Рецепта на деня: Пълнена пита "Хайдушки калпак"

Необходими продукти:
За тестото:
- брашно - 400 - 450 г;
- мая - 20 г;
- захар - 1 ч.л.;
- сол - 1 ч.л.;
- прясно мляко - 250 мл;
- олио - 2 с.л.
За плънката:
- свинско или пилешко месо - 1 кг;
- бекон - 200 г;
- лук - 1 глава;
- червени печени чушки - 4 бр.;
- гъби - 400 г;
- соев сос - 3 - 4 с.л.;
- червен пипер - 1 ч.л.;
- чубрица;
- черен пипер;
- кашкавал - 100 г.
Начин на приготвяне:
Разтворете маята в топлото прясно мляко и захарта. Пресейте брашното и замесете меко тесто от изброените продукти. Оставете да втаса, докато удвои обема си.
Направете плънката, като загреете мазнина в дълбок тиган. Нарежете месото на кубчета и запържете. Прибавете ситно нарязаните бекон, след това лука и гъбите. След като поомекнат, добавете печените чушки, соевия сос и подправките.
Гответе плънката до готовност. Оставете да се охлади. Премесете тестото и го разселете по дъното и стените, на тавичка с размери 26-28 см. Намажете хубаво с разтопено масло и оставете да втаса за 15-20 минути.
Изсипете плънката и печете ястието на 200 градуса около 35 минути. Накрая поръсете с настърган кашкавал.
Върнете обратно във фурната за няколко минути, колкото да се разтопи, пише gotvach.bg.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Леле
10:08 23.12.2025
2 гpoбap-eкcxyматop4
10:24 23.12.2025
3 ЛИЛЧНИЯ ВИ ГРОБАP
10:28 23.12.2025