„Спайс Гърлс“ се събират официално за първи път от 13 години

Виктория Бекъм се готви да обедини сили със старите си колежки от Спайс Гърлс за мащабен нов проект. Анимационното начинание, озаглавено просто The Spice Girls, ще бъде първата им професионална съвместна работа, откакто разтърсиха сцената на церемонията по закриването на Олимпийските игри през 2012 г., пише woman.bg.



Според официалната страница в IMDb, The Spice Girls в момента е в ранен етап на продукция и в него ще участват с гласовете си всички пет оригинални членки: Гери Хорнър, Мелани Браун MBE, Мелани Чишолм, Ема Бънтън и лейди Виктория Бекъм.



Краткото описание разкрива: „Анимационен проект, представящ музикалната група Спайс Гърлс като супергерои“. Подробностите относно сюжета, формата и датата на излизане все още се пазят в тайна, като IMDb разкрива единствено, че проектът ще покаже момичетата в техните поп звезди алтер-ега — Пош, Джинджър, Скери, Спорти и Бейби Спайс.



Вълнуващата новина се появи, докато Виктория, на 51 години, присъстваше на премиерата на своя документален сериал от три части за Netflix — „Виктория Бекъм“, в кино „Кързън Мейфеър“ в Лондон на 8 октомври. Модната икона и бивша поп сензация беше придружена от съпруга си, сър Дейвид Бекъм (50 г.), и техните деца, с изключение на най-големия им син Бруклин Бекъм, за когото се твърди, че е въвлечен в семеен спор.



Бившите ѝ колежки от групата — Ема, Джери и Мелани — също се появиха на премиерата, за да я подкрепят, позирайки заедно на червения килим.

Снимка: БГНЕС

Мелани Браун (по-известна като Мел Би) беше единствената отсъстваща, но изпрати на Виктория прекрасен букет цветя преди събитието.

Завръщане към корените на „Спайс Гърлс“

Мелани е имала предварително поети ангажименти в САЩ. Виктория не е пяла със „Спайс Гърлс“ от емблематичното им олимпийско участие преди 12 години, въпреки че останалите четири членки се събраха за турне във Великобритания и Ирландия през 2019 г.



Въпреки че Виктория се отказа от това турне, тя публично изрази подкрепата си и продължи да почита наследството на групата. Информацията в IMDb е първият официален намек, че пълният състав може отново да си сътрудничи по професионален проект.



Остава неясно дали анимационната продукция ще бъде пълнометражен филм или сериал. Спайс Гърлс се превърнаха в световна сензация в средата на 90-те години след издаването на дебютния им сингъл Wannabe през 1996 г. Те продадоха над 100 милиона записа в световен мащаб, преди Гери да напусне групата през 1998 г., което доведе до временното им разпадане.

Групата се събра отново за световно турне през 2007 г. и за олимпийското си изпълнение през 2012 г., което беше едно от най-запомнящите се събития на Игрите. Оттогава всяка от членките се е заела с индивидуални начинания в музиката, телевизията, модата и бизнеса, но са запазили близките си отношения.



Изглежда, че това не е единственият проект на „Спайс Гърлс“, който Пош има предвид. По време на интервю с Анди Коен, Виктория призна, че има няколко идеи за групата, която догодина ще отбележи 30 години от дебютния си сингъл Wannabe.



След като заяви, че харесва идеята групата да пее в залата Sphere в Лас Вегас, Виктория каза:



„Би било изкушаващо. Но бих ли могла да поема световно турне? Не, не мога. Имам си работа… Колко добри биха били „Спайс Гърлс“ в Sphere! Обичам тази идея. Искам да кажа, не знам дали все още мога да пея, никога не съм била толкова добра!“



Водещият Анди я прекъсна с думите: „Можеш да пееш, скъпа.“

Мел Би разкри, че две от членките на „Спайс Гърлс“ са били в конфликт в миналото, което е довело до провала на турнето за събиране, а Виктория Бекъм е избухнала в сълзи.



Според информация на The Sun, момичетата е трябвало да тръгнат на турне през 2023 г., но то е било отменено, когато две от тях не са могли да постигнат съгласие. Мел Би призна, че все още е разочарована и смята случилото се за голямо съжаление, тъй като се е надявала петте момичета отново да се съберат на сцената.



„Аз съм тази, която винаги казва: ще тръгнем на турне!“



Мел Би, известна още като Скери Спайс, сподели, че изпитва „най-големи съжаления“ относно провалените планове за турне, като посочи, че конфликтите между някои от членовете са помрачили преживяването за всички.



„Всички се съгласяват с идеята и казват „Да!“. След това обаче нещо се случва и аз си мисля: „Все още искам да тръгнем на турне“. Вероятно аз съм тази с най-големите съжаления. Няколко от тях бяха в конфликт, което провали всичко“, казва тя.



Певицата добавя:„Забавлявахме се, докато две от нас не започнаха да се карат. Не искам да посочвам имена, но ако има проблем, той е между Виктория и Джери. А Виктория плака. Наистина плака. Явно се чувстваше много зле.“

Защо Виктория отказва да се върне на сцената



През 2018 г. се появи информация, че Виктория се е отказала от турне за събиране, което накара останалите четири да продължат без нея. По онова време тя коментира, че ѝ е била нужна „голяма смелост“, за да каже „не“ и призна, че решението е било трудно.



„Знам, че момичетата ще си прекарат страхотно, а аз ще бъда там на първата вечер, за да ги подкрепя. Много се вълнувам за тях“, заяви тогава тя.

Ролята на Дейвид Бекъм и подкрепата на останалите



По-рано се твърдеше, че Дейвид Бекъм е настоял Виктория да се съсредоточи върху модната си кариера. Източник на The Sun обаче отрече тези слухове:



„Момичетата са разочаровани, че тя се отказа, но няма лоши чувства. Тя има успешен бизнес, който изисква вниманието ѝ, а семейството винаги е на първо място.“

Снимка: БГНЕС

Междувременно Мелани Си сподели, че според нея е малко вероятно Виктория да се завърне на сцената:



„Виктория любезно и с голямо уважение отказа да участва и ние напълно я разбираме. Всички сме близки и бихме се радвали да я върнем на сцената дори за няколко дати.“