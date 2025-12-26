Новини
Рецепта на деня: Щолен бисквити

26 Декември, 2025 10:05

  • щолен-
  • бисквити-
  • десерт-
  • какво да сготвя

Вдъхновени от класическия коледен щолен, събрани в перфектната форма за споделяне и наслада

Рецепта на деня: Щолен бисквити - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова

Необходими продукти:

  • лимонови кори - 50 грама;
  • стафиди - 50 грама;
  • смлени бадеми - 50 грама;
  • брашно - 250 грама;
  • бакпулвер - 1 ч.л.;
  • захар - 60 грама
  • ванилова захар - 1/2 пакетче;
  • яйце - 1 брой;
  • краве масло - 150 грама;
  • щипка сол;
  • пудра захар.

Начин на приготвяне:

В купа смесете лимоновите корички. Добавете нарязаните на дребно стафиди и смлените, смлените бадеми и разбъркайте.

В купа смесете брашното и бакпулвера. Добавете приготвената смес от захаросани лимонови кори, стафиди и бадеми, след това захарта, ваниловата захар, яйцето, омекналото масло и щипка сол. Омесете всичко до гладко тесто.

Вземете парче тесто и го оформете на тънко руло. Стафидите могат да затруднят оформянето, но рулото трябва да е тънко колкото фулмастер. Нарежете оформеното руло на парчета с дължина приблизително 5 см. Необходими са три парчета за всяка бисквитка. Поставете две едно до друго, а третото в средата отгоре и ги притиснете леко едно към друго. Това създава типичната форма на малък миниатюрен щолен.

Наредете бисквитките върху тава за печене, покрита с хартия за печене, като оставите малко разстояние между тях.

Печете в предварително загрята фурна на 180°за около 30 минути, докато бисквитките придобият лек загар.

Оставете готовите мини щолен бисквитки да се охладят напълно и след това ги поръсете с пудра захар, пише gotvach.bg.


Поставете оценка:
Оценка 2 от 2 гласа.
