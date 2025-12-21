Новини
Любопитно »
Стилисти посочиха как да не се обличаме преди полет

Стилисти посочиха как да не се обличаме преди полет

21 Декември, 2025 15:26 492 1

  • стилисти-
  • облекло-
  • самолет-
  • полет-
  • дрехи-
  • на борда

Експертите наблягат да се избягват плажно облекло и отворени обувки

Стилисти посочиха как да не се обличаме преди полет - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Инструкторките по бизнес етикет Лора Уиндзор и Лора Акано, както и стилистката Карин Лаудорф, подчертаха неподходящите дрехи и обувки за борда на самолет, съобщи Daily Mail.

Експертите наблягат да се избягват плажно облекло и отворени обувки, потници, джапанки и шапки с широка периферия.

Стилисти посочиха как да не се обличаме преди полет
Снимкa: Shutterstock

„Много големите шапки могат да бъдат непрактични в затворени пространства, като например на изхода или в самолета“, обясни Лаудорф.

Експертите отбелязаха и пижамите. „Носенето на чехли и пижами в самолет демонстрира липса на уважение към външния вид и спътниците.“, заяви Акано.

Освен това интервюираните от изданието споменаха силно миришещите парфюм и неподдържания външен вид.

„Никой не иска да усеща миризмата на лошата ви хигиена, по-специално миришещи подмишници, мазна коса, лош дъх или немити крака!“ заяви Уиндзор, като призова пътниците да избягват да ходят боси в самолета и да си поставят краката на подлакътниците.


Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Не, че нещо ама...

    3 0 Отговор
    ..."Никой не иска да усеща миризмата на лошата ви хигиена, по-специално миришещи подмишници, мазна коса, лош дъх или немити крака!🤣🤣🤣 B Wizz Air и Ryan Air 90% са така

    15:30 21.12.2025