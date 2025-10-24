Лили Иванова изненада феновете си с напомпани устни (СНИМКА)

Примата на българската естрада Лили Иванова отново изненада почитателите си. На един от последните си концерти легендата, която скоро ще навърши 90 години, се появи с осезаемо променено лице.
Устните на певицата бяха значително по-обемни от обичайното, особено долната, която изглеждаше неестествено уголемена и леко увиснала, което веднага направи впечатление на присъстващите, пише hotarena.net.
„Като че ли беше направила нещо с устните си. Дори когато пееше, се виждаше колко са подути, а гласът ѝ леко се променяше“, коментира жена от първите редове. Друга зрителка добавя: „Всички я обичаме, но изглеждаше различно. Сложила е хиалурон, няма как да не се забележи.“
Естетичните процедури не са нещо ново за Лили Иванова – те са част от нейния стремеж да остане вечно млада. Този път обаче дори най-верните ѝ фенове останаха леко изненадани – за някои промените по устните ѝ изглеждали прекалени и неестествени. „Когато си на такава възраст, красотата идва от класа, не от филъри“, споделя дългогодишна почитателка.
Въпреки това повечето зрители са единодушни: за тях Лили остава икона, независимо от естетичните промени. Според очевидци по време на концерта певицата изглеждала видимо по-уморена от обикновено – стояла почти неподвижна на сцената и движела основно ръцете си, докато пее. Някои нейни близки почитатели неофициално споделят, че напоследък тя внимава повече с физическите натоварвания – все пак е на възраст, при която всяка по-сериозна активност изисква усилие.
Феновете обаче остават предани и я защитават от критики. В социалните мрежи мнозина публикуваха нейни снимки с коментари като: „Красива е, каквато и да е – няма друга като нея“. Други пък с усмивка добавят: „По-добре с малко хиалурон, отколкото без усмивка“.
Засега примата не е коментирала промените във външния си вид, но на официалните снимки от концерта се вижда ясно, че устните ѝ са с по-изразен обем. Самата тя обаче запазва обичайната си хладнокръвна усмивка.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пешо от панелката
08:48 24.10.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Ах Лилиииш...
08:51 24.10.2025
4 гост
08:55 24.10.2025
5 Сталин
09:02 24.10.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Да не ни
Коментиран от #17
09:10 24.10.2025
8 Коя беше тая
09:13 24.10.2025
9 лила
09:17 24.10.2025
10 Не за първи път
Коментиран от #11
09:17 24.10.2025
11 Адолф
До коментар #10 от "Не за първи път":Явно изпускат от някъде щом трябва от време на време да ги препомпва. Няма ли кой да я заведе на некой вулканизатор да я прегледа и отремонтира?
09:22 24.10.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Георги
09:27 24.10.2025
14 Предобрила се е малко
09:28 24.10.2025
15 бен Ходжа
09:44 24.10.2025
16 Чорбара
09:48 24.10.2025
17 Нека да пиша
До коментар #7 от "Да не ни":А,не ти искаш много хора да умрат от инфаркт, като е видят мумията. Не всички са геронтофили като Макрон..
09:52 24.10.2025
18 Сила
09:59 24.10.2025
19 Гнусна,
Коментиран от #20
10:10 24.10.2025
20 ами,
До коментар #19 от "Гнусна,":Епитетите които употребявате визират единствено вашата същност.
10:28 24.10.2025