Бившата на Илон Мъск се оплака, че я е блокирал в социалните мрежи

Певицата Граймс се оплака публично, че бившият ѝ приятел и баща на децата ѝ Илон Мъск я е блокирал в социалната си мрежа X.

"За контекст, просто си живея живота. Той ме последва, а после ме блокира", написа Клеър Буше, както е истинското ѝ име, пише dir.bg.

Певицата и технологичният магнат са родители на три деца. Граймс и Илон бяха във връзка от 2018 до 2022 г. с прекъсвания. След раздялата им Граймс сподели публично, че Илон се е опитал да ѝ вземе децата.

По нейни думи основателят на SpaceX ѝ е забранил да вижда едно от тях в продължение на пет месеца. В публикация в X музикантката твърди, че нейните "публикации в Инстаграм са използвани като причини тя да не би трябвало да има" детето.

"Той стана неузнаваем. Моля те Илон, нека видя детето си", написа Клер онлайн.

Последно по нейни думи е умолявала бившия си да спре да показва невръстните им деца, нещо, което той упорито отказвал.

"Виждала съм как интернет унищожава младите хора. Снимки на децата ми да излизат онлайн, за мен е крайно опасно и не знам какво мога да направя", заключи Буше.