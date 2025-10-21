Новини
Любопитно »
Дъщерята на Кадиров става моделиер, вече е собственик на фабрика за облекло (ВИДЕО)

Дъщерята на Кадиров става моделиер, вече е собственик на фабрика за облекло (ВИДЕО)

21 Октомври, 2025 18:30 927 9

  • дъщеря-
  • рамзан кадиров-
  • айшат кадирова-
  • собственик-
  • фабрика-
  • облекло-
  • моделиер

Кадрите показват, че строителството в предприятието все още е в ход

Дъщерята на Кадиров става моделиер, вече е собственик на фабрика за облекло (ВИДЕО) - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Айшат, дъщеря на лидера на Чеченската република Рамзан Кадиров, е придобила заводски комплекс, състоящ се от фабрика за облекло, склад и общежитие за работници. Самият Кадиров обяви това в Telegram.

Комплексът е заснет на видео. Кадрите показват, че строителството в предприятието все още е в ход. Съдейки по видеото, самата фабрика се намира в дълга четириетажна сграда.

„Основният цех е готов за инсталиране на оборудването, необходимо за кроене и шиене на продукти под световноизвестната чеченска марка „Фирдаус“, написа Кадиров под кадрите.

Марката е основана от Медни Кадиров, съпругата на чеченския лидер, през 2009 г.; в момента се ръководи от Айшат Кадирова.


Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Копанарка

    10 5 Отговор
    Брутално грозна циганка

    Коментиран от #7

    18:33 21.10.2025

  • 2 Говорит Москва

    5 3 Отговор
    Съвременна мода от Грозни

    18:41 21.10.2025

  • 3 На татя

    7 0 Отговор
    си Рамазан прилича девойката !

    18:41 21.10.2025

  • 4 Линда

    3 3 Отговор
    Каква е тая чеченска млода бе пфффффффф

    18:52 21.10.2025

  • 5 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    5 2 Отговор
    Много си е хубаво момичето, бе, соросня!

    Коментиран от #6

    18:59 21.10.2025

  • 6 Сила

    2 2 Отговор

    До коментар #5 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Има си и брада ....сладурана !!!

    19:12 21.10.2025

  • 7 урко

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Копанарка":

    Дано те пипне някой чеченец...каква булка ще му станеш не е истина)))))

    Коментиран от #8

    19:18 21.10.2025

  • 8 Е сега

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "урко":

    На теб ти харесва, нали Урко, нормално

    19:30 21.10.2025

  • 9 Новак

    0 0 Отговор
    Защо ма Айшат, Путин ще ползва ядрено оръжие и всичко ще е "тотал щтета" за тебе, бизнеса ти и са войнолюбивия ти татко.

    20:07 21.10.2025