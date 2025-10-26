Starlink планира да изгради девет комуникационни станции в Индия

Starlink, собственост на SpaceX на Илон Мъск, планира да изгради девет сателитни комуникационни станции в Индия и е разпределила временен спектър, за да гарантира спазването на местните разпоредби за безопасност.

Според The ​​Times of India, станциите ще бъдат построени в Мумбай, Нойда, Чандигарх, Хайдерабад, Колката и Лакнау.

„Компанията е кандидатствала за 600 Gbps честотна лента за своята сателитна констелация над Индия. Спектърът е разпределен временно, без търговски услуги, за да се гарантира спазването на индийските изисквания за безопасност“, каза говорител на Starlink пред изданието.

Само индийски граждани ще бъдат наемани за експлоатация на сателитните комуникационни станции и съхранение на данни, за да се предотврати злоупотреба с данни в чужбина. Чужденци ще могат да работят там, но само със специално разрешение от индийското Министерство на вътрешните работи.

Както съобщи по-рано Пемасани Чандра Сехар, държавен министър на съобщенията в Индия, само 2 милиона потребители в Индия ще получат глобалната сателитна комуникационна система на Starlink с максимална скорост от 200 Mbps поради високите разходи и ограниченото покритие на сателитния интернет в селските райони.

Индийските власти обмислят предложението на Мъск за стартиране на Starlink в страната от около четири години. През декември 2021 г. SpaceX създаде индийско дъщерно дружество за предоставяне на високоскоростни широколентови мобилни сателитни интернет услуги, но изпълнението му беше възпрепятствано от липсата на правителствен лиценз. В началото на юли индийският кабинет предостави на Starlink лиценз за стартиране на сателитен интернет, проправяйки пътя за започване на търговски операции в страната на SpaceX, след като компанията се ангажира да спазва индийските закони за национална сигурност.

Стартирането на Starlink ще бъде вторият голям проект на Мъск в Индия, след неговата компания за електрически превозни средства Tesla, която отвори първите си шоуруми в страната през юли.