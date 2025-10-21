Дъщерята на Кадиров става моделиер, вече е собственик на фабрика за облекло (ВИДЕО)

Айшат, дъщеря на лидера на Чеченската република Рамзан Кадиров, е придобила заводски комплекс, състоящ се от фабрика за облекло, склад и общежитие за работници. Самият Кадиров обяви това в Telegram.

Комплексът е заснет на видео. Кадрите показват, че строителството в предприятието все още е в ход. Съдейки по видеото, самата фабрика се намира в дълга четириетажна сграда.

„Основният цех е готов за инсталиране на оборудването, необходимо за кроене и шиене на продукти под световноизвестната чеченска марка „Фирдаус“, написа Кадиров под кадрите.

Марката е основана от Медни Кадиров, съпругата на чеченския лидер, през 2009 г.; в момента се ръководи от Айшат Кадирова.