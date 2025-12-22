Рецепта на деня: Кисело зеле с много екстри за празничната трапеза

Необходими продукти:
- 3 л вода;
- 1 кг кисело зеле – нарязано на ситно;
- 2-3 глави лук;
- 500 г пушен свински врат;
- 350 г свинска плешка;
- 1 чаена лъжичка цели зърна черен пипер;
- 4 зърна бахар, цели;
- 2 зърна хвойна;
- 2 дафинови листа;
- 1 чаена лъжичка смлян черен пипер;
- 2 чаени лъжички смлян кимион;
- 1 чаена лъжичка червен пипер;
- 35 г сушени гъби;
- 6 сини сливи;
- 6 скилидки чесън;
- Масло или олио.
Освен това:
- 2 по-големи картофа;
- 100 г пушен бекон;
- 300 г колбас (по-добре пикантен, ако обичате);
- 500 мл заквасена сметана.
Начин на приготвяне:
Изсипете 3 литра вода и всички подправки с изключение на червения пипер и сушените гъби в по-голяма тенджера. Оставете да заври и след около 30 минути добавете киселото зеле. Оставете го да поври още един час, след което добавете нарязания врат.
В отделен тиган запържете лука в масло или олио, добавете свинската плешка, червен пипер, счукан чесън и оставете да къкри за няколко минути.
След това изсипете цялата смес от тигана в тенджерата и пуснете сините сливи в зелето. Оставете отново да се вари за около час.
Нарежете бекона на кубчета и задушете в тенджера. Може да добавите и глава лук към бекона, а след това да го прибавите към зелето.
Оставете всичко да поври малко, свалете го от огъня и го оставете да престои 24 часа.
На следващия ден сложете „отлежалото“ зеле да заври отново и добавете нарязания колбас и настърганите картофи.
Оставете да се вари за около 30 минути.
След това добавете заквасена сметана, разбъркайте, оставете на огъня още няколко минути и готово. Колкото по-дълго го оставите да почине, толкова по-вкусно ще бъде, пише flagman.bg.
