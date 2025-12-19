Обявиха кастинг: кой ще изиграе Лили Иванова?

Овен

Телец

Близнаци

Рак

Лъв

Дева

Везни

Скорпион

Стрелец

Козирог

Водолей

Риби

Риби (20.02 - 20.03) Този петък носи мека и съзерцателна енергия, подходяща за творчество или уединение. Интуицията ви работи спокойно, но ясно. Вечерта е добра за почивка и спокойствие.

Водолей (21.01 - 19.02) Днес ще имате желание да притихнете и по-малко да се разпилявате. Не забравяйте, вътрешният свят е по-силен от външните впечатления. Вечерта е подходяща за тишина и подреждане на мислите.

Козирог (23.12 - 20.01) Денят е спокоен и носи важни вътрешни осъзнавания. Пестете енергията си за по-значимите моменти. Вечерта е подходяща за почивка.

Стрелец (23.11 - 22.12) Днес се настройвате към по-търпелив и ясен вътрешен ритъм. Много неща се подреждат отвътре, без да е нужно да ги форсирате. Вечерта е добра за тихо разтоварване.

Скорпион (24.10 - 22.11) Денят е по-интровертен и ви дава възможност да почувствате по-фино посоката си. Вътрешната работа е по-важна от външните действия. Вечерта е подходяща за уединение.

Везни (24.09 - 23.10) Днес ще ви съпътства усещане за вътрешна мекота и леко отдръпване. Подходящ момент да се дадете пространство от очаквания. Вечерта носи тиха, приятна атмосфера.

Дева (24.08 - 23.09) Денят тече равномерно и ви дава възможност да се концентрирате върху малките детайли. Ще усещате нужда от подредба и спокойствие. Вечерта е подходяща за обикновени, тихи занимания.

Лъв (24.07 - 23.08) Днес ще предпочитате да се движите по-леко и ще избягвате излишни срещи. Вътрешната ви енергия се събира и подготвя за бъдещи стъпки. Вечерта е подходяща за тишина.

Рак (22.06 - 23.07) Петък създава пространство за повече тишина и вътрешна мекота. Ще усещате ясно кое ви натоварва и кое ви успокоява. Вечерта носи спокойствие и усещане за домашен уют.

Близнаци (22.05 - 21.06) Днес ви води по-спокоен ритъм и нужда от време за себе си. Информация или мисъл може да се подреди по-ясно. Вечерта е подходяща за леки занимания.

Телец (21.04 - 21.05) Денят е по-тих, но ви носи важно усещане за вътрешен ред. Интуицията ви е силна, дори да не сте склонни да я показвате. Вечерта е подходяща за домашен уют.