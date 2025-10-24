Новини
Илон Мъск иска да контролира армия от роботи

24 Октомври, 2025 08:16

  • илон мъск-
  • армия-
  • роботи-
  • контролира-
  • tesla-
  • electrek

Изявлението на Мъск произтича от предложението на борда на директорите на Tesla да присъди на главния изпълнителен директор рекордните 1 трилион долара под формата на акционерно възнаграждение

Илон Мъск иска да контролира армия от роботи - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Главният изпълнителен директор на Tesla Илон Мъск заяви, че иска да контролира армия от роботи, предаде Electrek.

По време на телефонната конференция за приходите на Tesla за третото тримесечие, Мъск изрази загриженост за бъдещето си в компанията. Той каза, че се нуждае от по-голямо влияние върху компанията, ако Tesla изгради армия от роботи.

„Колко пари и контрол ще имам в Tesla, ако изградя тази масивна армия от роботи, и ще бъда ли уволнен в бъдеще?“, попита предприемачът акционерите. Журналистите на Electrek отбелязаха, че Мъск първоначално е заявил, че иска да „контролира“ роботите Optimus, като има по-голямо влияние в Tesla, но след това се поправи и поясни, че има предвид „силно влияние“ и способността да контролира хуманоидите.

Изявлението на Мъск произтича от предложението на борда на директорите на Tesla да присъди на главния изпълнителен директор рекордните 1 трилион долара под формата на акционерно възнаграждение. Мъск вече е най-големият акционер на Tesla, но би могъл допълнително да засили позицията си в компанията.

В заключение, журналистите на Electrek изразиха загриженост, че ако Tesla успее да създаде армия от роботи, тя ще бъде контролирана от един човек.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    2 1 Отговор
    Да иде в Историческия парк. Там е пълно с роботи сектанти.

    08:20 24.10.2025

  • 2 Пич

    3 0 Отговор
    Знаете че Холивуд предсказва ! А Холивуд отдавна и многократно предсказа , че хората ще бъдат унищожавани от армии роботи ! Без злоба , без съчувствие , без емоции....... Просто , такива ще им бъдат програмите !!!

    Коментиран от #3

    08:23 24.10.2025

  • 3 честен ционист

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Ти разлика между предсказва и програмира можеш да правиш? Това е все едно да кажеш, че Натали Трифонова ти предсказва времето, а тя просто чете, каквото са й написали на аутокюто, или повтаря като папагал това, което й диктуват в слушалката.

    Коментиран от #5

    08:27 24.10.2025

  • 4 щурецъ

    0 0 Отговор
    Елон Маск иска да контролира армия от роботи-тези,които са в Съединените щати. Които живеят на територията на САЩ,включително чичко Дончо Тръмпов.

    08:31 24.10.2025

  • 5 Пич

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    Винаги най несхватливите се възпалявате най много ! Не изпитвай чувство за малоценност , не си длъжен да си интелигентен , и да разбираш казаното !!!

    08:32 24.10.2025