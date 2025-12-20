Бившата на Илон Мъск се оплака, че я е блокирал в социалните мрежи

Певицата Граймс се оплака публично, че бившият ѝ приятел и баща на децата ѝ Илон Мъск я е блокирал в социалната си мрежа X.
"За контекст, просто си живея живота. Той ме последва, а после ме блокира", написа Клеър Буше, както е истинското ѝ име, пише dir.bg.
Певицата и технологичният магнат са родители на три деца. Граймс и Илон бяха във връзка от 2018 до 2022 г. с прекъсвания. След раздялата им Граймс сподели публично, че Илон се е опитал да ѝ вземе децата.
По нейни думи основателят на SpaceX ѝ е забранил да вижда едно от тях в продължение на пет месеца. В публикация в X музикантката твърди, че нейните "публикации в Инстаграм са използвани като причини тя да не би трябвало да има" детето.
"Той стана неузнаваем. Моля те Илон, нека видя детето си", написа Клер онлайн.
Последно по нейни думи е умолявала бившия си да спре да показва невръстните им деца, нещо, което той упорито отказвал.
"Виждала съм как интернет унищожава младите хора. Снимки на децата ми да излизат онлайн, за мен е крайно опасно и не знам какво мога да направя", заключи Буше.
1 Гост
10:39 20.12.2025
2 Пич
Коментиран от #8
10:42 20.12.2025
3 ...каква мисирка, е 6а ти цирка
10:47 20.12.2025
4 Илон Мъск офишъл
10:47 20.12.2025
5 Много
10:55 20.12.2025
6 че бившият ѝ приятел и баща на децата ѝ
не се жени и вдига сватби кат повечето
а накрая да му приберат десетки милиарди
като при разводите на безос и бил гейтс дето кихнаха на бившите
и младоците да вземат урок
на семейни начала без брак че апартамента им и половината парици отиват при гладни моми и каки
10:59 20.12.2025
7 Тото 1 и Тото 2
11:01 20.12.2025
8 Гост
До коментар #2 от "Пич":Е ти па все едно я ползваш за друго твоята... Е, без технологии щот нямаш толко пари.
Коментиран от #11
11:03 20.12.2025
9 Горкато
11:06 20.12.2025
10 не знам какво мога да направя", заключи
така е буше
ако го беше го прилъгала да подпише като повечето лапнишарани
сега ще да си имаш милиарди след развод
или
прелъстена и изоставена
11:08 20.12.2025
11 Пич
До коментар #8 от "Гост":При по добро напъване , можеше да кажеш и нещо още по глупаво !
11:12 20.12.2025