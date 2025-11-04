Дейвид Бекъм получи титлата "сър" от краля на Англия, съпругата му Виктория вече е "лейди"

Кралят на Великобритания Чарлз III посвети в рицарство бившия английски футболист Дейвид Бекъм, съобщи The Times.

Сред гостите на събитието беше съпругата на Бекъм, Виктория, на която беше дадена титлата „Лейди“. На Острова обясниха оказаната висока чест със спортните постижения и благотворителната дейност на Бекъм. Отбелязва се, че Казуо Ишигура, носител на Нобелова награда за литература и британски писател от японски произход, също е посветен в рицарство заедно с Бекъм.

По време на професионалната си кариера Дейвид Бекъм игра за световни футболни гиганти като Манчестър Юнайтед, Реал Мадрид, Милан и Пари Сен Жермен. Той изигра 115 мача за националния отбор на Англия, отбелязвайки 17 гола. С Манчестър Юнайтед Бекъм спечели шест титли от Висшата лига, както и една във Франция и една в Испания. Той спечели и две титли от MLS с Лос Анджелис Галакси.

Рицарското звание на Бекъм беше анонсирано в началото на лятото на 2025 г. Тогава бившият спортист беше включен в списъка с почетни гости за рождения ден на крал Чарлз III. Бекъм чакаше 20 години за тази чест.

След церемонията на прочутия бивш футболист беше официално удостоена титлата „Сър Дейвид“.