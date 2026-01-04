Дъщерята на Томи Лий Джоунс е била арестувана за домашно насилие преди смъртта си

Дъщерята на холивудския актьор Томи Лий Джоунс – Виктория Джоунс, е била арестувана през юни, шест месеца преди смъртта си, след инцидент с насилие в семейството, съобщава Daily Mail.

По данни на изданието, по време на остър семеен спор, свързан с продължаващата ѝ употреба на наркотици и алкохол, 34-годишната Джоунс е ударила съпруга си Навек Сехас два пъти по лицето. В резултат на инцидента тя е била обвинена в лека форма на домашно насилие, както и в злоупотреба спрямо възрастен човек.

Съдебното производство по този случай, заедно с отделно дело за притежание на наркотици от април 2025 г., е било в ход към момента на смъртта ѝ. Джоунс е трябвало да се яви в съда по обвиненията на 20 януари.

Тялото на Виктория Джоунс е било открито в ранните часове на четвъртък сутринта на 14-ия етаж в хотел „Феърмонт“ в Сан Франциско. Сигнал за медицинска спешност е подаден в 2:52 ч., като пристигналите екипи са дали инструкции за оказване на първа помощ и сърдечен масаж на присъстващите на място лица. Въпреки това, младата жена е била открита в безсъзнание и е обявена за починала след пристигането на спешните служби.

Разследването е поето от полицията в Сан Франциско и съдебномедицинската служба. Към момента официална причина за смъртта не е обявена. Според свидетелски показания, цитирани от американски медии, Виктория е била видяна да употребява кокаин малко преди смъртта си. Източници от правоохранителните органи съобщават още, че при пристигането на екипите устните и ноктите ѝ са били със синкав оттенък – признак, често свързван с недостиг на кислород.

Както вече бе съобщено, през април Виктория е била арестувана и по обвинения за възпрепятстване на полицейски служител, употреба или влияние на контролирано вещество и притежание на наркотично вещество, по които тя е пледирала „невинна“.

След оповестяването на смъртта ѝ семейството на Джоунс разпространи кратко изявление, в което благодари за съболезнованията и отправя призив за уважение към личното им пространство в този труден момент.