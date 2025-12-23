Рецепта на деня: Пълнена пита "Хайдушки калпак"

Необходими продукти:

За тестото:

брашно - 400 - 450 г;

мая - 20 г;

захар - 1 ч.л.;

сол - 1 ч.л.;

прясно мляко - 250 мл;

олио - 2 с.л.

За плънката:

свинско или пилешко месо - 1 кг;

бекон - 200 г;

лук - 1 глава;

червени печени чушки - 4 бр.;

гъби - 400 г;

соев сос - 3 - 4 с.л.;

червен пипер - 1 ч.л.;

чубрица;

черен пипер;

кашкавал - 100 г.

Начин на приготвяне:

Разтворете маята в топлото прясно мляко и захарта. Пресейте брашното и замесете меко тесто от изброените продукти. Оставете да втаса, докато удвои обема си.

Направете плънката, като загреете мазнина в дълбок тиган. Нарежете месото на кубчета и запържете. Прибавете ситно нарязаните бекон, след това лука и гъбите. След като поомекнат, добавете печените чушки, соевия сос и подправките.

Гответе плънката до готовност. Оставете да се охлади. Премесете тестото и го разселете по дъното и стените, на тавичка с размери 26-28 см. Намажете хубаво с разтопено масло и оставете да втаса за 15-20 минути.

Изсипете плънката и печете ястието на 200 градуса около 35 минути. Накрая поръсете с настърган кашкавал.

Върнете обратно във фурната за няколко минути, колкото да се разтопи, пише gotvach.bg.