Рецепта на деня: Пиле с картофи по арабски

Необходими продукти:

За пилешкото:

650 г пилешки гърди, нарязани на малки парченца;

1 супена лъжица оцет;

1 супена лъжица лимонов сок;

2 супени лъжици зехтин;

½ чаена лъжичка сол;

1 чаена лъжичка чесън на прах;

1 чаена лъжичка лук на прах;

1 чаена лъжичка кимион;

1 чаена лъжичка червен пипер;

1 чаена лъжичка мащерка;

½ чаена лъжичка черен пипер.

За картофения слой:

500 г картофи, обелени и настъргани;

200 г лук, нарязан на тънки резени;

1 супена лъжица масло (15 г);

1 супена лъжица зехтин;

1 супена лъжица доматено пюре;

½ чаена лъжичка сол;

Останалата част от сместа от подправки (отгоре).

За поднасяне:

1 супена лъжица разтопено масло (за покриване);

Пресен магданоз, ситно нарязан (за гарниране).

Начин на приготвяне:

Сложете парчетата пилешко месо, оцета, лимоновия сок, солта и зехтина в купа за смесване.

В малка купа смесете всички подправки: чесън на прах, лук на прах, кимион, червен пипер, мащерка и черен пипер. Използвайте половината от сместа от подправки, за да овкусите пилешкото месо, а останалата част запазете за картофите.

Покрийте купата с пилешкото месо и го оставете в хладилника да почине 30 минути.

Междувременно обелете и настържете картофите, а лука нарежете на тънки филийки.

В тиган на среден огън разтопете маслото и добавете малко зехтин. Добавете лука и го запържете, докато омекне и стане златист. Добавете доматеното пюре и гответе още 1 минута, като бъркате непрекъснато.

Добавете настърганите картофи, останалата смес от подправки и солта в тигана. Разбъркайте добре. Разпределете картофената смес равномерно в тава за печене. Подредете маринованите парчета пилешко месо върху картофите. Печете в предварително загрята фурна на 200°C (400°F) за 30 минути.

След печене намажете пилето с разтопено масло и поръсете със ситно нарязан магданоз, пише flagman.bg.