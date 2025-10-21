Дъщерята на Кадиров става моделиер, вече е собственик на фабрика за облекло (ВИДЕО)

Айшат, дъщеря на лидера на Чеченската република Рамзан Кадиров, е придобила заводски комплекс, състоящ се от фабрика за облекло, склад и общежитие за работници. Самият Кадиров обяви това в Telegram.
Комплексът е заснет на видео. Кадрите показват, че строителството в предприятието все още е в ход. Съдейки по видеото, самата фабрика се намира в дълга четириетажна сграда.
„Основният цех е готов за инсталиране на оборудването, необходимо за кроене и шиене на продукти под световноизвестната чеченска марка „Фирдаус“, написа Кадиров под кадрите.
Марката е основана от Медни Кадиров, съпругата на чеченския лидер, през 2009 г.; в момента се ръководи от Айшат Кадирова.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Копанарка
Коментиран от #7
18:33 21.10.2025
2 Говорит Москва
18:41 21.10.2025
3 На татя
18:41 21.10.2025
4 Линда
18:52 21.10.2025
5 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Коментиран от #6
18:59 21.10.2025
6 Сила
До коментар #5 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Има си и брада ....сладурана !!!
19:12 21.10.2025
7 урко
До коментар #1 от "Копанарка":Дано те пипне някой чеченец...каква булка ще му станеш не е истина)))))
Коментиран от #8
19:18 21.10.2025
8 Е сега
До коментар #7 от "урко":На теб ти харесва, нали Урко, нормално
19:30 21.10.2025
9 Новак
20:07 21.10.2025