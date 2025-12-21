Стилисти посочиха как да не се обличаме преди полет

Инструкторките по бизнес етикет Лора Уиндзор и Лора Акано, както и стилистката Карин Лаудорф, подчертаха неподходящите дрехи и обувки за борда на самолет, съобщи Daily Mail.

Експертите наблягат да се избягват плажно облекло и отворени обувки, потници, джапанки и шапки с широка периферия.

Снимкa: Shutterstock

„Много големите шапки могат да бъдат непрактични в затворени пространства, като например на изхода или в самолета“, обясни Лаудорф.

Експертите отбелязаха и пижамите. „Носенето на чехли и пижами в самолет демонстрира липса на уважение към външния вид и спътниците.“, заяви Акано.

Освен това интервюираните от изданието споменаха силно миришещите парфюм и неподдържания външен вид.

„Никой не иска да усеща миризмата на лошата ви хигиена, по-специално миришещи подмишници, мазна коса, лош дъх или немити крака!“ заяви Уиндзор, като призова пътниците да избягват да ходят боси в самолета и да си поставят краката на подлакътниците.