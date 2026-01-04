Новини
Любопитно »
Дъщерята на Томи Лий Джоунс е била арестувана за домашно насилие преди смъртта си

4 Януари, 2026 13:43 1 113 7

  • дъщеря-
  • томи лий джоунс-
  • виктория кафка джоунс-
  • смърт-
  • домашно насилие-
  • арест

През юни тази година Виктория е ударила съпруга си, заради което е била задържана

Дъщерята на Томи Лий Джоунс е била арестувана за домашно насилие преди смъртта си - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Дъщерята на холивудския актьор Томи Лий Джоунс – Виктория Джоунс, е била арестувана през юни, шест месеца преди смъртта си, след инцидент с насилие в семейството, съобщава Daily Mail.

По данни на изданието, по време на остър семеен спор, свързан с продължаващата ѝ употреба на наркотици и алкохол, 34-годишната Джоунс е ударила съпруга си Навек Сехас два пъти по лицето. В резултат на инцидента тя е била обвинена в лека форма на домашно насилие, както и в злоупотреба спрямо възрастен човек.

Съдебното производство по този случай, заедно с отделно дело за притежание на наркотици от април 2025 г., е било в ход към момента на смъртта ѝ. Джоунс е трябвало да се яви в съда по обвиненията на 20 януари.

Тялото на Виктория Джоунс е било открито в ранните часове на четвъртък сутринта на 14-ия етаж в хотел „Феърмонт“ в Сан Франциско. Сигнал за медицинска спешност е подаден в 2:52 ч., като пристигналите екипи са дали инструкции за оказване на първа помощ и сърдечен масаж на присъстващите на място лица. Въпреки това, младата жена е била открита в безсъзнание и е обявена за починала след пристигането на спешните служби.

Разследването е поето от полицията в Сан Франциско и съдебномедицинската служба. Към момента официална причина за смъртта не е обявена. Според свидетелски показания, цитирани от американски медии, Виктория е била видяна да употребява кокаин малко преди смъртта си. Източници от правоохранителните органи съобщават още, че при пристигането на екипите устните и ноктите ѝ са били със синкав оттенък – признак, често свързван с недостиг на кислород.

Както вече бе съобщено, през април Виктория е била арестувана и по обвинения за възпрепятстване на полицейски служител, употреба или влияние на контролирано вещество и притежание на наркотично вещество, по които тя е пледирала „невинна“.

След оповестяването на смъртта ѝ семейството на Джоунс разпространи кратко изявление, в което благодари за съболезнованията и отправя призив за уважение към личното им пространство в този труден момент.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
  • 1 Българин

    5 1 Отговор
    Това беше новината, за която аз тръпнех!

    13:48 04.01.2026

  • 2 абе,

    9 1 Отговор
    Стига сте ровичкали,едва ли някой толкова го интересува.Отишъл си един човек,хиляди си отиват всеки ден.Това е живота.Едно и също драскате и преповтаряте да си запълвате страничката.

    13:51 04.01.2026

  • 3 Берлин

    6 1 Отговор
    Хамерика и еуропа,умират повече от наркотици, обичам Сингапур, пиян - до животно лишаване, наркотици-смъртна присъда, цигарата 500$, пресичане на пътя 700$,и много друго,тук го наричат Диктатура, във Сингапур диктатура.

    13:54 04.01.2026

  • 4 Е ми така ще е вече

    8 1 Отговор
    Бай Дончо бомби лабораториите с качествен продукт, и сега момата е взела някакъв кофти материал и се е споминала.

    13:56 04.01.2026

  • 5 А,аааа

    1 1 Отговор
    Мадуро е виновен.

    14:12 04.01.2026

  • 6 Напишете точно

    7 0 Отговор
    И ясно- наркоманка ТОЧКА

    14:15 04.01.2026

  • 7 Да попитам:

    5 0 Отговор
    Колко дни още вие, от "Факти"мислите да ни занимавата с тази тотално пропаднала наркоманка и алкохоличка???Намерила и си е получила точно това,което си е търсила!!!

    14:26 04.01.2026