Бившата на Илон Мъск се оплака, че я е блокирал в социалните мрежи

20 Декември, 2025 10:37 630 11

Певицата и технологичният магнат са родители на три деца

Снимка: БГНЕС
Певицата Граймс се оплака публично, че бившият ѝ приятел и баща на децата ѝ Илон Мъск я е блокирал в социалната си мрежа X.

"За контекст, просто си живея живота. Той ме последва, а после ме блокира", написа Клеър Буше, както е истинското ѝ име, пише dir.bg.

Певицата и технологичният магнат са родители на три деца. Граймс и Илон бяха във връзка от 2018 до 2022 г. с прекъсвания. След раздялата им Граймс сподели публично, че Илон се е опитал да ѝ вземе децата.

По нейни думи основателят на SpaceX ѝ е забранил да вижда едно от тях в продължение на пет месеца. В публикация в X музикантката твърди, че нейните "публикации в Инстаграм са използвани като причини тя да не би трябвало да има" детето.

"Той стана неузнаваем. Моля те Илон, нека видя детето си", написа Клер онлайн.

Последно по нейни думи е умолявала бившия си да спре да показва невръстните им деца, нещо, което той упорито отказвал.

"Виждала съм как интернет унищожава младите хора. Снимки на децата ми да излизат онлайн, за мен е крайно опасно и не знам какво мога да направя", заключи Буше.


  • 1 Гост

    2 0 Отговор
    И аз да бях и аз ше я блокирам. Няма ма тармози.

    10:39 20.12.2025

  • 2 Пич

    4 3 Отговор
    Сигурен съм , че този няма никакво уважение към жените , и ги възприема единствено като инкубатори !!! Ще изкажа предположение , че не си прави децата по нормалния начин със секс , а по някакъв технологичен начин , след като е изтормизил жените да изтърпят най различни процедури !!! И всичко това е записано в нечовешки железен договор !!! Ключ - нечовешки!

    Коментиран от #8

    10:42 20.12.2025

  • 3 ...каква мисирка, е 6а ти цирка

    4 0 Отговор
    Топ новина

    10:47 20.12.2025

  • 4 Илон Мъск офишъл

    3 0 Отговор
    И6@л съм га

    10:47 20.12.2025

  • 5 Много

    5 0 Отговор
    бивши , много деца , човекът се е видял в чудо .

    10:55 20.12.2025

  • 6 че бившият ѝ приятел и баща на децата ѝ

    4 1 Отговор
    хитър е мъск
    не се жени и вдига сватби кат повечето
    а накрая да му приберат десетки милиарди
    като при разводите на безос и бил гейтс дето кихнаха на бившите

    и младоците да вземат урок
    на семейни начала без брак че апартамента им и половината парици отиват при гладни моми и каки

    10:59 20.12.2025

  • 7 Тото 1 и Тото 2

    2 0 Отговор
    Кога е успяла да му нацвъка цели 3 деца ? Бравос , плодовита мома !

    11:01 20.12.2025

  • 8 Гост

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Е ти па все едно я ползваш за друго твоята... Е, без технологии щот нямаш толко пари.

    Коментиран от #11

    11:03 20.12.2025

  • 9 Горкато

    1 0 Отговор
    Затова подписвайте бракове,не само да кyрвалyвате и после като ви възира,нищо.

    11:06 20.12.2025

  • 10 не знам какво мога да направя", заключи

    1 0 Отговор
    Буше

    така е буше
    ако го беше го прилъгала да подпише като повечето лапнишарани
    сега ще да си имаш милиарди след развод
    или
    прелъстена и изоставена

    11:08 20.12.2025

  • 11 Пич

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Гост":

    При по добро напъване , можеше да кажеш и нещо още по глупаво !

    11:12 20.12.2025