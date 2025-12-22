Рецепта на деня: Кисело зеле с много екстри за празничната трапеза

Необходими продукти:

3 л вода;

1 кг кисело зеле – нарязано на ситно;

2-3 глави лук;

500 г пушен свински врат;

350 г свинска плешка;

1 чаена лъжичка цели зърна черен пипер;

4 зърна бахар, цели;

2 зърна хвойна;

2 дафинови листа;

1 чаена лъжичка смлян черен пипер;

2 чаени лъжички смлян кимион;

1 чаена лъжичка червен пипер;

35 г сушени гъби;

6 сини сливи;

6 скилидки чесън;

Масло или олио.

Освен това:

2 по-големи картофа;

100 г пушен бекон;

300 г колбас (по-добре пикантен, ако обичате);

500 мл заквасена сметана.

Начин на приготвяне:

Изсипете 3 литра вода и всички подправки с изключение на червения пипер и сушените гъби в по-голяма тенджера. Оставете да заври и след около 30 минути добавете киселото зеле. Оставете го да поври още един час, след което добавете нарязания врат.

В отделен тиган запържете лука в масло или олио, добавете свинската плешка, червен пипер, счукан чесън и оставете да къкри за няколко минути.

След това изсипете цялата смес от тигана в тенджерата и пуснете сините сливи в зелето. Оставете отново да се вари за около час.

Нарежете бекона на кубчета и задушете в тенджера. Може да добавите и глава лук към бекона, а след това да го прибавите към зелето.

Оставете всичко да поври малко, свалете го от огъня и го оставете да престои 24 часа.

На следващия ден сложете „отлежалото“ зеле да заври отново и добавете нарязания колбас и настърганите картофи.

Оставете да се вари за около 30 минути.

След това добавете заквасена сметана, разбъркайте, оставете на огъня още няколко минути и готово. Колкото по-дълго го оставите да почине, толкова по-вкусно ще бъде, пише flagman.bg.