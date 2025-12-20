Влак уби осем слона в Индия, дерайлираха пет вагона

Пътнически влак се е блъснал в стадо слонове в Източна Индия, убивайки осем животни, предаде информационната агенция PTI.

Инцидентът е станал през нощта в източния щат Асам. Влакът Rajdhani Express, пътуващ от Сайранг до Ню Делхи, се е блъснал в стадо диви слонове. Според местните горски служители осем животни са загинали.

Инцидентът е довел до дерайлиране на пет вагона и локомотив на влака.

„Няма пострадали сред пътниците“, заяви администрацията на Североизточната гранична железница.

Влаковете, планирани да преминат през повредения участък от железопътната линия, са били отклонени. В ход са възстановителни дейности.

Според последните данни в Индия има над 22 000 диви слона. Асам има втората по големина популация на слонове след Карнатака. Държавата е създала 33 специализирани резервата за слонове и 150 коридора, свързващи различни райони от местообитанията на тези животни, което им позволява да мигрират и да избягват опасни зони.

В Индия до 20 слона умират годишно при железопътни инциденти. За да се бори с този проблем, страната въведе система, която записва движението на големи животни в близост до релсите и предава информацията на диспечера или машиниста на влака чрез специално приложение.