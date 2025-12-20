Новини
Влак уби осем слона в Индия, дерайлираха пет вагона

20 Декември, 2025 12:42 569 3

  • индия-
  • влак-
  • слонове-
  • уби

Инцидентът е станал през нощта в източния щат Асам.

Влак уби осем слона в Индия, дерайлираха пет вагона - 1
Снимката е илюстративна. Източник: Shutterstock
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Пътнически влак се е блъснал в стадо слонове в Източна Индия, убивайки осем животни, предаде информационната агенция PTI.

Инцидентът е станал през нощта в източния щат Асам. Влакът Rajdhani Express, пътуващ от Сайранг до Ню Делхи, се е блъснал в стадо диви слонове. Според местните горски служители осем животни са загинали.

Инцидентът е довел до дерайлиране на пет вагона и локомотив на влака.

„Няма пострадали сред пътниците“, заяви администрацията на Североизточната гранична железница.

Влаковете, планирани да преминат през повредения участък от железопътната линия, са били отклонени. В ход са възстановителни дейности.

Според последните данни в Индия има над 22 000 диви слона. Асам има втората по големина популация на слонове след Карнатака. Държавата е създала 33 специализирани резервата за слонове и 150 коридора, свързващи различни райони от местообитанията на тези животни, което им позволява да мигрират и да избягват опасни зони.

В Индия до 20 слона умират годишно при железопътни инциденти. За да се бори с този проблем, страната въведе система, която записва движението на големи животни в близост до релсите и предава информацията на диспечера или машиниста на влака чрез специално приложение.


Индия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    0 3 Отговор
    Индийското Министерството на Външните работи:
    - Декларираме, че при заснемането на инцидента не е пострадал нито един украинец !!!

    12:47 20.12.2025

  • 2 побърканяк

    1 0 Отговор
    Това е последната серия на слонът моя приятел.

    12:50 20.12.2025

  • 3 Руски колхозник

    1 1 Отговор
    Ало,машиниста? Кара ли се в тая жунгла там бе🤣🤣

    12:51 20.12.2025