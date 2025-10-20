Рецепта на деня: Пиле с картофи по арабски

Необходими продукти:
За пилешкото:
- 650 г пилешки гърди, нарязани на малки парченца;
- 1 супена лъжица оцет;
- 1 супена лъжица лимонов сок;
- 2 супени лъжици зехтин;
- ½ чаена лъжичка сол;
- 1 чаена лъжичка чесън на прах;
- 1 чаена лъжичка лук на прах;
- 1 чаена лъжичка кимион;
- 1 чаена лъжичка червен пипер;
- 1 чаена лъжичка мащерка;
- ½ чаена лъжичка черен пипер.
За картофения слой:
- 500 г картофи, обелени и настъргани;
- 200 г лук, нарязан на тънки резени;
- 1 супена лъжица масло (15 г);
- 1 супена лъжица зехтин;
- 1 супена лъжица доматено пюре;
- ½ чаена лъжичка сол;
- Останалата част от сместа от подправки (отгоре).
За поднасяне:
- 1 супена лъжица разтопено масло (за покриване);
- Пресен магданоз, ситно нарязан (за гарниране).
Начин на приготвяне:
Сложете парчетата пилешко месо, оцета, лимоновия сок, солта и зехтина в купа за смесване.
В малка купа смесете всички подправки: чесън на прах, лук на прах, кимион, червен пипер, мащерка и черен пипер. Използвайте половината от сместа от подправки, за да овкусите пилешкото месо, а останалата част запазете за картофите.
Покрийте купата с пилешкото месо и го оставете в хладилника да почине 30 минути.
Междувременно обелете и настържете картофите, а лука нарежете на тънки филийки.
В тиган на среден огън разтопете маслото и добавете малко зехтин. Добавете лука и го запържете, докато омекне и стане златист. Добавете доматеното пюре и гответе още 1 минута, като бъркате непрекъснато.
Добавете настърганите картофи, останалата смес от подправки и солта в тигана. Разбъркайте добре. Разпределете картофената смес равномерно в тава за печене. Подредете маринованите парчета пилешко месо върху картофите. Печете в предварително загрята фурна на 200°C (400°F) за 30 минути.
След печене намажете пилето с разтопено масло и поръсете със ситно нарязан магданоз, пише flagman.bg.
