Фенове сравниха Папи Ханс с Веселин Маринов заради новата му песен (ВИДЕО)

Преди дни бял свят видя новият сингъл на Папи Ханс "Умирам да живея". Динамично парче, с много нестандартен сюжет и в абсолютен контраст със серията от балади, в която 35-годишният Константин Трендафилов бе попаднал. Това е втората песен с видеоклип от новия албум на изпълнителя - „Слънцето“, пише flagman.bg.

"Новата песен е тук. Пожелавам си още живот. Защото умирам да живея. Приятно слушане", анонсира артистът. Парчето е по текст и музика на Папи Ханс, който прави аранжимента съвместно с Витали Езекиев.

Видеоклипът е под режисурата на Жоро Пеев, оператор е Наньо Наньов, монтаж и цветни корекции - Денислав Маринов. Стилист на проекта е Велина Павлова, художник гримьор - Красимира Петрова, фризьор - Никола Пергамов.

Всъщност тази песен отбелязва завръщането на Папи Ханс към по-жизнерадостното и игриво звучене. Парчето е подправено с леко ретро, почти съветски привкус. Това намигване към времената, в които музиката не само се слушаше, а се усещаше по тялото, накара част от феновете му да се разгневят. Те определиха, че такъв видеоклип е по-присъщ за Веско Маринов, а такъв стил изобщо би бил подходящ именно за негов концерт.

Други обаче го поздравиха за дълбоките води, в които се е хвърлил и определиха парчето като модерно и доста заразително.

"Песента е в стила на градската бохема. Напомня ми за един сладък рефрен от "Аз съм Гошко хубавеца..." и Шантал...Много чар и добро настроение".

"Това всъщност е комплимент. Веско е любимец на поколения българи с песните си, които разтапят душата. Папи Ханс е същият, още повече текстовете са негови. И изобщо не става дума за сравнение, а това, че твори популярна музика, просто малки и големи ги слушат по различен начин".

"Носи енергията на сръбските песни. Да, наистина е като за Веско. Не е нито комплимент, нито пък злонамерен коментар, а просто констатация. Има прилика с неговия стил, но можеше да е и с на всеки друг певец в областта на поп музиката. Нормално е за един творец да бъде повлиян от творчеството на други", са част от коментарите из мрежата.

Чуйте парчето "Умирам да живея" и сами преценете: