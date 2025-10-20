Арестуваният Радослав от "Ергенът" с друга версия за побоя: Аз бях бит

Неочакван обрат по делото между изгонения от риалити формата "Ергенът: Любов в рая" Радослав Куцев и европейската шампионка по борба Джанан. Пред Софийския районен съд Радо отрече да е упражнявал насилие над бившата си партньорка и заяви, че всъщност той е бил жертва на побой.

"Джанан има психически проблеми. При един скандал ми счупи две ребра — две седмици не можех да дишам нормално. Никога не съм ѝ посягал през нашата връзка", заяви пред магистратите Радослав Куцев.

Актьорът, който стана известен с краткото си участие в хитовото предаване, е обвинен, че е хванал Джанан за врата и я е ударил с глава в челото. Районният съд обаче прецени, че прокуратурата разполага единствено с косвени доказателства, а представеното медицинско не потвърждава подобен тип травми.

Това стана и причината Радослав Куцев да бъде освободен от ареста без да му бъде наложена мярка за неотклонение.

"Ако някой е посягал, това е тя.", каза още Куцев и допълни: "Тя ходи на психолози и психиатри заради нервни сривове. Последният ни скандал бе точно такъв момент – тя се разстрои, аз си тръгнах. Не съм я докосвал".

От прокуратурата обаче оспорват думите му, като твърдят, че Радослав е нахлул в жилището на спортистката, взел ѝ телефона, счупил го и я ударил. Тези твърдения се базират единствено на показанията на Джанан, нейната майка и сестра. Няма свидетели, следи от взлом или доказателства за борба, както и медицински данни за травми, отговарящи на описанието на обвинението.

Адвокатката на Куцев, Димитрова, подчерта, че Джанан едва ли би се оставила да бъде насилвана, тъй като е професионална боркиня и световна медалистка.

В защита на "Ергена" бяха приобщени и показания на двама негови приятели, които го описват като спокоен и уравновесен човек, както и медицински документи, доказващи, че има стент на бъбрека, което изисква специален режим и прави невъзможно дълго задържане.

В последната си дума пред съда Радослав заяви: "Не съм извършил нищо от това, в което ме обвиняват. Това е пълно предателство и лъжи. Повече не искам да имам контакт с Джанан, нито тя с мен."

След повече от половин час съвещание съдът прие, че доказателствата срещу него са слаби и недоказани, и го освободи, пише "Хотарена".

От прокуратурата обявиха, че ще обжалват, тъй като смятат Радослав Куцев за обществено опасен. В мотивите им фигурира фактът, че той има две предишни присъди — за притежание на 37 грама марихуана през 2016 г. и за размахване на пластмасов калашник по време на видеоклип през 2019 г.

Междувременно в мрежата закипя след поредния риалити скандал, а мненията са полярни. Според мнозина между Радослав и Джанан е имало пререкания и е вероятно продукцията да не показала всичко в ефир.

"Вкарват всякакви откачалки в тия формати, после се чудят кое откъде им е дошло", гласи една от многото реакции. А в друга се казва: "Тоя трябваше по-рано да го изгонят, явно е правил и други неща, освен физическата саморазправа".

Каква е истината за бурната връзка между Радослав и Джанан – предстои да стане ясно в съда, ако делото стигне до процесуална фаза.