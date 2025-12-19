Новини
Обявиха кастинг: кой ще изиграе Лили Иванова?

19 Декември, 2025

Кастингът ще се проведе на няколко етапа

Обявиха кастинг: кой ще изиграе Лили Иванова? - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова

Екипът на "Лили - Любовта е живот" - игралният филм посветен на живота на Лили Иванова, обявява официално началото на кастинг за главната роля. Поканени да кандидатстват са всички професионални актриси, които имат желание и смятат, че могат да се докоснат до образа на една от най-емблематичните личности в българската културна история.

Сценарият на филма е на Емил Бонев, режисьор е Яна Титова, а оператор - Мартин Балкански. Проектът ще бъде заснет в епоха и ще проследи ключови периоди от живота и кариерата на Лили Иванова - от ранните години до съвременната ѝ безпрецедентна творческа активност.

Кастингът ще се проведе на няколко етапа. В основния екип са - кастинг режисьор Боряна Братоева и кастинг асистент Пламена Божилова.

След приключване на първия етап, одобрените кандидати ще бъдат поканени за следващи кастинг кръгове.

Очакванията са в началото на 2026 година да бъде избрана актрисата, която ще изиграе Лили Иванова в пълнометражния игрален филм.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 чугун

    Онзи образ дето играеше Деса Поетеса, май Виктор се казваше, много е добър в ролите.

    08:14 19.12.2025

  • 2 Нека да пиша

    Кастинга е за историческата поредица "Мумията сеэзавръща "4 -та част. Там ще има сцени от библията ,как Лили Иванова е по-стара от Адам...
    Ще мине през древния Египет,през пеенето със Йоан Кукузел ..

    08:16 19.12.2025

  • 3 Как

    кой ? Краси Радков !

    08:16 19.12.2025

  • 4 бомбата

    Кой ще изиграе Лили Иванова,ли? Е,как кой? Един е той! ББ.Истествинно.

    08:21 19.12.2025

  • 5 вафльо

    Слагайте парапет на сцените да не литне като "щуреца"

    08:30 19.12.2025

  • 6 Волният Уили

    А, защо не самата тя!? Изкуствен интелект прави чудеса!

    08:34 19.12.2025