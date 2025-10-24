Илон Мъск иска да контролира армия от роботи

Главният изпълнителен директор на Tesla Илон Мъск заяви, че иска да контролира армия от роботи, предаде Electrek.

По време на телефонната конференция за приходите на Tesla за третото тримесечие, Мъск изрази загриженост за бъдещето си в компанията. Той каза, че се нуждае от по-голямо влияние върху компанията, ако Tesla изгради армия от роботи.

„Колко пари и контрол ще имам в Tesla, ако изградя тази масивна армия от роботи, и ще бъда ли уволнен в бъдеще?“, попита предприемачът акционерите. Журналистите на Electrek отбелязаха, че Мъск първоначално е заявил, че иска да „контролира“ роботите Optimus, като има по-голямо влияние в Tesla, но след това се поправи и поясни, че има предвид „силно влияние“ и способността да контролира хуманоидите.

Изявлението на Мъск произтича от предложението на борда на директорите на Tesla да присъди на главния изпълнителен директор рекордните 1 трилион долара под формата на акционерно възнаграждение. Мъск вече е най-големият акционер на Tesla, но би могъл допълнително да засили позицията си в компанията.

В заключение, журналистите на Electrek изразиха загриженост, че ако Tesla успее да създаде армия от роботи, тя ще бъде контролирана от един човек.