01.2026

  • 27 Димитър Георгиев

    33 0 Отговор
    Още когато се разбра,преди няколко години,че Трифонов и 7/8 са финансирани от ДПС спрях моментално абонамента. И няма да гледам чалгарите даже и безплатно! Това мога,това правя! Тези са много вредна патерица на ГЕРБ и ДПС! Доста народ излъгаха! Да сте чули нападки и атаки от Пеевски срещу итн,няма и да чуете!

    14:50 06.01.2026

  • 28 Аз.........

    27 0 Отговор
    Защо??????
    Да нее заради наближаващите избори🖕😂😂😂😂😂
    Не.Благодаря!!!

    14:53 06.01.2026

  • 29 доник

    26 0 Отговор
    Късно е. Имаше такъв народ, по известни като ДПС на Трифонов почина. Сбогом мръсни продажници жалки. Сбогом завинаги.

    14:59 06.01.2026

  • 30 Учуден..

    22 0 Отговор
    Още ли я има тази пропаднала телевизия, милих че е са я спряли от ефир вече...

    15:01 06.01.2026

  • 31 Един от онези

    16 0 Отговор
    Eeee за избори ли се готвите?
    Няма нужда 1,2-2% при избиратлна активност 60% - запишете си го!
    Шиши няма да налива проценти след 17ч, защото му дърпат килимчето и на него!

    15:06 06.01.2026

  • 32 Бивш член на ИТН

    18 0 Отговор
    Пари да ми давате, няма да ви гледам !!!

    15:09 06.01.2026

  • 33 Вероятно

    10 0 Отговор
    Ще компенсира от безплатните памперси де получава от ТЕЛК-а...

    15:12 06.01.2026

  • 34 Ха-ха-ха!

    18 1 Отговор
    Да, повече от ясно е, че сакатото учиндолско нищожество яко го е закъсал! Ама, Славуцо! Абе, нещастник долен, дето не можеш да се наведеш и да си избършеш з....а, ти и да плащаш на останалиште ти стотина любители на чалгата да гледат жалката ти и порнографско телевизия, пак няма да има кандидати! Особено пък щом се споманава името на селяндурина с просташкия и циничен език Хаджи Африканския Тошко! След всяко негово изказване на трибуната, квесторите тичат да отварят прозорците да се порветрява залата, защото вони ужасно на чалгарска простащина! Слава Богу, Чалгарската сбирщина на сакатото учиндолско нищожество, и без това вече е на бунището и дори се е разложила! Затова започна да вони и в мрежата след "поканата" на сакатия да му гледаме простащините и порнографията! Няма да стане бе, сакат учиндолец, няма да стане бе, наглецо Хаджи АфриканскИ!

    15:13 06.01.2026

  • 35 ккк

    18 0 Отговор
    кой ще го гледа този .... и то предизборно , няма кой да му се хване вече на въдицата

    15:17 06.01.2026

  • 36 Гост

    17 0 Отговор
    Не, не, не, не искам въобще да я гледам тая предателска телевизия

    15:18 06.01.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Барека

    10 1 Отговор
    Тия са по приключили от мен

    15:31 06.01.2026

  • 41 Смешник

    11 0 Отговор
    И това няма за му помогне да влезе в следващия парламент

    15:40 06.01.2026

  • 42 гаргата:

    5 0 Отговор
    Яяя, тошко ираел ролята на депутат

    15:42 06.01.2026

  • 43 Пепи

    4 0 Отговор
    Тъпак!!!

    15:44 06.01.2026

  • 44 На този Свят!

    3 0 Отговор
    Безчплатно е само сиренцето в капана за мишки.

    Маргарит Татчър
    Министър председател на Британия

    15:54 06.01.2026

  • 45 Истината

    3 0 Отговор
    Тоя палячо от Плевен е аут...завинаги

    ИТН приключи

    15:56 06.01.2026

  • 46 Някой

    0 0 Отговор
    Ехаа, по цял ден ще излъчват любимия сериал "Тошко Африкански", по Ангел Каралийчев

    16:05 06.01.2026

  • 47 Хаха

    0 0 Отговор
    Щото никой не иска да плаща и да я гледа

    16:09 06.01.2026

  • 48 И пари да ми дават, пак

    0 0 Отговор
    няма да им гледам зулуската телевизия.

    16:09 06.01.2026

  • 49 Не е достатъчно

    0 0 Отговор
    Трябва да ни плаща за да гледаме

    16:10 06.01.2026

  • 50 Калоян

    1 0 Отговор
    Тия са собственост на едрото Момче,в чийто скут седят уютно.
    Ако влязат в следващия парламент ,значи им е купил отново присъствието там.

    16:12 06.01.2026