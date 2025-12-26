Рецепта на деня: Щолен бисквити

Необходими продукти:

лимонови кори - 50 грама;

стафиди - 50 грама;

смлени бадеми - 50 грама;

брашно - 250 грама;

бакпулвер - 1 ч.л.;

захар - 60 грама

ванилова захар - 1/2 пакетче;

яйце - 1 брой;

краве масло - 150 грама;

щипка сол;

пудра захар.

Начин на приготвяне:

В купа смесете лимоновите корички. Добавете нарязаните на дребно стафиди и смлените, смлените бадеми и разбъркайте.

В купа смесете брашното и бакпулвера. Добавете приготвената смес от захаросани лимонови кори, стафиди и бадеми, след това захарта, ваниловата захар, яйцето, омекналото масло и щипка сол. Омесете всичко до гладко тесто.

Вземете парче тесто и го оформете на тънко руло. Стафидите могат да затруднят оформянето, но рулото трябва да е тънко колкото фулмастер. Нарежете оформеното руло на парчета с дължина приблизително 5 см. Необходими са три парчета за всяка бисквитка. Поставете две едно до друго, а третото в средата отгоре и ги притиснете леко едно към друго. Това създава типичната форма на малък миниатюрен щолен.

Наредете бисквитките върху тава за печене, покрита с хартия за печене, като оставите малко разстояние между тях.

Печете в предварително загрята фурна на 180°за около 30 минути, докато бисквитките придобият лек загар.

Оставете готовите мини щолен бисквитки да се охладят напълно и след това ги поръсете с пудра захар, пише gotvach.bg.