Новини
Любопитно »
Рецепта на деня: Кисело зеле с много екстри за празничната трапеза
  Тема: Какво да сготвя

Рецепта на деня: Кисело зеле с много екстри за празничната трапеза

22 Декември, 2025 10:05 583 3

  • кисело зеле-
  • свинско-
  • колбас-
  • екстри-
  • какво да сготвя

Ястието отнема много време за приготвяне, но резултатът си струва

Рецепта на деня: Кисело зеле с много екстри за празничната трапеза - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • 3 л вода;
  • 1 кг кисело зеле – нарязано на ситно;
  • 2-3 глави лук;
  • 500 г пушен свински врат;
  • 350 г свинска плешка;
  • 1 чаена лъжичка цели зърна черен пипер;
  • 4 зърна бахар, цели;
  • 2 зърна хвойна;
  • 2 дафинови листа;
  • 1 чаена лъжичка смлян черен пипер;
  • 2 чаени лъжички смлян кимион;
  • 1 чаена лъжичка червен пипер;
  • 35 г сушени гъби;
  • 6 сини сливи;
  • 6 скилидки чесън;
  • Масло или олио.

Освен това:

  • 2 по-големи картофа;
  • 100 г пушен бекон;
  • 300 г колбас (по-добре пикантен, ако обичате);
  • 500 мл заквасена сметана.

Начин на приготвяне:

Изсипете 3 литра вода и всички подправки с изключение на червения пипер и сушените гъби в по-голяма тенджера. Оставете да заври и след около 30 минути добавете киселото зеле. Оставете го да поври още един час, след което добавете нарязания врат.

В отделен тиган запържете лука в масло или олио, добавете свинската плешка, червен пипер, счукан чесън и оставете да къкри за няколко минути.

След това изсипете цялата смес от тигана в тенджерата и пуснете сините сливи в зелето. Оставете отново да се вари за около час.

Нарежете бекона на кубчета и задушете в тенджера. Може да добавите и глава лук към бекона, а след това да го прибавите към зелето.

Оставете всичко да поври малко, свалете го от огъня и го оставете да престои 24 часа.

На следващия ден сложете „отлежалото“ зеле да заври отново и добавете нарязания колбас и настърганите картофи.

Оставете да се вари за около 30 минути.

След това добавете заквасена сметана, разбъркайте, оставете на огъня още няколко минути и готово. Колкото по-дълго го оставите да почине, толкова по-вкусно ще бъде, пише flagman.bg.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ИВАН

    3 1 Отговор
    Тая, така и не разбра, че сега са пости и да рекламираш ястия с месо, не е богоугодно.

    10:15 22.12.2025

  • 2 Два дена?

    0 0 Отговор
    Ужас, как може да варене кисело зеле в 3л вода.

    10:27 22.12.2025

  • 3 Дълго?

    1 0 Отговор
    Киселото зеле се готви по-бързо от свежото. От къде взимате тези смехотворни рецепти.

    10:29 22.12.2025